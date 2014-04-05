Smart Band Signal MT5 kombiniert adaptive Volatilitätsbänder mit Trend- und Momentumfiltern, um saubere Handelssignale zu erzeugen, die für Intraday- und Swing-Trader geeignet sind. Der Indikator passt die Bandbreite dynamisch an die Marktbedingungen an, markiert zuverlässig Umkehrungen und Ausbrüche und zeigt sofort umsetzbare grüne KAUF- und rote VERKAUFSSIGNALE auf dem Chart an.

Wie die Signale generiert werden (klare Regeln)

KAUFEN-Signal (Long):

Der Kurs berührt oder schließt unter dem unteren Smart Band. Das mittlere Band (adaptive SMA) ist flach oder ansteigend, oder ein kurzfristiger Trendfilter bestätigt eine bullische Tendenz. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein grüner KAUFEN-Pfeil und ein Alarm wird gesendet.

VERKAUFSSIGNAL (Short):

Der Kurs berührt das obere Smart Band oder schließt darüber. Das mittlere Band ist flach oder abfallend, oder ein kurzfristiger Trendfilter bestätigt eine bärische Tendenz. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erscheint ein roter SELL-Pfeil und ein Alarm wird gesendet.

Ausbruchsmodus (optional)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann Smart Band auch mit Bandausbrüchen handeln: Ein starker Schlusskurs außerhalb der Bänder mit erhöhter Bandbreite und Bestätigung des Volumens/Momentums löst ein direktionales Ausbruchssignal aus. Breakout-Signale verwenden verschiedene visuelle Marker und eine konfigurierbare Mindestbestätigungszeit.

Visuals & Schnittstelle

Saubere Pfeile für grüne Käufe und rote Verkäufe , die auf dem Balken platziert werden, der das Signal bestätigt hat.

Farbige Bänder: Oberes, mittleres und unteres Band mit optionaler Füllschattierung.

Signalanzeige im Chart, die das letzte Signal, die Zeit, den Preis und die empfohlenen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels anzeigt.

Vorschläge für das Risikomanagement

Standard-Stop-Loss: außerhalb des gegenüberliegenden Bandes

Standard Take-Profit: vom Benutzer wählbares R:R (z. B. 1:2) oder Band-Target-Methode.

Verwenden Sie eine Positionsgröße, die auf dem prozentualen Kontorisiko pro Handel basiert.

Vermeiden Sie den Handel während wichtiger Nachrichten, wenn Sie den Squeeze/Breakout-Modus verwenden.



