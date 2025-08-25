Gamma Trend AI

Der Gamma-Trend Indikator ist ein technisches Trading-Tool, das zur Identifizierung von Trendrichtungen und potenziellen Umkehrpunkten verwendet wird. Sein ultimatives Ziel ist einfach: Ein- und Ausstiegssignale klar zu identifizieren.

Im Chart erscheint der Gamma-Trend Indikator als farbige Linien, die sich basierend auf der Trendrichtung ändern: eine Farbe zeigt einen Aufwärtstrend an, eine andere zeigt einen Abwärtstrend. Er verfügt über Trailing-Level, die der Preisbewegung folgen und kontinuierliche Führung für das Positionsmanagement bieten. Der Indikator beinhaltet ein praktisches Panel, das den aktuellen Signalstatus und Trendinformationen auf einen Blick anzeigt.

Diese Einfachheit ist vielleicht der Grund, warum seine Fans so sehr auf ihn schwören. Sie gehen einfach long, wenn das Indikator-Signal bullish wird, und gehen short, wenn das Indikator-Signal bearish wird. Die Signale des Indikators erscheinen in Form von blauen und roten Pfeilen. Der blaue Pfeil sagt Ihnen, wann Sie long gehen sollen, und der rote Pfeil sagt Ihnen, wann Sie short gehen sollen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass der Gamma-Trend, wie die meisten Trend-Indikatoren, am besten in klaren Trending-Märkten funktioniert und in seitwärts oder hochvolatilen Märkten falsche Signale produzieren kann.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.


GTS AI Assistant

GTS AI Assistant bietet intelligente Multi-Timeframe-Forex-Analyse, die von über 5 KI-Anbietern (DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral) unterstützt wird. Überwachen Sie 6 Währungspaare über 5 Zeitrahmen mit über 21 technischen Indikatoren. Funktionen umfassen Speicherung des Gesprächsverlaufs, Echtzeit-Marktbewertung und umfassende technische Analyse für fundierte Handelsentscheidungen.



Jeder Käufer des Indikators erhält zusätzlich:

  • Den benutzerdefinierten ML-Filter.
  • Konfigurationsdateien zur Einstellung des Indikators für verschiedene Assets.
  • Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung, die Ihnen hilft, diese Handelsstrategie schnell zu installieren, zu konfigurieren und zu nutzen.

Um alle aufgeführten Boni zu erhalten, kontaktieren Sie den Verkäufer über das private Nachrichtensystem von MQL5.

Bewertungen 1
Alex074179
408
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

