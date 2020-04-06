GEN Sniper Entry EA

EXPERT ADVISOR: GEN Sniper Entry EA

Entwickler: gedeegi

Umschlagbeschreibung

GEN Sniper Entry EA ist ein automatisches Handelssystem (Expert Advisor) für den MetaTrader 5 (MT5), mit dem Sie in der Lage sind, den Handel in einem bestimmten Zeitrahmen zu steuern. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

Berbeda dari indikator, EA ini tidak hanya memberikan sinyal, tetapi juga secara otomatis membuka posisi, mengelola risiko dengan Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP) dinamis berbasis Average True Range (ATR), serta menerapkan manajemen keuangan yanggih untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dan membatasi risiko secara sistematis.

Fitur Utama

  • Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi.
    • Sinyal Sell (Bearish Divergence): Otomatis membuka posisi JUAL saat harga membentuk higher high, namun RSI membentuk lower high, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bearish.
    • Sinyal Buy (Bullische Divergenz): Otomatis membuka posisi BELI saat harga membentuk lower low, namun RSI membentuk higher low, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bullish.
  • Strategie der doppelten Gewinnmitnahme: Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der EA eine identische Position einnehmen.
    • Posisi pertama ditargetkan pada Take Profit 1 (TP1) untuk mengamankan keuntungan lebih awal.
    • Posisi kedua ditargetkan pada Take Profit 2 (TP2) untuk memaksimalkan potensi keuntungan jika tren berlanjut.
  • Manajemen Risiko Dinamis Berbasis ATR: Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini.
  • Manajemen Keuangan Canggih:
    • Automatische Losgrößenbestimmung: Secara otomatis menghitung ukuran lot berdasarkan persentase risiko dari ekuitas (misalnya, 1% risiko per perdagangan).
    • Feste Losgröße: Die Möglichkeit, eine feste Losgröße zu wählen, besteht nur, wenn die Menge der zu prüfenden Produkte feststeht.
    • Sicherheitskontrolle: Dilengkapi dengan batas lot maksimum ( MaxAllowedLot ) untuk mencegah risiko berlebihan.
  • Filter Tren EMA yang Cerdas: Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik:
    • Filtern und Ignorieren: Hanya mengambil sinyal yang searah dengan tren EMA dan mengabaikan sinyal yang berlawanan.
    • Filtern und Invertieren: Jika sinyal berlawanan dengan tren EMA, EA akan membalik sinyal tersebut. Contoh: Der Kaufauftrag, der durch den EMA ausgelöst wird, wird als Verkaufsauftrag gefiltert.
  • Trailing Stop Terintegrasi: Der Trailing Stop ist ein automatischer Stop Loss, der es ermöglicht, während der Zeit, in der der Kurs fällt, die Pips, die sich in der Zeitspanne befinden, zu reduzieren.
  • Sistem Notifikasi Lengkap: Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui:
    • Pop-up-Benachrichtigungen auf der Plattform MT5
    • Push-Benachrichtigungen aus dem Internet
    • E-Mail-Benachrichtigung

Parameter Eingabe

EA-Einstellungen
  • MagischeNummer: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.
  • Schlupf: Toleransi selisih harga maksimum (dalam point) saat eksekusi.
Geld-Management
  • EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.
  • RisikoProzentsatz: Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif.
  • FestgelegteLosgröße: Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif.
  • MaxAllowedLot: Maximale Anzahl von Lots, die für den Verkauf verwendet werden können.
Indikator-Einstellungen
  • RsiLänge: Periode perhitungan RSI.
  • KurzePeriode: Periode, in der Divergenzen im Laufe der Zeit ausgeglichen werden.
  • LangePeriode: Periode, um Divergenzen zwischen den einzelnen Perioden zu erkennen.
  • UseEmaFilter: Mengaktifkan/menonaktifkan Filter tren EMA.
  • EmaPeriod: Periode perhitungan EMA.
  • EmaFilterMode: Modus perilaku filter EMA (Ignorieren oder Invertieren).
SL/TP-Einstellungen
  • AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.
  • SL_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss.
  • TP1_Multiplikator: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1.
  • TP2_Multiplikator: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 2.
Trailing Stop Einstellungen
  • EnableTrailingStop: Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop.
  • TrailingStopTriggerPips: Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop.
  • TrailingStopDistancePips: Jarak trailing stop dari harga saat ini (dalam Pips).
Benachrichtigungseinstellungen
  • EnableAlerts: Mengaktifkan notifikasi pop-up.
  • EnablePushNotifications: Mengaktifkan notifikasi ke seluler.
  • EnableEmailNotifications: Mengaktifkan notifikasi email.

Logika Handel

  • Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika:
    • Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high).
    • Der Kurs wird durch die bärische Engulfing-Kerze in der Kerze bestätigt.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di bawah EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Sinyal BELI (BUY): dipicu ketika:
    • Bullische Divergenz zwischen dem Harga (niedrigeres Tief) und dem RSI (höheres Tief).
    • Der Kurs wird durch eine bullish engulfing Kerze in der Kerze bestätigt.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di atas EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Eksekusi Perdagangan: EA membuka dua posisi dengan Stop Loss yang sama dan dua level Take Profit yang berbeda, yang dihitung berdasarkan pengali ATR.

Hinweis

  1. Pasang EA: Lampirkan GEN Sniper Entry EA ke grafik pasangan mata uang dan timeframe yang Anda inginkan.
  2. Konfigurasi Risiko: Die Parameter in der Geldmanagement-Gruppe sind auf die Risikotoleranz des Benutzers abgestimmt (z.B. EnableAutoLot ke true und RiskPercent ke 1.0).
  3. Sesuaikan Strategi: Anda dapat menyesuaikan periode divergensi, pengali ATR, dan pengaturan filter EMA untuk mengoptimalkan kinerja EA pada berbagai kondisi pasar.
  4. Uji Coba: Sangat disarankan untuk menjalankan EA di akun demo atau menggunakan Strategy Tester di MT5 terlebih dahulu untuk memahami perilakunya sebelum digunakan pada akun live.
Empfohlene Produkte
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback Expert Advisor - Adaptive Grid Trading Robot Überblick: Volatility Pullback Expert Advisor ist ein fortschrittlicher marktneutraler Expert Advisor, der von volatilitätsbasierten Pullbacks profitiert. Er kombiniert eine adaptive Grid-Engine, Smart Recovery, partielles Hedging und dynamische Risikokontrolle, um den Handel zu automatisieren und gleichzeitig die Drawdowns zu minimieren. Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader. Hauptmerkmale: Adaptive Grid-Engine: Optimiert d
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experten
Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
CMFXGold
Chethan V
Experten
CMFX GOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD Präzision. Geduld. Kraft. CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus , der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren . Support Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht . Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimi
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
FREE
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experten
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Präzisions-Multistrategie-Meisterschaft für FOREX und XAUUSD Entfesseln Sie das volle Potenzial von HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die FOREX- und XAUUSD-Märkte mit chirurgischer Präzision zu erobern. Maßgeschneidert für Elitetrader, Hedgefonds und institutionelle Investoren, kombiniert dieser KI-gestützte EA fortschrittliche hybride Strategien – einschließlich Breakout, Mean Reversion,
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experten
Was ist "QUANTENHANDELSFREIHEIT"? EA QUANT TRADE FREEDOM ist eine vollautomatische Handelssoftware, die speziell für den profitablen Handel mit der Handelsplattform METATRADE 5 (MT5) entwickelt wurde. Sie können mit Forex, Rohstoffen, Indizes, Krypto und Energie handeln. Wie funktioniert der QUANT CORRELATION FOREX EA Roboter? EA QUANT TRADE FREEDOM ist eine 100% automatisierte Software, die anstelle eines menschlichen Händlers den besten Trend für die Eingabe von Handelsaufträgen bestimmt. QUAN
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experten
Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den Punisher Scalper MT5, EA für das Währungspaar NZDUSD vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn , Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-optimierende TP und SL. Dazu verwendet Punisher Scalper : Daten von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Verhä
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experten
