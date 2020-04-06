BigMove Catcher PRO MQ5 ist ein einfaches, aber leistungsstarkes, trendbasiertes Algorithmus-System, das entwickelt wurde, um große Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD zu erfassen.

Anstatt jeden Tag zu gewinnen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die mit der Struktur der höheren Zeitrahmen übereinstimmt – die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann.

Das System verwendet einen sauberen Top-Down-Trendansatz:

Monatlich → Wöchentlich → Täglich für die Richtung,

und wartet dann auf einen Sniper-Einstieg im 1-Stunden-Chart (1H) mit einer Risikobelohnungs-Struktur von 1:8.

Kleine Verluste sind Teil des Prozesses.

Eine starke Fortsetzungsbewegung deckt alles ab.

🔹 Wie die Logik funktioniert

1️⃣ Monatliche Trendausrichtung

Der EA beginnt damit, die dominante langfristige Richtung anhand des Monatscharts zu identifizieren.

Dies bildet die Grundlage für jede Handelsentscheidung.

2️⃣ Wöchentliche Bestätigung

Anschließend wird die Wochenstruktur überprüft, um den Liquiditätsfluss und das Momentum zu bestätigen.

3️⃣ Tägliche Richtungsprüfung

Der Tages-Chart verfeinert den kurzfristigen Trend und stellt die Übereinstimmung mit der größeren Struktur sicher.

4️⃣ Sniper-Einstieg auf 1H

Wenn alle höheren Zeitrahmen-Trends übereinstimmen:

✔ Wartet auf einen sauberen Pullback

✔ Überprüft die Marktstruktur

✔ Verwendet den Kreuzungsindikator 5 SMA vs. 10 SMA auf 1H

✔ Bestätigt, dass der Preis in Trendrichtung läuft

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, eröffnet der EA einen präzisen Trade:

Kein Martingale

Kein Grid

Kein Verdoppeln

Keine zweiten Einstiege

5️⃣ Risiko-Rendite-Verhältnis 1:8

Jeder Trade zielt auf eine realistische Fortsetzungsbewegung mit einem 1:8-Renditeprofil.

Dies ermöglicht:

Kleine, kontrollierte Verluste

Große, bedeutende Gewinne

Dies ist der Kern der langfristigen Konsistenz.

⚠️ Wichtiger Realitätscheck

Dieser EA ist nicht für Trader geeignet, die Folgendes suchen:

❌ 100% Gewinnrate

❌ Garantierte tägliche Gewinne

❌ Schnelles Verdoppeln des Kontos

Wenn Sie das nicht akzeptieren können, könnte ein Martingale- oder Grid-System besser passen –

diese führen jedoch meist zu einem vollständigen Kontoverlust.

Wenn Sie jedoch eine saubere, sichere und professionelle Methode bevorzugen, die auf Trendlogik statt auf Glücksspiel basiert, dann ist BigMove Catcher PRO genau für Sie gemacht.

Dies ist ein direktionales Trend-System.

Verlierende Trades werden vorkommen.

Eine verlustreiche Woche kann passieren.

Aber wenn die große Bewegung kommt – und sie kommt immer –

deckt sie alles ab und bringt das Konto voran.

🔧 Empfohlene Einrichtung

Symbol: XAUUSD

Einstiegszeitrahmen: 1H

Trendfilter: Monatlich → Wöchentlich → Täglich

Mindestguthaben: $500 (private Konten) $5.000 (Prop-Firmen)

Standardrisiko: 0,1%, kann je nach Risikotoleranz auf bis zu 0,5% erhöht werden

Risiko: Automatisch anpassbar

Setup: Plug & Play – keine speziellen Dateien erforderlich

📘 EA-Parameter & Einstellungen (MQ5-Version)

🟦 1. Risikomanagement

LOT_1__Risk_percentage_acc

Definiert den Prozentsatz des Risikos für den einzelnen Einstieg.

Folgt automatisch dem Haupttrend-Bias.

🟦 2. Stop-Loss-Einstellungen

SL_1: Stop-Loss-Größe in Punkten/Pips für den einzelnen Einstieg

🟦 3. Take-Profit-Einstellungen

TP_1: Take-Profit-Level in Punkten/Pips (angepasst auf ca. 1:8 R:R)

🟦 4. Trailing-Aktivierung

pips_away_from_open_price: Mindestabstand des Gewinns, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird

Hilft, frühere Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren

🟦 5. Trendrichtungsfilter

TREND_FILTER_1: Primärer Filter zur Erkennung der allgemeinen Marktrichtung

TREND_FILTER_2: Sekundärer Filter, der falsche Signale reduziert, indem der Preisfluss bestätigt wird

🟦 6. Entry-Ausführungsfilter

EXECUTE_1: Einstiegslogik basierend auf dem 5 SMA/10 SMA-Kreuz auf dem 1H-Chart

Löst nur aus, wenn alle übergeordneten Zeitrahmen-Trends übereinstimmen

📌 Backtesting-Hinweis

Für genaue und realistische Ergebnisse sollten Sie immer Backtests mit den Tickdaten des letzten Jahres durchführen.

Die Volatilität von Gold ändert sich häufig, daher spiegeln ältere Daten das aktuelle Marktverhalten nicht genau wider.