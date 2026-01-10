Phoenix Moving Average Meter (MT5)





Professionelles Tool zur Analyse und Visualisierung von gleitenden Durchschnitten für MetaTrader 5. Kombiniert intelligente Steigungsanalyse, Wolkenbreitenmessung und Regimeklassifizierung in einem übersichtlichen Echtzeit-Dashboard.





Übersicht





Phoenix Moving Average Meter analysiert die Beziehung zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, um die Richtung, Stärke und Reife eines Trends zu bestimmen. Der Indikator überwacht kontinuierlich den MA-Steigungswinkel, die Ausdehnung oder Kontraktion der Wolkenbreite und die Zeit seit dem Crossover, um das aktuelle Marktregime in Echtzeit zu klassifizieren.





Das System verfügt über eine doppelte Anzeige im Hufeisenstil. Der Steigungspositionsmesser visualisiert den schnellen MA-Winkel von abnehmend über flach bis steigend, während der Wolkenbreitenmesser die Trendkompression und -ausdehnung im Verhältnis zu historischen Durchschnittswerten misst. Zusammen bieten sie einen sofortigen Einblick in die Momentumqualität und die Nachhaltigkeit des Trends.





Trendregime werden automatisch als schwach, moderat, stark oder verlängert klassifiziert, sowohl für bullische als auch für bärische Bedingungen. Die Farbgebung der Wolke ist direkt an den Trendstatus gebunden, wodurch eine visuelle Konsistenz zwischen dem Chart und dem Dashboard gewährleistet ist. Der Indikator wurde entwickelt, um Störsignale zu reduzieren und die Aufmerksamkeit auf umsetzbare Trendzustände statt auf rohe Indikatorwerte zu lenken.





Installation





Laden Sie das Tool aus dem MQL5 Market herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Das Analysefenster und die MA-Wolke werden sofort mit den ausgewählten Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt angezeigt.





Anforderungen





MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Funktioniert mit allen Brokern und Symboltypen. Geeignet für alle Zeitrahmen und Instrumente, einschließlich Devisen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen.





Feedback & Bewertungen





Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.





Support





Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.





Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