Kaufen Sie Tief - verkaufen Sie Hoch im US Tech 100 Index Kein Martingale, kein Raster, immer nur eine offene Order mit StopLoss.  Live-Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2196371 Der Startpreis ist nur für die ersten Käufer, nächster Preis USD 399 und jede Woche, die mit Gewinn endet, steigt er um weitere 100. Die Standardeinstellungen gelten für den US 100 Tech(Cash) CFD M15 Chart, die Standard-Lotgrößen sind für ein Konto von USD 10000.   Der Mindestkontostand beträgt USD 100 um
Elegant Eagle Gold EA MT5
Akshay Shahaji Gaikwad
Experten
Wir stellen Ihnen Eagle Gold EA vor - eine hochmoderne automatisierte Handelslösung, die Ihr Handelserlebnis revolutionieren wird. Mit seiner einzigartigen Strategie sorgt Eagle Gold EA für eine nahtlose Reise zu einem kontinuierlichen und stetigen Kontowachstum. Der Eagle Gold EA zeichnet sich durch seine Einfachheit und Effektivität aus und arbeitet ausschließlich mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) , wobei er sich auf den M1-Zeitrahmen konzentriert. Er wurde sorgfältig ausgearbeitet, um sowoh
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experten
STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experten
MQL5-Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Grid Recovery Pro Safe
Watcharapon Sangkaew
Experten
Grid Recovery Pro Safe - Der ultimative Cash-Flow-Generator Produktbeschreibung: Erschließen Sie das Potenzial Ihres Portfolios mit Grid Recovery Pro Safe , einem intelligenten Handelssystem, das entwickelt wurde, um konsistenten Cashflow zu generieren und dabei die Sicherheit Ihres Kontos in den Vordergrund zu stellen. Im Gegensatz zu gefährlichen Martingale-Systemen verwendet dieser EA eine intelligente Grid-Logik mit Pending Orders, um Marktbewegungen präzise zu erfassen. Warum Grid Recovery
Bit Bot
Arash Panahi
Experten
BitBot – Fortgeschrittener BTCUSD-Trading-Roboter für den H1-Chart BitBot ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Handelsroboter, der speziell für Bitcoin (BTCUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert vollständig auf technischer Analyse und legt besonderen Wert auf volumenbasierte Strategien zur präzisen Entscheidungsfindung – ein entscheidender Faktor im volatilen Kryptomarkt. Die Logik von BitBot dreht sich um die Echtzeitanalyse des Handelsvolumens von Bitcoin und führenden Altc
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Weitere Produkte dieses Autors
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Experten
GEN Hydra EA Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Hydra EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die MetaTrader 5 Plattform. Seine Kernlogik basiert auf einem Multi-Indikator-Bestätigungssystem. Der EA nutzt einen Pool von über 30 technischen Standardindikatoren, die in MT5 verfügbar sind. Er arbeitet nach dem "Voting"-Prinzip, bei dem jeder aktive Indikator ein bullisches oder bearisches Signal liefert. Ein Handel wird nur dann eingeleitet, wenn die Anzahl der gleichzeitigen Signale einen
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TARGET TREND Signal ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Handelssignale zu identifizieren und umfassende Zielvisualisierung zu bieten. Dieser Indikator verwendet eine Kombination aus Simple Moving Average (SMA) und Average True Range (ATR), um Trendwechsel zu erkennen und generiert dann klare KAUF- oder VERKAUFssignale. Dieses System verbessert die Handelserfahrung m
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Trend Sniper ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um potenzielle Trendanfänge oder Preisumkehrungen zu erkennen. Seine Kernstrategie basiert auf einem Volatilitätskanal, der aus einer Kombination von gleitendem Durchschnitt und Standardabweichung gebildet wird. Der EA verfügt über ein einzigartiges Positionsmanagementsystem, das zwei Arten von Gewinnmitnahmen (fest und dynamisch) und eine Umkehrlogik zur Anpassung an Marktveränderungen umfasst. Wie funktioniert er? Einstiegssignal:
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Pvp Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Pvp ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der mit einer Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Dieser EA kombiniert zwei klassische Indikatoren - den RSI für kurze Zeiträume und die Bollinger-Bänder für lange Zeiträume - um starke Konvergenzsignale zu finden. Er sucht nach Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten, indem er potenzielle Umkehrpunkte identifiziert, wenn beide Indikatoren gleichzeitig ein Crossover-Signal liefern. Merkmale Duale Konfluenz-Strat
