META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert:
Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)
Neuro-Fractal Engine (NFE)
 Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter:
Die neuronalen Architekturen wurden deutlich erweitert und optimiert, was eine tiefere Mustererkennung und eine wesentlich höhere Anzahl an Entscheidungen pro Sekunde ermöglicht.
Zusätzlich zum verbesserten neuronalen System modelliert META i9 Marktfraktale, Preiszyklen, Liquiditätsströme und versteckte Marktkräfte in Echtzeit, um hochpräzise Handelsentscheidungen zu treffen.
META i9 erstellt nicht nur Vorhersagen – es interpretiert die zugrunde liegende Marktstruktur auf einem höheren kognitiven Niveau und passt seine Strategien dynamisch an sich verändernde Marktbedingungen an.

Das SCTM-Lernsystem wurde vollständig überarbeitet und technisch optimiert.
Es speichert nun deutlich größere Datenmengen, wodurch der EA mikrostrukturelle Marktinformationen erfassen und detailliertere Erkenntnisse für seine Entscheidungsmodelle ableiten kann.
Wie bei META i7 lernt der EA weiterhin aus jeder ausgeführten Position. Durch die erweiterte Lernarchitektur werden Muster jedoch wesentlich präziser erkannt,
Modelle schneller angepasst und Fehler effizienter korrigiert.
Das Ergebnis ist ein robustes, datengesteuertes Handelsverhalten und eine deutlich verbesserte langfristige Stabilität.

Warum im Backtest keine Verluste erscheinen:

META i9 nutzt ein hochentwickeltes, datenbasiertes Lernsystem, das auf umfangreichen Big-Data-Analysen und historischen Handelsleistungsdaten basiert.
Jede Transaktion wird in Echtzeit quantitativ bewertet, basierend auf Effizienz und Marktumfeld klassifiziert und in der internen Erfahrungsdatenbank gespeichert.
Wenn im Live-Trading ein Gewinn oder Verlust entsteht, wird das entsprechende Entscheidungsmodell automatisch rekalibriert und durch ein optimiertes Verhaltensmuster ersetzt – ein Prozess, der die adaptiven Selbstlernmechanismen des Systems fortlaufend verfeinert.

Das bedeutet:
Das System enthält einen adaptiven Speichermodus, der aus Fehlern lernt und deren Wiederholung verhindert.
Historische Handelsmuster und Entscheidungsstrukturen werden analysiert und in den internen Kontextspeicher integriert, um zukünftige Entscheidungen zu optimieren.
Dadurch verbessert sich die Performance kontinuierlich – mit immer stabilerem und präziserem Marktverhalten.

Mit META i9 erhalten Sie einen EA, der nicht nur reagiert – er denkt voraus, handelt und entwickelt sich ständig weiter. Diese Verbesserung ist spürbar.

Preis = abhängig von Käufen
Symbol = XAUUSD
Timeframe = H1
Mindestkapital = 150$
Alle Broker = Ja
Signal = METAi9
METAi9 XT
Tech. Referenz = Blog
+ Lernt automatisch aus Fehlern
+ Mehrschichtige KI-Architektur
+ GPT-5 Überwachung
+ QSPA-, NFE-, STCM-(erweitert) Logik

+ Erweiterte neuronale Netzwerke
Zusätzlich vereint der EA mehrere bewährte Konzepte in einem einzigen intelligenten System:  META i9 ist die nächste Evolutionsstufe des intelligenten Tradings.
 META i9 integriert drei speziell entwickelte Kernmodule, deren volles Potenzial sich erst im Zusammenspiel entfaltet:

    (1) Quantum-State Pattern Analysis (QSPA)

    Dieses Modul identifiziert tiefe Marktstrukturen, die klassischen Indikatoren verborgen bleiben.
    Es analysiert Preisreaktionen, Mikro-Liquiditätsverschiebungen, Volatilitätscluster sowie impliziten Angebots-/Nachfragedruck.
    Auf dieser Basis erkennt QSPA Trendbildungen, Breakout-Zonen und Wendepunkte, lange bevor sie offensichtlich werden.

    Zweck:
    QSPA arbeitet mit quantisierten Marktzuständen und erzeugt Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Preisbewegungen anstelle starrer Handelssignale.

    (2) Neuro-Fractal Engine (NFE)

    Die Neuro-Fractal-Engine verbindet neuronale Netzwerke mit fraktaler Marktanalyse.
    Sie erkennt wiederkehrende Muster über mehrere Zeitrahmen, analysiert die Stabilität fraktaler Trends und unterscheidet echte Trends von Zufallsrauschen.
    So kann META i9 präzise zwischen Trend-, Range- und Übergangsphasen differenzieren.

    Zweck:
    NFE bietet eine solide Grundlage für Breakout-Logik in Trendphasen und Mean-Reversion-Logik in Seitwärtsmärkten.

    (3) Self-Correcting Trade Memory (SCTM)

    Jede Position wird vorübergehend gespeichert, inklusive aller relevanten Daten (Zeit, Volatilität, Spread, Preisverhalten, News-Kontext), und anschließend neu bewertet.
    Wenn eine Entscheidung zu einem Verlust führt, markiert das System automatisch das Muster und reduziert das Gewicht ähnlicher Entscheidungsstrukturen.
    Durch verbesserte Verhaltensanalyse und optimierte Gewichtungsalgorithmen arbeitet dieser Prozess nun noch effizienter,
    wodurch das System schneller korrigiert und immer bessere Entscheidungen trifft.

