🟡 Gold Matrix Pending Pro v1.1 - Advanced XAUUSD Pending Order EA

🚀 Smart. Präzise. Profitabel.

Gold Matrix Pending Pro v1.1 ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der mit einer intelligenten Pending-Order-Logik mit eingebautem Floating-Profit-Management und kontrollierter Martingale-Strategie handelt. Der EA konzentriert sich auf Sicherheit, Konsistenz und Automatisierung, wodurch er sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader eignet.

✅ Hauptmerkmale

📌 Pending-Order-Strategie

Platziert entweder Buy-Stop- oder Buy-Limit-Orders in strategischen Abständen basierend auf den Marktbedingungen.

🧠 Automatische TP-Anpassung

Berechnet und aktualisiert automatisch den Take Profit für alle Positionen unter Verwendung eines gewichteten durchschnittlichen Eingabesystems , um eine konsistente Gewinnschließung zu gewährleisten.

🔁 Kontrollierte Martingale-Logik

Löst nur aus, wenn der gleitende Verlust einen definierten Schwellenwert überschreitet. Enthält: Max Martingale-Level-Cap Cooldown-Timer zwischen den Levels Volumenkontrolle mit Losgrößenbegrenzung

💰 Floating Profit Exit System

Schließt alle Trades sofort, wenn ein benutzerdefinierter Floating Profit erreicht wird, um einen rechtzeitigen Ausstieg in volatilen Märkten zu gewährleisten.

📅 Smart Entry Timing

Handelt nur von Dienstag bis Donnerstag und vermeidet so die unsichere Volatilität am Montag und Freitag.

⚙️ Hochgradig anpassbare Inputs

Definieren Sie: Pending-Typ: Buy Stop oder Buy Limit TP und Abstände zwischen den Aufträgen Martingale-Levels, Multiplikator und Cooldown Maximale offene Losgröße Fließende Gewinnausstiegsschwelle



📊 Höhepunkte des Backtests (2024, M30, XAUUSD)

💵 Ersteinlage : 1.000 $

📈 Gesamtnettogewinn : $711.57 (+71.1%)

✅ Gewinnrate : 98.78%

⚖️ Gewinnfaktor : 127.16

📉 Max Drawdown (Eigenkapital) : 31.21%

📉 Max Balance Drawdown : 0.48%

🧠 Sharpe Ratio : 2.80

📌 Gesamte Trades : 328

📆 Testzeitraum : Jan-Dez 2024

🟢 99% Modellierungsqualität

📌 S ehen Sie sich die beigefügten Screenshots für den vollständigen Backtest und die Bilanzkurve an.

📍 Empfohlenes Paar & Zeitrahmen

Symbol : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M30

⚠️ Anmerkungen

Funktioniert am besten auf Goldkonten mit niedrigem Spread .

Nur für Hedging-Konten (Netting nicht empfohlen).

VPS empfohlen für konsistente Ausführung.

Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Backtest mit echten Tickdaten sicher, um eine genaue Leistung zu erzielen.

Gold Matrix Pending Pro v1.1 kombiniert Strategie, Kontrolle und intelligente Automatisierung, damit Sie von den Bewegungen des Goldpreises profitieren können, ohne übermäßig exponiert zu sein. Mit einer starken Backtest-Performance und einer intelligenten Logik ist es für ernsthafte Trader konzipiert , die auf langfristige Rentabilität abzielen.