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Experten
EA GEN ChronoBox ist eine leistungsstarke automatisierte Handelslösung, die speziell für Händler entwickelt wurde, die eine Ausbruchsstrategie bevorzugen. Dieser EA arbeitet unermüdlich, um den Markt zu scannen und potenzielle Momente zu identifizieren, in denen der Preis bereit ist, eine große Bewegung zu machen, und führt Trades für Sie aus. Er ist perfekt geeignet, um das Marktmomentum zu erfassen, das oft auf Konsolidierungsphasen folgt, und verschafft Ihnen einen Vorteil, ohne dass Sie stä
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) erkennt automatisch Schwunghochs und -tiefs, zeichnet dynamische obere und untere Trendlinien mit adaptiver Neigung (ATR, Standardabweichung oder lineare Regressionsannäherung) und markiert Ausbruchspunkte visuell, wenn der Preis die Trendgrenzen überschreitet. Perfekt für Preisaktions-, Ausbruchs- und Trendbestätigungsstrategien über mehrere Zeitrahmen hinweg.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend kombiniert Konzepte aus der statistischen Physik (Temperatur T & Energieschritt Alpha ) mit einer exponentiellen Gewichtung im Boltzmann-Stil, um eine Trendlinie zu erzeugen, die im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten "kontextadaptiver" ist. Das Ergebnis wird dann mit einem EMA geglättet, um klarere Signale zu liefern, die über alle Zeitrahmen hinweg leicht zu lesen sind. Der Indikator färbt Kerzen und Trendlinien
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indikatoren
VOLLVERSION https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals ist ein adaptiver volatilitätsbasierter Trendindikator, der Händlern helfen soll, dominante Trendrichtungen, wichtige Momentum-Übergangspunkte und voraussichtliche Gewinnmitnahmezonen auf visuelle und intuitive Weise zu identifizieren. Der Indikator nutzt einen zeitlich gewichteten gleitenden Durchschnitt in Kombination mit einer statistischen Streuung über
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Experten
GEN Band-XP Entwickler: Gede Egi Überblick GEN Band-XP ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine einzigartige, auf Bollinger Bands (BB) basierende Strategie anwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen BB-Strategien, die sich auf Umkehrungen von Bandberührungen konzentrieren, identifiziert dieser EA Verschiebungen im Marktmomentum. Handelssignale werden generiert, wenn ein "Crossover" in der Abfolge der Bandberührungen auftritt - ein Kaufsignal erscheint beispielsweise, wenn eine Berühr
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indikatoren
INDICATOR: GEN Zenith Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Zenith ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung von Preisumkehrmustern (Zenith) auf der Grundlage der Erkennung von Pivotpreisen und Delta-Volumenbewegungen. Dieser Indikator sucht nach Punkten, an denen der Preis ein Swing-Hoch oder Swing-Tief bildet, und erkennt dann einen Ausbruch aus diesem Bereich, um ein starkes Umkehrsignal zu bestätigen. Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Umkehr- und Ausbru
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN RSI Jäger Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN RSI Hunter ist ein technischer Indikator, der auf dem Relative Strength Index (RSI) basiert und automatisch potenzielle KAUF- und VERKAUFSSIGNALE auf der Grundlage von überkauften/überverkauften Bedingungen und Preisumkehrmustern erkennt. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Händler, die kurzfristige Swing-Chancen nutzen möchten, indem sie Kursbewegungen und Kursmuster wie Double Top und Double Bottom bestätigen. Die S
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Experten
JanusEA Pro: Ein Marktstruktur-Expertenratgeber Entwickler: Gede Egi Überblick JanusEA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Konzept der Marktstruktur basiert. Der EA identifiziert automatisch Angebots- (Pivot High) und Nachfrage- (Pivot Low) Zonen auf dem Chart. Basierend auf diesen identifizierten Zonen kann JanusEA Trades mit einer von zwei unterschiedlichen, auswählbaren Handelslogiken ausführen: Breakout oder Reversal. Der Name ist vom römischen Gott Janus inspiriert und spi
