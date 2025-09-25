Trend Line GEN

INDICATOR: Trend Line GEN INDICATOR: Trend Line GEN

Developer: gedeegi

General Description

Trend Line GEN adalah indikator yang secara otomatis menggambar trendline berdasarkan titik-titik swing penting (highs dan lows) pada chart. Garis-garis ini berfungsi sebagai support dan resistance dinamis untuk membantu pengambilan keputusan trading.

Key Features

  • Automatic Swing Detection: Mengidentifikasi pivot high dan pivot low secara otomatis.
  • Flexible Slope Calculation: Pilihan metode perhitungan kemiringan berdasarkan ATR (volatilitas), Stdev (deviasi standar), atau Linreg (regresi linear).
  • Clear Visualization: Menampilkan garis historis sebagai garis solid dan memproyeksikan garis masa depan sebagai garis putus-putus.
  • Full Customization: Pengaturan periode, multiplier slope, dan warna dapat disesuaikan.

Use in Trading

  • Support & Resistance Identification: Garis atas berfungsi sebagai resistance; garis bawah berfungsi sebagai support.
  • Breakout Confirmation: Menunjukkan potensi breakout saat harga menembus salah satu garis secara signifikan.
  • Trend Direction Reading: Arah kemiringan membantu mengonfirmasi arah tren yang sedang berlangsung.


Рекомендуем также
WaveTrend Oscillator WT
Quang Huy Quach
Индикаторы
The WaveTrend Oscillator indicator is an enhanced version of the classic WaveTrend Oscillator, a momentum indicator. It is designed to identify overbought/oversold conditions and provide potential trend reversal signals. The core difference in this version is the application of a data "normalization" algorithm. This ensures the indicator's oscillation lines remain balanced around the zero line, causing the indicator window to always stay naturally centered. This is especially useful when trading
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Индикаторы
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Индикаторы
Эта бесплатная версия индикатора, период между вертикальными линиями всегда 30 баров. В платной версии возможно использование нескольких индикаторов ThreePointsChannel с разными периодами. Принцип построения - поверх любого количество баров установленного пользователем строится канал с линиями максимума и минимума таким образом, чтобы бары касались максимума и минимума канала не более и не менее чем в трех точках. Из этого принципа следует название индикатора. Обе вертикальные линии могут переме
FREE
Engulfing Stochastic
John Davis
2.5 (2)
Индикаторы
We have all seen a currency pair enter the overbought or oversold territory and stay there for long periods of time. What this indicator does is gives you the emphasis. So if you are looking for reversals then you may want to take notice when oversold territory is entered into with a bullish engulfing candle or if the trend is your thing then check for bearish engulfing candles while entering oversold. This indicator will show a downward arrow when it detects a bearish engulfing candle while cro
FREE
Binary 2 SMA Demo
Bogdan Kupinsky
Индикаторы
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении 2 SMA. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Это демо версия индикатора, в не нельзя изменять параметры. Полная версия .  Входные параметры First period-  период 1 MA Second period -  период 2 MA Invert signals -  Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Candles to count  - количество свечей для подсчета статистики Expiration - время экспирации сигнала Length - расстояние для
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Multi Timeframe Trend Agreement Arrow
Loemiro Boholts Busis
Индикаторы
The ultimate signal filter. Get clear, non-repainting arrows only when the trend on M1, M5, M15, and H1 timeframes are fully aligned, confirming strong momentum for scalping or short-term trades. Full Product Description Non-Repainting Arrows: Built using precise closing price data ( rates_total - 1 and iBarShift ), ensuring signals are final and never shift or disappear after the bar closes. What you see is what you get. High-Confidence Signals: Filters out noise by requiring agreement acros
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Индикаторы
AZ session scalper A small but useful session indicator, designed primarily for scalping. Enable the session you plan to trade, watch the reaction of the M5/M15 candlesticks to the level of the previous trading session, and enter. We always look at the reaction of the current session to the previous one. For example, if you trade the Americas, enable the European session, and watch how one session takes away liquidity from another. Important: adjust the time to your broker's time zone in the i
FREE
Revolution martingale
Yaroslav Varankin
5 (3)
Индикаторы
