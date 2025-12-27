VM SuperAshi Trend

Präzisions-Trend Sniper mit geglättetem Heiken Ashi, Supertrend und EMA Trend

Optimiert für M1-M5 Scalping



VM SuperAshi Trend ist ein Indikator, der einen standardisierten Supertrend mit geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen kombiniert, um klare, bestätigte und nicht nachmalende Kauf-/Verkaufssignale direkt auf dem Chart zu liefern. Er zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, zeigt Fast-, Slow- und Trend-EMA-Linien an und bietet Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen.



Supertrend-basierte Signallogik, gefiltert durch Heiken-Ashi-Kerzen zur Reduzierung von Rauschen

Zeigt Fast EMA, Slow EMA und Trend EMA an

Bietet ein Marktanalyse-Label, das die Marktbedingungen zusammenfasst: AUFWÄRTSTREND / ABWÄRTSTREND / UMKEHRUNG

Zeichnet nicht wiederholende Kauf-/Verkaufspfeile, wenn der Supertrend seinen Zustand ändert

Intelligentes Alarmsystem zur Minimierung von Spam-Benachrichtigungen

Scalping: M1 - M15

Intraday: M15 - H1

Swing / Positionshandel: H4 - D1

VM SuperAshi Trend bietet eine doppelte Bestätigung durch Supertrend und Heiken-Ashi, um Rauschen und falsche Signale zu reduzieren, liefert nicht-übermalende Signale, eine klare EMA-basierte visuelle Analyse für schnellere und sicherere Entscheidungen, eine flexible Signalfilterstruktur und eine reibungslose Multi-Timeframe-Unterstützung von M1 bis D1 mit einer leichtgewichtigen Leistung, die für mehrere Charts geeignet ist.Anstatt mehrere separate Indikatoren zu überwachen, konzentriert sich VM SuperAshi Trend auf die Bestätigung des primären Markttrends und bietet klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Wenn der Supertrend von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend umschlägt und der Heiken-Ashi bestätigt wird, zeichnet der Indikator einen KAUFEN-Pfeil und sendet eine Warnung (falls aktiviert). In Kombination mit den EMA-Marken können Händler leicht zwischen einem trendfolgenden Ausbruch und einem schwachen oder unzuverlässigen Umkehrsignal unterscheiden.: Auf dem Zeitrahmen M15, mit den Einstellungen ATR = 21 und Multiplikator = 1,0, wenn der Kurs über den Supertrend ausbricht und die Heiken-Ashi-Kerze bullisch schließt, zeigt der Indikator ein Kaufsignal an und löst einen Popup-Alarm aus, während die EMA-Labels Fast > Slow > Trend = UPTREND bestätigen, was die Entscheidung unterstützt, den Handel für einen längeren Zeitraum zu halten.Befestigen Sie den Indikator einfach an Ihrem Chart. Die Standardeinstellungen sind für alle Zeitrahmen und Symbole optimiert, so dass für den Standardgebrauch keine weiteren Anpassungen erforderlich sind.

VM SuperAshi Trend ist nicht nur ein weiterer Supertrend-Indikator.

Es ist entworfen, um:

Verringerung von Fake-Flips, die durch Marktgeräusche verursacht werden

einen vollständigen Trendüberblick durch eine klare EMA-Struktur zu bieten

Das Ziel ist es, Handelsentscheidungen zu vereinfachen:

Das Signal sehen

Verstehen Sie den Trendkontext

Die Zuverlässigkeit von Signalen schnell beurteilen

Eine Kurzanleitung, Abbildungen und Beispieldateien sind auf der Produktseite verfügbar.

Für technischen Support oder Funktionsvorschläge kontaktieren Sie bitte den Autor über MQL5 private Nachrichten.

VM SuperAshi Trend wurde für Händler entwickelt, die ein stark bestätigtes Trendfolge-Tool mit klaren, intuitiven Grafiken benötigen, das für Scalper, Daytrader und Swingtrader geeignet ist. Es hilft Ihnen, sich auf qualitativ hochwertige Signale zu konzentrieren, das Marktrauschen zu reduzieren und schnellere, sicherere Handelsentscheidungen auf MT5-Charts zu treffen.