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Design zeigt ein auffälliges orangefarbenes Countdown-Timer-Symbol vor einem dunkelgrauen Hintergrund, wobei die Uhrzeiger nach rechts oben zeigen. Unterhalb des Timers zeigt ein Candlestick-Chart grüne und rote Balken, die Kursbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg darstellen, mit scharfen Details und ausgewogener Komposition. Die Countdown-Zeit von "05:17" wird prominent neben der Uhr angezeigt und verleiht dem Bild ein dynamisches und i
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Das Logo "RSI+ with 123 Fractals" wurde entwickelt, um eine klare und professionelle visuelle Darstellung eines komplexen technischen Indikators zu bieten, der sich auf präzise Marktanalysen und zuverlässige Muster konzentriert. Jedes Element des Designs ist so gestaltet, dass es die Philosophie und die Stärken des Indikators in der Handelswelt widerspiegelt. Gestaltungselemente: "RSI+"-Text in Fettdruck und Weiß: Der Haupttext "RSI+" steht im Mitte
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert. Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Mar
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Smart Zone Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Smart Zone ist ein MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S/R) zu identifizieren und zu visualisieren. Er analysiert Kursbewegungen auf einem höheren Zeitrahmen, um signifikante S/R-Zonen zu finden und projiziert diese dann auf das aktuelle Chart. Sein Zweck ist es, Händlern eine klare visuelle Anleitung zu Schlüsselbereichen zu geben, die für die E
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend-Fib-Zonen) GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet. Hauptmerkmale: Automatische Trendstruktur-Erkennung Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik. Hebt die Tren
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
OBMatrix Pro ist ein professioneller Indikator, der die Erkennung von Marktstrukturen (Break of Structure/BOS und Change of Character/CHoCH) mit der automatischen Identifizierung von Orderblöcken (OB) kombiniert. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) verwenden, und hilft bei der Visualisierung von institutionellen Preiszonen und strukturellen Verschiebungen direkt auf Ihrem Chart. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von BOS (Break of Structure) und CHoCH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones ist ein Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um mit Hilfe von Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels wichtige Preiszonen zu identifizieren und gleichzeitig Marktstrukturveränderungen wie Break of Structure (BoS) und Change of Character (CHoCH) zu erkennen. Der Indikator hilft Händlern, kritische Swing-Bereiche und potenzielle Trendfortsetzungs- oder -umkehrzonen zu erkennen. Er umfasst ein
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels für MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels ist ein visueller Indikator, der Händlern helfen soll, kurzfristige Momentum-Verschiebungen und Richtungsänderungen zu erkennen. Er stellt dynamische "Pulse Levels" dar, die von Hull Moving Average (HMA) Momentum-Übergängen abgeleitet sind. Diese Niveaus dienen als adaptive Referenzpunkte, die beim Lesen der Marktstruktur, beim Erkennen potenzieller Umkehrungen und bei der Validierung
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indikatoren
PRO VERSION https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) ist ein MT5-Indikator, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Pivot-Hochs und -Tiefs erkennt und einzeichnet. Der Indikator verfügt über zwei Sätze von S&R (Hauptstruktur und Quick Levels), eine anpassbare maximale Anzahl von Linien, anpassbare Farben und eine übersichtliche Chartanzeige für eine klarere Preisa
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Support and Resistance Pro ist ein technischer Indikator für MetaTrader, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) mit Hilfe der Preis-Pivot-Logik identifiziert. Er unterstützt Multi-Timeframe-Analysen und enthält ein System zur Erkennung von Trendmomenten, das Händlern hilft, die aktuelle Markttendenz mit zusätzlichen visuellen und Warn-Tools zu verstehen. Wichtigste Merkmale Automatisch
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA ist ein Indikator, der auf EMA + ATR/StdDev basiert und Fibonacci-Volatilitätsbänder (0,618 - 2,618) bildet, um Trendrichtung (Aufwärtstrend/Abwärtstrend) , Einstiegssignale , Take Profit (Ablehnung) und Bounce (Trendfortsetzung) zu erkennen. Es verfügt über Pop-up-Warnungen und Push-Benachrichtigungen sowie eine übersichtliche visuelle Anzeige mit trendfarbenen Zonen. Kurzanleitung für die Verwendung Trend erkennen Nur untere Bänder aktiv
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Vertex Trading System ist ein umfassendes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Indikator kombiniert zwei leistungsstarke Marktanalysemethoden in einem einzigen Tool: ein dynamisches Trendmodul (TurboTrend ) und ein Modul zur Marktstrukturanalyse (Market Structure ). Sein Ziel ist es, klare Trendsignale zu liefern, wichtige Niveaus auf der Grundlage von Smart Money Concepts (SMC) zu
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN TradeZones Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TradeZones ist ein preisaktionsbasierter Indikator, der automatisch wichtige Marktbereiche anhand von Preisschwankungs- und Volatilitätsmustern (ATR) identifiziert. Er wurde entwickelt, um potenzielle KAUF- oder VERKAUFS-Einstiegspunkte auf der Grundlage von Preisausbrüchen aus einer dynamisch berechneten Durchschnittszone zu erkennen. Dieser Indikator eignet sich für Breakout-, Reversal- oder Mean-Reversion-Strategien so
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDIKATOR: GEN TriFactaX Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN TriFactaX ist ein technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung des 1-2-3 Patterns oder Preisumkehrmusters. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen. Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Pun
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN SignalBunker Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN SignalBunker ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um starke Handelssignale zu identifizieren, nachdem der Markt eine Phase der Konsolidierung (Seitwärtsbewegung) durchlaufen hat. Dieser Indikator erkennt automatisch Marktbedingungen, die sich in einer Bandbreite befinden, indem er zwei wählbare Methoden anwendet: die ADX-Methode oder die Volatilitätsmethode . Sobald eine Spanne erkannt wird, wartet der Indikator auf
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Experten
GEN UT Bot Entwickler: Gede Egi Überblick GEN UT Bot ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der die Handelsstrategie basierend auf dem beliebten Indikator "UT Bot Alerts" vollständig automatisiert. Dieser EA ist als reines Trendfolgesystem konzipiert, bei dem Handelssignale generiert werden, wenn der Kurs eine dynamische Trendlinie überquert, die aus der Average True Range (ATR) berechnet wird. Mit seinem umfassenden Risikomanagement ist dieser EA für Händler geeignet, die einen systemat
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indikatoren
INDICATOR: GEN Sniper Eintrag Entwickler: gedeegi Allgemeine Beschreibung GEN Sniper Entry ist ein technischer Indikator für MetaTrader 5 (MT5), der dazu dient, potenzielle Einstiegspunkte auf der Grundlage von Divergenzen zwischen dem Preis und dem Relative Strength Index (RSI) zu identifizieren. Dieser Indikator sucht speziell nach scharfen und präzisen "Sniper"-Divergenzen an Kurshochs und -tiefs. Ein einzigartiges Merkmal ist seine Fähigkeit, automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP)
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indikatoren
GEN Ichimoku Signal Entwickler: gedeegi Übersicht GEN Ichimoku Signal ist ein technischer Indikator für die MetaTrader 5 Plattform. Er kombiniert zwei verschiedene Trendanalysesysteme, Ichimoku Kinko Hyo und HalfTrend, in einem einzigen visuellen Werkzeug. Die Hauptfunktion des Indikators ist die Einfärbung der Candlesticks auf dem Chart, je nachdem, ob die Bedingungen dieser beiden Systeme übereinstimmen. Der Indikator bietet eine visuelle Darstellung der Marktbedingungen, indem er eine von dre
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension