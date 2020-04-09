High Timeframe Breakout Easy to Setup EA

Breakout EA - Simple, Potente Breakout Trading Asesor Experto

Breakout EA es un Asesor Experto sencillo pero muy eficaz, diseñado para sacar provecho de las fuertes rupturas del mercado con una complejidad mínima. Mediante la colocación de órdenes de stop precisamente en los máximos y mínimos de la vela anterior, aprovecha el impulso natural del precio para entradas de operaciones limpias y basadas en reglas.

Sus principales características son:

Gestión dinámica del riesgo: Ajusta automáticamente las distancias de take profit, stop loss y trailing stop en función de la volatilidad actual del mercado, ayudando a proteger su capital al tiempo que maximiza el potencial de beneficios.

Operaciones filtradas por tiempo: Las operaciones sólo se permiten durante las ventanas temporales de alta probabilidad definidas por el usuario y alineadas con las sesiones activas del mercado, lo que reduce la exposición innecesaria durante los periodos menos volátiles.

Minimalista y fácil de usar: no hay indicadores ni configuraciones complicadas, sólo una lógica limpia y parámetros sencillos que facilitan a los operadores de todos los niveles la implementación y la posibilidad de obtener beneficios rápidamente.

Órdenes de entrada activas únicas: Garantiza que sólo una orden de compra y una de venta estén activas en cualquier momento para una gestión de órdenes clara y eficaz.

Trailing Stops dinámicos: Bloquea los beneficios a medida que el precio se mueve favorablemente, mejorando la sostenibilidad general de la operación y reduciendo las pérdidas.

Conocimiento de la hora del corred or: se sincroniza totalmente con la hora del servidor de su corredor, colocando las órdenes exactamente cuando las condiciones del mercado son más favorables para aumentar las posibilidades de éxito.

Breakout EA combina la simplicidad con la gestión inteligente de las operaciones y tácticas de ruptura probadas, por lo que es una herramienta accesible y potencialmente rentable para los operadores que desean una exposición consistente y automatizada a fuertes movimientos de precios sin complejidad.



