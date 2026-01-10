Phoenix Moving Average Meter

Phoenix Moving Average Meter (MT5)


Professionelles Tool zur Analyse und Visualisierung von gleitenden Durchschnitten für MetaTrader 5. Kombiniert intelligente Steigungsanalyse, Wolkenbreitenmessung und Regimeklassifizierung in einem übersichtlichen Echtzeit-Dashboard.


Übersicht


Phoenix Moving Average Meter analysiert die Beziehung zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, um die Richtung, Stärke und Reife eines Trends zu bestimmen. Der Indikator überwacht kontinuierlich den MA-Steigungswinkel, die Ausdehnung oder Kontraktion der Wolkenbreite und die Zeit seit dem Crossover, um das aktuelle Marktregime in Echtzeit zu klassifizieren.


Das System verfügt über eine doppelte Anzeige im Hufeisenstil. Der Steigungspositionsmesser visualisiert den schnellen MA-Winkel von abnehmend über flach bis steigend, während der Wolkenbreitenmesser die Trendkompression und -ausdehnung im Verhältnis zu historischen Durchschnittswerten misst. Zusammen bieten sie einen sofortigen Einblick in die Momentumqualität und die Nachhaltigkeit des Trends.


Trendregime werden automatisch als schwach, moderat, stark oder verlängert klassifiziert, sowohl für bullische als auch für bärische Bedingungen. Die Farbgebung der Wolke ist direkt an den Trendstatus gebunden, wodurch eine visuelle Konsistenz zwischen dem Chart und dem Dashboard gewährleistet ist. Der Indikator wurde entwickelt, um Störsignale zu reduzieren und die Aufmerksamkeit auf umsetzbare Trendzustände statt auf rohe Indikatorwerte zu lenken.


Installation


Laden Sie das Tool aus dem MQL5 Market herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Das Analysefenster und die MA-Wolke werden sofort mit den ausgewählten Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt angezeigt.


Anforderungen


MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Funktioniert mit allen Brokern und Symboltypen. Geeignet für alle Zeitrahmen und Instrumente, einschließlich Devisen, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen.


Feedback & Bewertungen


Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.


Support


Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.


Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



Weitere Produkte dieses Autors
Phoenix Support and Resistance Detector
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Support & Resistance Detector (MT5) Professionelles Tool zur Erkennung von Unterstützung und Widerstand für MetaTrader 5. Erkennt automatisch die stärksten S&R-Niveaus aus einem höheren Zeitrahmen und zeigt eine umfassende Stärkeanalyse über ein visuelles Dashboard an. Übersicht Der Phoenix Support & Resistance Detector identifiziert die drei stärksten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mithilfe einer Pivot-Analyse eines höheren Zeitrahmens (Standard H4, anpassbar). Das System ord
FREE
Phoenix Trend Strength Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Trend Strength Meter (MT5) Marktregime- und Trendstärke-Analysator für MetaTrader 5. Kombiniert ADX, RSI und Directional Movement in einem einzigen Panel, um Marktbedingungen in Echtzeit zu klassifizieren. Zweck Die meisten Trader scheitern nicht aufgrund schlechter Einstiegspunkte, sondern weil sie die falsche Strategie auf das falsche Marktregime anwenden. Der Phoenix Trend Strength Meter hilft Tradern, sofort zu erkennen, ob sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung befindet, einen
FREE
Phoenix Auto Fibonacci Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5) Professionelles Fibonacci-Analyse- und Swing-Analyse-Tool für MetaTrader 5. Erkennt automatisch dominante Marktschwankungen und liefert erweiterte Fibonacci-Retracement-Einblicke über ein visuelles Echtzeit-Dashboard. Übersicht Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifiziert automatisch wichtige Marktschwankungen mithilfe von Pivot-Punkten und ATR-Validierung in höheren Zeitrahmen und zeichnet dann intelligente Fibonacci-Retracement-Niveaus direkt auf dem Cha
FREE
Phoenix ATR Volatility Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix ATR Volatility Meter (MT5) Echtzeit-Volatilitätsüberwachungstool für MetaTrader 5. Verwendet die Average True Range (ATR), um die aktuelle Marktvolatilität in Ihrem Chart anzuzeigen. Zweck Die Marktvolatilität wirkt sich direkt auf die Platzierung von Stopps, die Positionsgröße, Slippage und die Wirksamkeit von Strategien aus. Trading ohne Kenntnis der Volatilität führt oft zu übermäßigen Risiken in schnellen Märkten oder zu verpassten Chancen in ruhigen Marktbedingungen. Der Phoenix
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Candlestick Pattern Monitor (MT5) Echtzeit-Tool zur Erkennung und Überwachung von Kerzenmustern für MetaTrader 5. Identifiziert automatisch klassische Kerzenmuster über mehrere Symbole hinweg und zeigt umfassende Musterstatistiken über ein visuelles Dashboard an. Übersicht Der Phoenix Candlestick Pattern Monitor erkennt und verfolgt Doji-, Hammer-, Shooting Star-, Bullish Engulfing-, Bearish Engulfing-, Morning Star-, Evening Star-, Three White Soldiers- und Three Black Crows-Muster.
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Candle Timer Panel (MT5) Echtzeit-Kerzen-Countdown-Timer für MetaTrader 5. Zeigt die genaue verbleibende Zeit der aktuellen Kerze an, um das Ausführungs-Timing und die Handelsdisziplin zu verbessern. Zweck Eine genaue Kerzenzeitmessung ist für diskretionäre Händler und algorithmische Strategien von entscheidender Bedeutung. Ein zu früher oder zu später Einstieg innerhalb einer Kerze kann sich auf das Risiko, das Spread-Exposure und die Signalgültigkeit auswirken. Das Phoenix Candle T
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix News Countdown Calendar (MT5) Echtzeit-Countdown-Panel für Wirtschaftsnachrichten für MetaTrader 5. Zeigt bevorstehende Ereignisse mit hoher Auswirkung mit präzisen Countdown-Timern an, um Händlern dabei zu helfen, Risiken im Zusammenhang mit Volatilitätsspitzen zu managen. Zweck Wirtschaftsnachrichten führen zu unerwarteter Volatilität, Slippage und Drawdown. Blindes Handeln bei Ereignissen mit hoher Auswirkung kann technische Setups und Risikokontrollen sofort ungültig machen. Der
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Schaltfläche „Alle Trades schließen“ (MT5) Ein-Klick-Funktion zum Schließen von Positionen für MetaTrader 5. Zeigt eine rote Schaltfläche auf Ihrem Chart an, die beim Drücken alle offenen Positionen schließt und Ablehnungen und Requotes automatisch verarbeitet. Zweck Das individuelle Schließen mehrerer Positionen unter volatilen Bedingungen oder bei Plattformproblemen kostet Zeit und erhöht das Risiko von Slippage. Die Schaltfläche „Alle Trades schließen“ ermöglicht die sofortige Liquid
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Phoenix Breakeven Button (MT5) Ein-Klick-Tool zur Anpassung des Stop-Loss für MetaTrader 5. Verschiebt alle offenen Positionen mit einem einzigen Knopfdruck auf Breakeven und eliminiert so das Verlustrisiko, sobald Trades Gewinne erzielen. Zweck Die manuelle Anpassung von Stop-Losses für mehrere Positionen während aktiver Trades kostet Zeit und führt zu Unsicherheit. Der Phoenix Breakeven Button bietet sofortigen Risikoschutz und ermöglicht es Tradern, mit einem Klick Sicherheit zu erlangen,
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Spread Panel (MT5) Echtzeit-Spread-Überwachungsfenster für MetaTrader 5. Zeigt den aktuellen Bid/Ask-Spread in Punkten auf Ihrem Chart an. Zweck Die Spread-Ausweitung ist eine der am häufigsten übersehenen Ursachen für Handelsverluste. Bei geringer Liquidität, Rollovers, Nachrichtenereignissen oder volatilen Bedingungen können sich Spreads dramatisch ausweiten – und sonst gültige Trades in sofortige Drawdowns verwandeln. Das Phoenix Spread Panel bietet eine konstante Echtzeit-Übersic
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Phoenix Drawdown Meter (MT5) Echtzeit-Drawdown-Überwachungstool für MetaTrader 5. Zeigt den Drawdown-Prozentsatz Ihres Live-Kontos in Ihrem Chart an, um Tradern dabei zu helfen, Risiken zu managen und eine Überschreitung der Kontolimits zu vermeiden. Zweck Der Drawdown ist die wichtigste Risikokennzahl für Trader, die Prop-Firm-Konten oder streng risikogesteuerte Portfolios verwalten. Eine Überschreitung der Drawdown-Limits kann zur Ungültigkeit von Konten oder zum Verlust wochenlanger Fortsc
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitys
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5) Echtzeit-Dashboard zur Überwachung mehrerer EAs für MetaTrader 5. Verfolgt mehrere Expert Advisors gleichzeitig anhand von Magic Numbers und zeigt die offenen und geschlossenen Gewinne/Verluste für jede Strategie in Echtzeit an. Zweck Der Einsatz mehrerer Expert Advisors ohne konsolidierte Überwachung führt zu blinden Flecken in Bezug auf Risiko, Performance und Engagement. Die individuelle Überwachung von EAs kostet Zeit und erhöht das Risiko, Drawdowns o
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Gold & Währungsstärke-Suite (MT5) Professionelles Dashboard mit 7 Registerkarten für Echtzeit-Währungsstärkeanalysen, Korrelationsverfolgung und sessionsbasierte Handelsinformationen für 8 Währungen plus Gold. Übersicht Die Währungsstärke-Suite bietet umfassende Analysen für mehrere Währungen über sieben spezialisierte Panels: Stärkemesser, Session-Performance, Paar-Scanner, Analyse-Registerkarte, Korrelationsmatrix, Korrelationscluster und Einstellungen. Das System verfolgt die Stärke au
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension