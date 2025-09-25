Trend Line GEN

Developer: gedeegi

General Description

Trend Line GEN adalah indikator yang secara otomatis menggambar trendline berdasarkan titik-titik swing penting (highs dan lows) pada chart. Garis-garis ini berfungsi sebagai support dan resistance dinamis untuk membantu pengambilan keputusan trading.

Key Features

  • Automatic Swing Detection: Mengidentifikasi pivot high dan pivot low secara otomatis.
  • Flexible Slope Calculation: Pilihan metode perhitungan kemiringan berdasarkan ATR (volatilitas), Stdev (deviasi standar), atau Linreg (regresi linear).
  • Clear Visualization: Menampilkan garis historis sebagai garis solid dan memproyeksikan garis masa depan sebagai garis putus-putus.
  • Full Customization: Pengaturan periode, multiplier slope, dan warna dapat disesuaikan.

Use in Trading

  • Support & Resistance Identification: Garis atas berfungsi sebagai resistance; garis bawah berfungsi sebagai support.
  • Breakout Confirmation: Menunjukkan potensi breakout saat harga menembus salah satu garis secara signifikan.
  • Trend Direction Reading: Arah kemiringan membantu mengonfirmasi arah tren yang sedang berlangsung.


Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.19 15:52 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변