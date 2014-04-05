Smart Band
- Indikatoren
- Minh Phuong Phung
- Version: 1.0
Smart Band Signal MT5 kombiniert adaptive Volatilitätsbänder mit Trend- und Momentumfiltern, um saubere Handelssignale zu erzeugen, die für Intraday- und Swing-Trader geeignet sind. Der Indikator passt die Bandbreite dynamisch an die Marktbedingungen an, markiert zuverlässig Umkehrungen und Ausbrüche und zeigt sofort umsetzbare grüne KAUF- und rote VERKAUFSSIGNALE auf dem Chart an.
Wie die Signale generiert werden (klare Regeln)
KAUFEN-Signal (Long):
-
Der Kurs berührt oder schließt unter dem unteren Smart Band.
-
Das mittlere Band (adaptive SMA) ist flach oder ansteigend, oder ein kurzfristiger Trendfilter bestätigt eine bullische Tendenz.
-
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein grüner KAUFEN-Pfeil und ein Alarm wird gesendet.
VERKAUFSSIGNAL (Short):
-
Der Kurs berührt das obere Smart Band oder schließt darüber.
-
Das mittlere Band ist flach oder abfallend, oder ein kurzfristiger Trendfilter bestätigt eine bärische Tendenz.
-
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein roter SELL-Pfeil und ein Alarm wird gesendet.
Ausbruchsmodus (optional)
Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Smart Band auch mit Bandausbrüchen handeln: Ein starker Schlusskurs außerhalb der Bänder mit erhöhter Bandbreite und Bestätigung des Volumens/Momentums löst ein direktionales Ausbruchssignal aus. Breakout-Signale verwenden verschiedene visuelle Marker und eine konfigurierbare Mindestbestätigungszeit.
Visuals & Schnittstelle
-
Saubere Pfeile für grüne Käufe und rote Verkäufe, die auf dem Balken platziert werden, der das Signal bestätigt hat.
-
Farbige Bänder: Oberes, mittleres und unteres Band mit optionaler Füllschattierung.
-
Signalanzeige im Chart, die das letzte Signal, die Zeit, den Preis und die empfohlenen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels anzeigt.
Vorschläge für das Risikomanagement
-
Standard-Stop-Loss: außerhalb des gegenüberliegenden Bandes
-
Standard Take-Profit: vom Benutzer wählbares R:R (z. B. 1:2) oder Band-Target-Methode.
-
Verwenden Sie eine Positionsgröße, die auf dem prozentualen Kontorisiko pro Handel basiert.
-
Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Nachrichten, wenn Sie den Squeeze/Breakout-Modus verwenden.