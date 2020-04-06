EXPERT ADVISOR: GEN Sniper Entry EA

Entwickler: gedeegi

Umschlagbeschreibung

GEN Sniper Entry EA ist ein automatisches Handelssystem (Expert Advisor) für den MetaTrader 5 (MT5), mit dem Sie in der Lage sind, den Handel in einem bestimmten Zeitrahmen zu steuern. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

Berbeda dari indikator, EA ini tidak hanya memberikan sinyal, tetapi juga secara otomatis membuka posisi, mengelola risiko dengan Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP) dinamis berbasis Average True Range (ATR), serta menerapkan manajemen keuangan yanggih untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dan membatasi risiko secara sistematis.

Fitur Utama

Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi. Sinyal Sell (Bearish Divergence): Otomatis membuka posisi JUAL saat harga membentuk higher high, namun RSI membentuk lower high, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bearish. Sinyal Buy (Bullische Divergenz): Otomatis membuka posisi BELI saat harga membentuk lower low, namun RSI membentuk higher low, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bullish.

Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi. Strategie der doppelten Gewinnmitnahme: Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der EA eine identische Position einnehmen. Posisi pertama ditargetkan pada Take Profit 1 (TP1) untuk mengamankan keuntungan lebih awal. Posisi kedua ditargetkan pada Take Profit 2 (TP2) untuk memaksimalkan potensi keuntungan jika tren berlanjut.

Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der EA eine einnehmen. Manajemen Risiko Dinamis Berbasis ATR: Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini.

Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini. Manajemen Keuangan Canggih : Automatische Losgrößenbestimmung: Secara otomatis menghitung ukuran lot berdasarkan persentase risiko dari ekuitas (misalnya, 1% risiko per perdagangan). Feste Losgröße: Die Möglichkeit, eine feste Losgröße zu wählen, besteht nur, wenn die Menge der zu prüfenden Produkte feststeht. Sicherheitskontrolle: Dilengkapi dengan batas lot maksimum ( MaxAllowedLot ) untuk mencegah risiko berlebihan.

: Filter Tren EMA yang Cerdas: Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik: Filtern und Ignorieren: Hanya mengambil sinyal yang searah dengan tren EMA dan mengabaikan sinyal yang berlawanan. Filtern und Invertieren: Jika sinyal berlawanan dengan tren EMA, EA akan membalik sinyal tersebut . Contoh: Der Kaufauftrag, der durch den EMA ausgelöst wird, wird als Verkaufsauftrag gefiltert.

Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik: Trailing Stop Terintegrasi: Der Trailing Stop ist ein automatischer Stop Loss, der es ermöglicht, während der Zeit, in der der Kurs fällt, die Pips, die sich in der Zeitspanne befinden, zu reduzieren.

Der Trailing Stop ist ein automatischer Stop Loss, der es ermöglicht, während der Zeit, in der der Kurs fällt, die Pips, die sich in der Zeitspanne befinden, zu reduzieren. Sistem Notifikasi Lengkap: Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui: Pop-up-Benachrichtigungen auf der Plattform MT5 Push-Benachrichtigungen aus dem Internet E-Mail-Benachrichtigung

Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui:

Parameter Eingabe

EA-Einstellungen

MagischeNummer: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.

Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini. Schlupf: Toleransi selisih harga maksimum (dalam point) saat eksekusi.

Geld-Management

EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.

Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis. RisikoProzentsatz: Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif.

Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif. FestgelegteLosgröße: Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif.

Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif. MaxAllowedLot: Maximale Anzahl von Lots, die für den Verkauf verwendet werden können.

Indikator-Einstellungen

RsiLänge: Periode perhitungan RSI.

Periode perhitungan RSI. KurzePeriode: Periode, in der Divergenzen im Laufe der Zeit ausgeglichen werden.

Periode, in der Divergenzen im Laufe der Zeit ausgeglichen werden. LangePeriode: Periode, um Divergenzen zwischen den einzelnen Perioden zu erkennen.

Periode, um Divergenzen zwischen den einzelnen Perioden zu erkennen. UseEmaFilter: Mengaktifkan/menonaktifkan Filter tren EMA.

Mengaktifkan/menonaktifkan Filter tren EMA. EmaPeriod: Periode perhitungan EMA.

Periode perhitungan EMA. EmaFilterMode: Modus perilaku filter EMA (Ignorieren oder Invertieren).

SL/TP-Einstellungen

AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.

Periode ATR untuk perhitungan SL/TP. SL_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss.

Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss. TP1_Multiplikator: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1.

Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1. TP2_Multiplikator: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 2.

Trailing Stop Einstellungen

EnableTrailingStop: Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop.

Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop. TrailingStopTriggerPips: Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop.

Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop. TrailingStopDistancePips: Jarak trailing stop dari harga saat ini (dalam Pips).

Benachrichtigungseinstellungen

EnableAlerts: Mengaktifkan notifikasi pop-up.

Mengaktifkan notifikasi pop-up. EnablePushNotifications: Mengaktifkan notifikasi ke seluler.

Mengaktifkan notifikasi ke seluler. EnableEmailNotifications: Mengaktifkan notifikasi email.

Logika Handel

Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika: Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high). Der Kurs wird durch die bärische Engulfing-Kerze in der Kerze bestätigt. (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di bawah EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.

dipicu ketika: Sinyal BELI (BUY): dipicu ketika: Bullische Divergenz zwischen dem Harga (niedrigeres Tief) und dem RSI (höheres Tief). Der Kurs wird durch eine bullish engulfing Kerze in der Kerze bestätigt. (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di atas EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.

dipicu ketika: Eksekusi Perdagangan: EA membuka dua posisi dengan Stop Loss yang sama dan dua level Take Profit yang berbeda, yang dihitung berdasarkan pengali ATR.

Hinweis