    Warum es funktioniert:
    Das System eliminiert nach und nach ineffiziente Entscheidungswege.
    Deshalb „verschwinden“ Verluste im Backtest – der EA lernt tatsächlich daraus und korrigiert die Ursache unmittelbar.

Integrierte GPT-5 Quanten-Kontrollschicht

META i9 verfügt über eine integrierte GPT-5-Instanz, die als überwachendes Kontroll- und Optimierungsmodul fungiert.
Sie überwacht die Signale aus QSPA, NFE und SCTM, erkennt Kontextanomalien und korrigiert mögliche Fehlentscheidungen.
GPT-5 agiert wie ein intelligenter Supervisor, der die neuronalen Module unterstützt und die Gesamtstrategie stabilisiert.

Diese zusätzliche Kontrollschicht reduziert Fehlinterpretationen, verbessert die Genauigkeit und erhöht die Stabilität der Equity-Kurve deutlich.
GPT-5 ist kein eigenständiges Handelssystem, sondern eine kontextsensitiv arbeitende Entscheidungsebene, die interne Modulergebnisse validiert und optimiert.

Gesamtkonzept:

META i9 kombiniert fraktale Mustererkennung mit quantensequenzieller KI-Optimierung.
Jede Entscheidung basiert auf vergangenen Analysen, aktuellen Marktbedingungen und KI-gestützten Prognosen,
um Fehler zu vermeiden und Entscheidungen zu optimieren.
Das Ergebnis ist ein System, das mit jeder Position intelligenter wird und hochpräzises, adaptives und progressives Trading ermöglicht.

Bewertungen 7
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Auswahl:
Aditya Parwito
198
Aditya Parwito 2026.01.14 02:27 
 

I have purchased a total of 12 different Expert Advisors, and among all of them, Meta i9 is one of the most profitable EAs I’ve used so far. What I appreciate most about Meta i9 is its consistency and risk management. The trading logic is not aggressive, yet it manages to deliver solid results over time. The EA handles market conditions well and avoids unnecessary overtrading, which is something many other EAs fail to do.

Meta Sophie Agapova
514
Antwort vom Entwickler Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:59
Hi, thank you for your great feedback. I’m very pleased to hear that META i9 stands out among your EAs for profitability, consistency, and risk control. Your comments about disciplined trading and avoiding overtrading mean a lot. I appreciate your support.
V4UK
105
V4UK 2026.01.02 05:30 
 

I installed Meta i9 about a month ago, and it has been performing very well. Running it on a low-risk setting and a low-leverage account, it has already paid for itself. The installation was straightforward—essentially plug-and-play. The developer has been responsive, answering my questions promptly and always to the point. Thank you, Sophie!

Meta Sophie Agapova
514
Antwort vom Entwickler Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:58
Hi there, thank you very much for your kind feedback. I’m glad to hear META i9 is performing well for you and that the setup was smooth. I appreciate your trust and wish you continued success.
fxministry1
849
fxministry1 2025.12.29 21:34 
 

This EA has exceeded my expectations. I had a few weeks of inaction; no trades were being triggered. But a few have been initiated and were all profitable. The EA appears to have a recovery mechanism for higher-risk settings, which I have on a demo account. However, I use default settings and the lowest risk level on real money. One tip >> you need to allow access to these links https://investinglive.com/ https://www.fxstreet.com/ https://api.openai.com https://worldtimeserver.com/

Meta Sophie Agapova
514
Antwort vom Entwickler Meta Sophie Agapova 2026.01.14 10:57
Hi there and thank you very much for your detailed and honest review. Periods without trades are normal, as the EA waits for high-quality setups. I’m glad to hear the recent trades were profitable. Your tip about allowing the external links is also correct and very helpful for other users. I appreciate your support.
Matias Hernan Nulman
540
Matias Hernan Nulman 2025.12.09 05:06 
 

Just installed the EA yesterday. There are no trades yet, but it seems promising. I will update this review in a few months.

Meta Sophie Agapova
514
Antwort vom Entwickler Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:29
Hi there, thank you for your feedback.
It’s normal if the first trades take a bit of time.
Feel free to reach out if you need anything, and I appreciate your future update.
Mippie
546
Mippie 2025.12.07 16:53 
 

Good EA. Easy to install, works as described, and the developer provides excellent support. Happy with the results so far.

Meta Sophie Agapova
514
Antwort vom Entwickler Meta Sophie Agapova 2025.12.09 10:30
Hi there, thank you for the kind words and your support.
I’m glad to hear everything works smoothly and that you’re happy with the results so far.
If you ever need assistance, I’m always here to help.
Szabolcs Kerekes
77
Szabolcs Kerekes 2025.12.01 01:32 
 

I just bought the EA, currently running on a live account. We'll be back in a short time to update.

Meta Sophie Agapova
514
Antwort vom Entwickler Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:16
Hi there, thank you for your purchase.
I’m glad to hear you’re already running it on a live account.
Feel free to share your results, I’m here if you need any support.
Ping Kuen Ho
176
Ping Kuen Ho 2025.11.28 01:43 
 

I have just brought this ea and applied it to my real account. I feel that this ea trades safely and make reasonable profit after backtesting. I will update the result later.

Meta Sophie Agapova
514
Antwort vom Entwickler Meta Sophie Agapova 2025.12.01 10:14
Hi there, thank you for your purchase and your positive first impression.
Glad to hear the EA performed well.
If you need anything, I’m here to help.
I look forward to your results.