Revolution Martingale — это индикатор, предназначенный для торговли бинарными опционами на временном интервале M5. Особенности: Тайм-фрейм M5: Рекомендуется использовать индикатор на временном интервале M5 для оптимальной торговли. Открытие сделки: Сделки следует открывать только при появлении сигнала на 1-й свече после открытия. Сигналы: Синий ромбик указывает на возможность покупки по направлению вверх, а красный ромбик — на возможность покупки опциона по направлению вниз. Настроен для эффект
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Ribbon Trend for MT5
Sutthichai Mungdee
4.33 (6)
Индикаторы
This indicator is a simple tool to spot a possible trend. When the ribbon below the price bars, It will turn to Green color and the trend is seen to be bullish When the   ribbon above the price bars, it will turn to Red color and the trend is seen to be bearish. It can be used a either Entry Signal Exit Signal or trailing stop, so it is very versatile. By default color : Green is UP trend and Red is Down trend and this work perfect with   Bar4Colors.ex5
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Индикаторы
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Kaufmans AMA Candle
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
RITZ Candle Kaufman’s AMA is a precision market-flow indicator built around Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA / AMA) — a dynamic smoothing algorithm that automatically adjusts to changing volatility. This enhanced version interprets AMA momentum directly into smart candle-color signals , giving traders a clean, noise-filtered view of trend strength and directional bias. Where most indicators repaint or react too slowly, RITZ Candle AMA delivers stable, non-repainting color shifts based on
FREE
EMA high level indicatorMT5
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR GEN (EMA HIGH LEVEL)   Developer: eggii77 General Description GEN EMA High Level Ultimate is a sophisticated hybrid trading system for MetaTrader 5 (MT5) that combines the speed of the Exponential Moving Average (EMA) with the reliability of a volatility-based trend filter ( SuperTrend ). This indicator is designed to filter out market "noise" by utilizing a multi-confirmation algorithm: Primary Trend (EMA), Trend Guard (SuperTrend), Momentum (RSI), and Trend Strength (ADX). Its stand
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Индикаторы
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.88 (26)
Индикаторы
Этот алгоритм предсказывает краткосрочные изменения цены с точностью 86%*. Когда происходит большое движение, определяемое ATR, во время состояния перекупленности или перепроданности, индикатор предупредит вас. Предсказывает, будет ли цена выше или ниже сигнальной свечи. Идеально подходит для торговли со средней реверсией, бинарными опционами или фьючерсными контрактами на больших временных рамках. Индикатор был протестирован на данных за 5 лет и имеет точность 90% для прогнозирования разворото
FREE
ThreeM Quantum Tunneling
Nguyen Duc Quy
3.6 (10)
Индикаторы
There is a science, named Quantitative Finance, that allows to study the financial derivative pricing models using the methods of theoretical and mathematical physics. Lately I came across a paper that describes a new indicator for technical analysis that combines ideas from quantum physics and brings them to finance. I got interested in it and decided I would teach how to implement indicators based on a scientific papers in MQL5.  The original Moving Mini-Max paper [2] is written by Z.K. Silaga
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Индикаторы
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
LT Super Trend
Sie Samuel Roland Youl
4.93 (14)
Индикаторы
Индикатор Super Trend - популярный инструмент технического анализа, который используется трейдерами для определения направления тренда и потенциальных точек входа и выхода на рынке. Это индикатор следования за трендом, который предоставляет сигналы на основе ценовой динамики и волатильности. Индикатор Super Trend состоит из двух линий - одна указывает на бычий тренд (обычно окрашена в зеленый цвет), а другая указывает на медвежий тренд (обычно окрашена в красный цвет). Линии построены выше или
FREE
WaveTrend Pro Arrow
Bambang Nugroho
5 (1)
Индикаторы
WaveTrendPro Arrow – Adaptive Cross Signal with Smart Alerts Description WaveTrendPro Arrow is a clean and powerful visual indicator designed to detect trend-reversal points using the classic WaveTrend oscillator (WT1/WT2 cross) , enhanced with intelligent on-chart arrows , real-time alerts , and mobile push notifications . Unlike traditional WaveTrend indicators that display signals in a subwindow, this version shows precise entry arrows directly on the main chart , positioned adaptively
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Индикаторы
Indicator alerts for Dual Relative strength index rsi. Large rsi preset at 14 is below 30 small rsi preset at 4 is below 10 for buy bullish signals . Large rsi preset are 14 is above 70 small rsi preset at 4 is above 90 for sell bearish signals . Includes mobile and terminal alerts. draws lines when alerts. This indicator can help identify extremes and then the tops or bottoms of those extremes .
