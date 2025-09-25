Trend Line GEN
- 지표
- Gede Egi Narditya
- 버전: 1.0
INDICATOR: Trend Line GEN INDICATOR: Trend Line GEN
Developer: gedeegi
General Description
Trend Line GEN adalah indikator yang secara otomatis menggambar trendline berdasarkan titik-titik swing penting (highs dan lows) pada chart. Garis-garis ini berfungsi sebagai support dan resistance dinamis untuk membantu pengambilan keputusan trading.
Key Features
- Automatic Swing Detection: Mengidentifikasi pivot high dan pivot low secara otomatis.
- Flexible Slope Calculation: Pilihan metode perhitungan kemiringan berdasarkan ATR (volatilitas), Stdev (deviasi standar), atau Linreg (regresi linear).
- Clear Visualization: Menampilkan garis historis sebagai garis solid dan memproyeksikan garis masa depan sebagai garis putus-putus.
- Full Customization: Pengaturan periode, multiplier slope, dan warna dapat disesuaikan.
Use in Trading
- Support & Resistance Identification: Garis atas berfungsi sebagai resistance; garis bawah berfungsi sebagai support.
- Breakout Confirmation: Menunjukkan potensi breakout saat harga menembus salah satu garis secara signifikan.
- Trend Direction Reading: Arah kemiringan membantu mengonfirmasi arah tren yang sedang berlangsung.
사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다