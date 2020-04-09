High Timeframe Breakout Easy to Setup EA

Breakout EA - Einfacher, leistungsstarker Breakout Trading Expert Advisor

Breakout EA ist ein unkomplizierter und dennoch hocheffektiver Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit minimaler Komplexität von starken Marktausbrüchen zu profitieren. Durch die Platzierung von Stop-Orders genau an den Höchst- und Tiefstständen der vorherigen Kerze nutzt er das natürliche Kursmomentum für saubere, regelbasierte Handelseintritte.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Dynamisches Risikomanagement: Passt Take-Profit-, Stop-Loss- und Trailing-Stop-Abstände automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an und hilft so, Ihr Kapital zu schützen und gleichzeitig das Gewinnpotenzial zu maximieren.
  • Zeitgefilterter Handel: Trades sind nur in benutzerdefinierten Zeitfenstern mit hoher Wahrscheinlichkeit erlaubt, die mit aktiven Marktsitzungen übereinstimmen, um unnötige Risiken in weniger volatilen Perioden zu vermeiden.
  • Minimalistisch und benutzerfreundlich: Es gibt keine komplizierten Indikatoren oder Einstellungen, sondern nur eine klare Logik und einfache Parameter, die es Händlern aller Niveaus leicht machen, das System einzusetzen und potenziell schnell zu profitieren.
  • Einzelne aktive Einstiegsaufträge: Stellt sicher, dass immer nur ein Kauf- und ein Verkaufsstoppauftrag aktiv sind, um eine klare und effiziente Auftragsverwaltung zu gewährleisten.
  • Dynamische Trailing Stops: Sichert Gewinne, wenn sich der Preis günstig entwickelt, und verbessert so die Nachhaltigkeit des gesamten Handels und reduziert Verluste.
  • Broker Time Awareness: Synchronisiert sich vollständig mit der Serverzeit Ihres Brokers und platziert Aufträge genau dann, wenn die Marktbedingungen am günstigsten sind, um die Erfolgschancen zu erhöhen.

    Breakout EA kombiniert Einfachheit mit intelligentem Handelsmanagement und bewährten Breakout-Taktiken, was ihn zu einem zugänglichen und potenziell profitablen Werkzeug für Händler macht, die konsistent und automatisiert auf starke Kursbewegungen reagieren möchten, ohne dabei auf Komplexität zu verzichten.