FREE
Kalires Channel Indicator
Irina Cherkashina
Индикаторы
The Kalires Channel Indicator is a technical indicator used to evaluate trend direction and potential trading opportunities. This is a hybrid indicator that combines Kauffman Adaptive Moving Average (KAMA), linear regression and smoothing. The Kalires Channel Indicator consists of two lines: one central and two outer bands. The central line is a smoothed KAMA modified according to the direction of the trend. The outer bars represent two linear regression lines drawn above and below the center l
FREE
Money Flow Index EA Friendly
Flavio Javier Jarabeck
3.67 (3)
Индикаторы
The traditional Money Flow Index indicator, this time, EA friendly . There are 3 buffers exposed that can be used by EAs to automatically analyze the Overbought and Oversold conditions of the quote. Just use the traditional iCustom() function to get these signals. This Money Flow Index calculation is based on the traditional Metaquote's MFI indicator. SETTINGS MFI Period Volume type to analyze (Real Volume or Ticks) Starting Overbought region Starting Oversold region USING WITH EAs Buffer #0: 
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Индикаторы
Metatrader 5 version of the famous Andre Machado's Tabajara indicator. If you don't know Andre Machado's Technical Analysis work you don't need this indicator... For those who need it and for those several friend traders who asked this porting from other platforms, here it is... FEATURES 8-period Moving Average 20-period Moving Average 50-period Moving Average 200-period Moving Average Colored candles according to the inflexion of the 20-period MA SETTINGS You can change the Period of all MA's
FREE
SX Golden MA Pack MT5
Mojtaba Sarikhani
5 (2)
Индикаторы
This comprehensive technical indicator calculates and plots up to 3 moving averages with 3 different periods. By employing three moving averages of distinct lookback periods, the trader can confirm whether the market has indeed experienced a change in trend or whether it is merely pausing momentarily before resuming its prior state. SX Golden MA Pack  for MT4 is available   here . The shorter the moving average period, the more closely it tracks the price curve. When a security initiates an upt
FREE
Large Price MT5
Nino Guevara Ruwano
Индикаторы
For traders, monitoring price movements is a constant activity, because each price movement determines the action that must be taken next. This simple indicator will helps traders to display prices more clearly in a larger size. Users can set the font size and choose the color that will be displayed on the chart. There are three color options that can be selected to be displayed on the chart.
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Индикаторы
Мультитаймфреймовый трендовый индикатор, на основе индикатора ADX / ADXWilder c уровнями Фибоначчи Индикатор показывает трендовые участки, используя данные индикатора ADX или ADXWilder с нескольких таймфреймов. Импульсный режим индикатора позволяет поймать начало тренда, а несколько "Экранов" с разными таймфреймами позволяют отфильтровать рыночный шум. На график цены добавляются уровни Фибоначчи, которые имеют гибкие настройки. Принцип работы индикатора: если PDI больше NDI, то устанавливается
FREE
Custom 3 Moving Averages
Wojciech Daniel Knoff
Индикаторы
Check out my TRADE PLANNER MT5 – strongly recommended to anticipate account scenarios before risking any money. This is a customizable three-moving-averages indicator designed for crossover trading strategies. You can configure each moving average individually, including calculation method (e.g., exponential, simple), period, and price type, all from a single input dialog. Parameters: Period <1,2,3> - Period of a moving average Shift <1,2,3> - Shift of a moving average Method <1,2,3> - Method
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Индикаторы
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
Другие продукты этого автора
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Эксперты
EA GEN ChronoBox is a powerful automated trading solution, specifically crafted for traders who favor a breakout strategy. This EA works tirelessly to scan the market, identifying potential moments where the price is ready to make a major move, and executes trades for you. It is perfectly suited for capturing the market momentum that often follows periods of consolidation, giving you an edge without having to constantly monitor the charts. Key Features Core Breakout Strategy: Powered by a teste
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Эксперты
GEN Pvp Developer: Gede Egi Overview GEN Pvp is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed with a mean-reversion strategy. This EA combines two classic indicators—a short-period RSI and a long-period Bollinger Bands—to find strong confluence signals. It looks for buying and selling opportunities by identifying potential reversal points when both indicators provide a crossover signal simultaneously. Features Dual Confluence Strategy: A signal is only valid when two crossover events happen
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Эксперты
GEN Band-XP Developer: Gede Egi Overview GEN Band-XP is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that employs a unique strategy based on Bollinger Bands (BB). Unlike conventional BB strategies that focus on reversals from band touches, this EA identifies shifts in market momentum. Trading signals are generated when a "crossover" in the sequence of band touches occurs—for example, a Buy signal appears when a touch of the upper band becomes more recent than the last touch of the lower band, signal
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The design features a bold orange countdown timer icon set against a dark gray background, with the clock hands pointing toward the upper right. Below the timer, a candlestick chart displays green and red bars that represent price movements across different time periods, with sharp detailing and balanced composition. The countdown time of "05:17" is prominently displayed next to the clock, adding a dynamic and informative element to the image.
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The "RSI+ with 123 Fractals" logo is designed to provide a clear and professional visual representation of a complex technical indicator, focused on precise market analysis and reliable patterns. Each element in the design is crafted to reflect the philosophy and strengths of the indicator within the trading world. Design Elements: "RSI+" Text in Bold and White: The main "RSI+" text is chosen to be the focal point, with a bold and clear font. The us
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Индикаторы
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Developer: gedeegi General Description GEN TARGET TREND Signal is an advanced trend-following indicator, designed to identify potential trading signals and provide comprehensive target visualization. This indicator uses a combination of Simple Moving Average (SMA) and Average True Range (ATR) to detect trend changes, then generates clear BUY or SELL signals. This system enhances the trading experience with powerful visualization features, including a real-time
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN Smart Zone Developer: gedeegi General Description GEN Smart Zone is a MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to automatically identify and visualize strong Support and Resistance (S/R) levels . It analyzes price movements on a higher timeframe to find significant S/R zones and then projects them onto the current chart. Its purpose is to provide traders with clear visual guidance on key areas that can be used for decision-making. Key Features Automatic S/R Zone Identification: The i
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   GEN (Trend Fib Zones) GEN (Trend Fib Zones) is a professional technical analysis indicator that automatically detects trend structure shifts using swing highs/lows and dynamically plots key Fibonacci retracement and extension zones. Key Features: Automatic Trend Structure Detection Identifies market structure changes using CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) logic. Highlights trend direction based on real swing high/low pivo
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Индикаторы
OBMatrix Pro is a professional indicator that combines market structure detection (Break of Structure/BOS and Change of Character/CHoCH) with automated Order Block (OB) identification. Built for traders using Smart Money Concepts (SMC) , this tool helps visualize institutional price zones and structural shifts directly on your chart. Key Features: Automatically detects BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) Marks swing points: HH, LL, HL, LH Plots Bullish and Bearish O
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones is a technical analysis indicator designed to identify key price zones using Fibonacci retracement and extension levels, while also detecting market structure changes such as Break of Structure (BoS) and Change of Character (CHoCH). The indicator helps traders visualize critical swing areas and potential trend continuation or reversal zones. It includes a visual info panel and optional price alert system.
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) automatically detects swing highs and lows, plots dynamic upper & lower trendlines with adaptive slope (ATR, Standard Deviation, or Linear Regression approximation), and marks breakout points visually when the price crosses the trend boundaries. Perfect for price action, breakout, and trend confirmation strategies across multiple timeframes.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels for MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels is a visual indicator designed to help traders identify short-term momentum shifts and directional bias. It plots dynamic “Pulse Levels” derived from Hull Moving Average (HMA) momentum transitions. These levels act as adaptive reference points that assist in reading market structure, spotting potential reversals, and validating breakouts or false breaks. The indicator includes on-chart s
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Индикаторы
PRO VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) is an MT5 indicator that automatically detects and draws Support & Resistance levels based on pivot highs and lows. The indicator features two sets of S&R (main structure and quick levels), a customizable maximum number of lines, adjustable colors, and a clean chart display for clearer price action analysis.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   QuantumFlux Trend combines concepts from statistical physics (temperature T & energy step alpha ) with Boltzmann-style exponential weighting to produce a trend line that is more “context-adaptive” compared to traditional moving averages. The result is then smoothed with an EMA to deliver cleaner signals that are easy to read across all timeframes. The indicator automatically colors candles and trend lines: green for bullish phases, red for bearish
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Developer: gedeegi General Description GEN Support and Resistance Pro is a technical indicator for MetaTrader that automatically identifies support and resistance (S&R) levels using price pivot logic. It supports multi-timeframe analysis and includes a trend momentum detection system that helps traders understand current market bias with additional visual and alert tools. Main Features Automatic S&R Detection: Identifies key support and resistance levels
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Индикаторы
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA is an indicator based on EMA + ATR/StdDev , forming Fibonacci volatility bands (0.618 – 2.618) to detect trend direction (uptrend/downtrend) , Entry signals , Take Profit (Rejection) , and Bounce (trend continuation) . It comes with pop-up alerts & push notifications , and a clean visual display with trend-colored zones. Quick Usage Guide Identify Trend Only Lower Bands active (green) → uptrend, focus on buy setups. Only Upper Bands active
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Индикаторы
FULL VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals is an adaptive volatility-based trend indicator designed to help traders identify dominant trend directions, key momentum transition points, and projected profit-taking zones in a visual and intuitive manner. The indicator utilizes a temporally-weighted moving average combined with statistical dispersion via standard deviation to construct a dynamic volati
FREE
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Developer: gedeegi General Description GEN Vertex Trading System is a comprehensive trading system designed for MetaTrader 5 (MT5). This indicator combines two powerful market analysis methodologies into a single tool: a dynamic trend module ( TurboTrend ) and a market structure analysis module ( Market Structure ). Its purpose is to provide clear trend signals, identify key levels based on Smart Money Concepts (SMC), and present them in an intuitive visualiz
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Эксперты
GEN Trend Sniper is an Expert Advisor designed to identify potential trend beginnings or price reversals. Its core strategy is based on a volatility channel constructed from a combination of a Moving Average and Standard Deviation. The EA features a unique position management system, including two types of Take Profit (Fixed and Dynamic) and a reversal logic to adapt to market changes. How Does It Work? Entry Signal: The EA determines the trend direction based on the closing price's position rel
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Эксперты
JanusEA Pro: A Market Structure Expert Advisor Developer: Gede Egi Overview JanusEA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the concept of market structure. The EA automatically identifies Supply (Pivot High) and Demand (Pivot Low) zones on the chart. Based on these identified zones, JanusEA can execute trades using one of two distinct, selectable trading logics: Breakout or Reversal. The name is inspired by the Roman god Janus, reflecting the EA's dual-strategy design. This allows users
FREE
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Эксперты
GEN Hydra EA Developer: Gede Egi Overview GEN Hydra EA is a fully-automated Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform. Its core logic is based on a multi-indicator confirmation system. The EA utilizes a pool of over 30 standard technical indicators available in MT5. It operates on a "voting" principle, where each active indicator provides a bullish or bearish signal. A trade is initiated only when the number of concurrent signals reaches a user-defined threshold. This method is designed to f
FREE
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN TradeZones Developer: gedeegi General Description GEN TradeZones is a price action-based indicator that automatically identifies key market areas using price swing and volatility (ATR) patterns. It is designed to detect potential BUY or SELL entry points based on price breakouts from a dynamically calculated average zone. This indicator is suitable for breakout, reversal, or mean reversion strategies for both intraday and swing trading. Key Features Automatic detection of supply
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN RSI Hunter Developer: gedeegi General Description GEN RSI Hunter is a technical indicator based on the Relative Strength Index (RSI) that automatically detects potential BUY and SELL signals based on overbought/oversold conditions and price reversal patterns. This indicator is perfect for traders who want to capture short-term swing opportunities using price action confirmation and price patterns like Double Top and Double Bottom. Signals are confirmed by breakout candles and val
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Индикаторы
INDICATOR: GEN Zenith Developer: gedeegi General Description GEN Zenith is a technical indicator designed to automatically identify price reversal patterns (Zenith) based on pivot price detection and delta volume movement. This indicator looks for points where the price forms a swing high or swing low, then detects a breakout from that area to confirm a strong reversal signal. This indicator is highly suitable for reversal and breakout strategies, or as a signal confirmation tool in your tradin
FREE
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN TriFactaX Developer: gedeegi General Description GEN TriFactaX is a technical indicator designed to automatically identify and visualize the 1-2-3 Pattern or price reversal pattern. This pattern is a classic price action formation frequently used by traders to detect potential trend reversals. This indicator not only displays the 1-2-3 pattern on the chart but also automatically identifies the breakout signal from the critical level (point 2) and projects Entry, Stop Loss (SL), a
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN SignalBunker Developer: gedeegi General Description GEN SignalBunker is an indicator designed to identify strong trading signals after the market has gone through a period of consolidation (sideways). This indicator automatically detects "ranging" market conditions using two selectable methods: the ADX method or the Volatility method. Once a ranging condition is detected, the indicator waits for a breakout signal from its dynamic channel. When a breakout occurs, it generates a cl
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Эксперты
GEN UT Bot Developer: Gede Egi Overview GEN UT Bot is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that fully automates the trading strategy based on the popular "UT Bot Alerts" indicator. This EA is designed as a pure trend-following system, where trading signals are generated when the price crosses over a dynamic trend line calculated from the Average True Range (ATR). With comprehensive risk management, this EA is suitable for traders looking for a systematic approach to following market trends.
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Индикаторы
INDICATOR: GEN Sniper Entry Developer: gedeegi General Description GEN Sniper Entry is a technical indicator for MetaTrader 5 (MT5) designed to identify potential market entry points based on divergence between price and the Relative Strength Index (RSI). This indicator specifically looks for sharp and accurate "sniper" divergences at price tops and bottoms. A unique feature is its ability to automatically visualize Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels calculated based on the Average True
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Индикаторы
GEN Ichimoku Signal Developer: gedeegi Overview GEN Ichimoku Signal is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It combines two different trend analysis systems, Ichimoku Kinko Hyo and HalfTrend, into a single visual tool. The primary function of the indicator is to color the chart's candlesticks based on whether the conditions of these two systems are in alignment. The indicator provides a visual representation of market conditions by displaying one of three colors: one for aligned
FREE
Фильтр:
Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.19 15:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв