BigMove Catcher Pro mq5

BigMove Catcher PRO MQ5 ist ein einfaches, aber leistungsstarkes, trendbasiertes Algorithmus-System, das entwickelt wurde, um große Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD zu erfassen.
Anstatt jeden Tag zu gewinnen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die mit der Struktur der höheren Zeitrahmen übereinstimmt – die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann.

Das System verwendet einen sauberen Top-Down-Trendansatz:
Monatlich → Wöchentlich → Täglich für die Richtung,
und wartet dann auf einen Sniper-Einstieg im 1-Stunden-Chart (1H) mit einer Risikobelohnungs-Struktur von 1:8.

Kleine Verluste sind Teil des Prozesses.
Eine starke Fortsetzungsbewegung deckt alles ab.

🔹 Wie die Logik funktioniert

1️⃣ Monatliche Trendausrichtung
Der EA beginnt damit, die dominante langfristige Richtung anhand des Monatscharts zu identifizieren.
Dies bildet die Grundlage für jede Handelsentscheidung.

2️⃣ Wöchentliche Bestätigung
Anschließend wird die Wochenstruktur überprüft, um den Liquiditätsfluss und das Momentum zu bestätigen.

3️⃣ Tägliche Richtungsprüfung
Der Tages-Chart verfeinert den kurzfristigen Trend und stellt die Übereinstimmung mit der größeren Struktur sicher.

4️⃣ Sniper-Einstieg auf 1H
Wenn alle höheren Zeitrahmen-Trends übereinstimmen:

✔ Wartet auf einen sauberen Pullback
✔ Überprüft die Marktstruktur
✔ Verwendet den Kreuzungsindikator 5 SMA vs. 10 SMA auf 1H
✔ Bestätigt, dass der Preis in Trendrichtung läuft

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, eröffnet der EA einen präzisen Trade:

  • Kein Martingale

  • Kein Grid

  • Kein Verdoppeln

  • Keine zweiten Einstiege

5️⃣ Risiko-Rendite-Verhältnis 1:8
Jeder Trade zielt auf eine realistische Fortsetzungsbewegung mit einem 1:8-Renditeprofil.
Dies ermöglicht:

  • Kleine, kontrollierte Verluste

  • Große, bedeutende Gewinne

Dies ist der Kern der langfristigen Konsistenz.

⚠️ Wichtiger Realitätscheck

Dieser EA ist nicht für Trader geeignet, die Folgendes suchen:

❌ 100% Gewinnrate
❌ Garantierte tägliche Gewinne
❌ Schnelles Verdoppeln des Kontos

Wenn Sie das nicht akzeptieren können, könnte ein Martingale- oder Grid-System besser passen –
diese führen jedoch meist zu einem vollständigen Kontoverlust.

Wenn Sie jedoch eine saubere, sichere und professionelle Methode bevorzugen, die auf Trendlogik statt auf Glücksspiel basiert, dann ist BigMove Catcher PRO genau für Sie gemacht.

Dies ist ein direktionales Trend-System.
Verlierende Trades werden vorkommen.
Eine verlustreiche Woche kann passieren.

Aber wenn die große Bewegung kommt – und sie kommt immer –
deckt sie alles ab und bringt das Konto voran.

🔧 Empfohlene Einrichtung

  • Symbol: XAUUSD

  • Einstiegszeitrahmen: 1H

  • Trendfilter: Monatlich → Wöchentlich → Täglich

  • Mindestguthaben:

    • $500 (private Konten)

    • $5.000 (Prop-Firmen)

  • Standardrisiko: 0,1%, kann je nach Risikotoleranz auf bis zu 0,5% erhöht werden

  • Risiko: Automatisch anpassbar

  • Setup: Plug & Play – keine speziellen Dateien erforderlich

📘 EA-Parameter & Einstellungen (MQ5-Version)

🟦 1. Risikomanagement

  • LOT_1__Risk_percentage_acc
    Definiert den Prozentsatz des Risikos für den einzelnen Einstieg.
    Folgt automatisch dem Haupttrend-Bias.

🟦 2. Stop-Loss-Einstellungen

  • SL_1: Stop-Loss-Größe in Punkten/Pips für den einzelnen Einstieg

🟦 3. Take-Profit-Einstellungen

  • TP_1: Take-Profit-Level in Punkten/Pips (angepasst auf ca. 1:8 R:R)

🟦 4. Trailing-Aktivierung

  • pips_away_from_open_price: Mindestabstand des Gewinns, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird
    Hilft, frühere Gewinne zu sichern und das Risiko zu reduzieren

🟦 5. Trendrichtungsfilter

  • TREND_FILTER_1: Primärer Filter zur Erkennung der allgemeinen Marktrichtung

  • TREND_FILTER_2: Sekundärer Filter, der falsche Signale reduziert, indem der Preisfluss bestätigt wird

🟦 6. Entry-Ausführungsfilter

  • EXECUTE_1: Einstiegslogik basierend auf dem 5 SMA/10 SMA-Kreuz auf dem 1H-Chart
    Löst nur aus, wenn alle übergeordneten Zeitrahmen-Trends übereinstimmen

📌 Backtesting-Hinweis
Für genaue und realistische Ergebnisse sollten Sie immer Backtests mit den Tickdaten des letzten Jahres durchführen.
Die Volatilität von Gold ändert sich häufig, daher spiegeln ältere Daten das aktuelle Marktverhalten nicht genau wider.


Empfohlene Produkte
DemsFx Super Charger EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
4 (1)
Experten
1. Der Expert Advisor mit einer grundlegenden, einfachen und stabilen Handelsstrategie gebaut, die sehr effektiv und genau mit einem Scharfschützen Eintrag System mit einem guten Geld-Management ist. 2. Der Expert Advisor funktioniert am besten ab 15 Minuten Zeitrahmen und über.... 3. Der Expert Advisor funktioniert mit allen Brokern und allen Währungspaaren und synthetischen Indizes... 4. Verwenden Sie eine angemessene Losgröße und die richtigen Einstellungen, wenn Sie das Beste aus dem Expert
FREE
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Experten
Sunrise on Mars - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und Indizes. Das System arbeitet mit Marktpausen, mit Korrektur- und Trendfolgealgorithmen, die Algorithmen optimieren das Risiko-Nutzen-Verhältnis, um die Risiken des Margin Call zu minimieren. Das System verwendet je nach Algorithmus mehrere Lots, das anfängliche Lot ist doppelt so hoch wie das als Mindestlot markierte und wird als Referenz im Algorithmus verwendet. Die Architektur ist ein vollaut
Nova RSW Trader
Anita Monus
Experten
Nova RSW Trader ist ein Expert Advisor im Contrarian-Stil, der auf dem Reverse Sweep-Konzept basiert - er identifiziert überzogene Marktbewegungen und zielt auf strukturierte Umkehrungen mit Präzision. Anstatt der Herde zu folgen, wartet Nova RSW Trader auf Erschöpfung, Ungleichgewicht und spezifische technische Auslöser, bevor er in Trades einsteigt, die darauf abzielen, Extreme auszublenden und aus der mittleren Umkehr Kapital zu schlagen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die verstehen,
Made to Echo
Luaiy Ibra Hakiki Lubis
4 (7)
Experten
Treffen Sie Made to Echo Dies ist eine begrenzte Preisphase. Erhalten Sie es zu 99, solange unter 5 Verkäufe. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, wird der neue Preis 129 sein. Derzeit verkauft: 4 Exemplare. MQl5-Kanal :  https://www.mql5.com/en/channels/robotsofluaiy Anleitungen:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763451   Kontaktieren Sie uns für die richtigen Backtest-Einstellungen — Ich sende Ihnen alles Notwendige. Entwickelt für Händler, die Einfachheit, Stabilität und strikte Kontrol
Golden Scorpion MT5
Rahman Pavaleh
4.5 (8)
Experten
Golden Scorpion EA arbeitet nach der Zeit- und Preistheorie. Wenn sich die Preismuster ändern, wird es keinen Unterschied in der Leistung des EA geben, weshalb dieses System langfristige Stabilität und Leistung hat. EA findet empfindliche Preispunkte auf der Grundlage der Zeit- und Preistheorie und führt Trades auf dieser Grundlage aus. Dieses System kann mit drei verschiedenen Strategien arbeiten und jede Strategie mit unabhängigen Einstellungen. Dieses System arbeitet 100% automatisch und is
Price Pulse Catcher
Takeshi Shibuki
Experten
PPC: Price Pulse Catcher ist ein Expert Advisor, der die Stochastik als wichtigsten Handelsindikator verwendet. Ein Modul, das nur Käufe ausführt, und ein Modul, das nur Verkäufe ausführt, führen Trades aus, während sie entsprechend den mittelfristigen Trends wechseln. Wenn die mittelfristige Richtung des Marktes klar ist, ist es möglich, nur das eine oder das andere Modul auszuwählen und einzusetzen. Als Indikator für mittelfristige Trends verwenden wir den gleitenden Durchschnitt des längere
Isheguve Scalper Pro
Vincent Vandeyua Orya
Experten
Isheguve Scalper pro Benutzerhandbuch 1. Einführung in Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro ist ein hochentwickelter MQL5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsentscheidungen zu automatisieren. Er integriert fortschrittliche technische Analyse mit robustem Geld- und Handelsmanagement, um eine umfassende automatisierte Handelslösung zu bieten. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Erkennung von Candlestick-Mustern: Identifiziert verschiedene Umkehr- und Fortsetzungskerzenformat
Garuda MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121820 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121821 Garuda EA – Ausbruchskraft mit dynamischem Risikomanagement Garuda EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der Ausbruchschancen aus bestimmten zeitbasierten Preiszonen (Boxen) nutzt. Mit einer zeitgefilterten Strategie und intelligentem Risikomanagement zielt Garuda EA darauf ab, konstante Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko unter Kontrolle zu halten. Hauptfunk
Canberra mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Arbeitet mit allen Symbolen; Signale: Es ist eine gute rationale Algorithmus. Arbeit mit zwei Indikatoren: Bollinger Bands und OsMA (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix Lot Wichtig! EA kann auf geschlossenen Kerzen
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experten
Einführung in den Moving Average EA HINWEIS – Nach dem Kauf des Moving Average EA senden Sie mir eine private Nachricht, um mein Utility TradeWatch EA kostenlos zu erhalten! Der Moving Average EA ist ein flexibles Handelstool, das speziell für synthetische Indizes entwickelt wurde, aber auch effektiv im Devisenhandel und bei anderen Anlageklassen funktioniert. Im Gegensatz zu vielen EAs, die auf festen Moving Average-Einstellungen basieren, ermöglicht dieser EA den Benutzern, ihre Moving Average
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Experten
Crypto Price Action EA ist ein Trading Roboter, der speziell für das Forex-Trading und das Trading mit Krypto-Währungen konzipiert ist (sobald letztere wieder mit annehmbaren Spreads gehandelt werden können). Der EA verwendet den ATR-Indikator. Ein Trade wird eröffnet, wenn der Kurs innerhalb einer Kerze sich um einen einstellbaren ATR-Faktor ("Open trade factor") vom Eröffnungskurs wegbewegt. Viele Währungspaare haben dabei die Eigenschaft, einen einmal eingeschlagenen Trend fortzusetzen, sodas
EU Savings Box EA
Abraham Balogun
Experten
EU_Savings_Box (MT5 Expert Advisor) Dies ist 100% Algo Forex Trading Robot und ist für langfristige Investitionen mit geringem Risiko programmiert. Er verwendet keine Martingale, kein Raster, kein Scalping. Die Strategie kombiniert 3 zuverlässige und richtig gefilterte Indikatoren und Preisaktionen, um sichere Marktein- und -ausstiegslevel zu bestimmen. Diese Strategie hat über 70% Gewinnrate innerhalb von 18 Jahren plus. Sie wird denjenigen empfohlen, die einen EA suchen, dem man viele Jahre l
Gold Highest BreakOut
Michal Kudela
Experten
Breakout-EA für XAUUSD (Gold) — platziert ATR-gefilterte Pending-Orders anhand jüngster High/Low-Zonen (empfohlen H1). Kurzbeschreibung: Gold Highest BreakOut ist ein automatischer Expert Advisor für XAUUSD. Er setzt Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders an Ausbruchslevels, die aus den jüngsten Hochs/Tiefs berechnet werden, und nutzt ATR- und Range-Filter zur Reduzierung falscher Signale. Hauptmerkmale: Strategie: Ausbruch aus den jüngsten High/Low-Bereichen über einen einstellbaren Zeitraum.
Ultimate Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
Ultimate Master Breakout EA - The All-in-One Strategy Suite Stop switching EAs. Ultimate Master Breakout is a powerful, All-in-One system that adapts to any market. Choose from multiple built-in professional strategies or customize every detail to build your own. This isn't just one strategy—it's your complete trading arsenal in a single EA. Choose Your Strategy Instantly Activate any of these proven strategies with a single click: Classic Breakout: The core engine. Trade powerful moves from co
SupeRobot
MASSINISSA AINOUZ
Experten
SupeRobot ist ein vollautomatischer Trendroboter, der auf lange Sicht arbeitet und hauptsächlich auf dem stochastischen Signal basiert, das für das EURUSD-Paar am besten geeignet ist. Nach dem Backtest, gab es vielversprechende Ergebnisse von 2019 bis heute. Es wird empfohlen, mindestens 300 $ auf Ihrem Handelskonto zu haben, bevor Sie diesen Roboter für den Handel verwenden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen: Setzen Sie "MaxPositions" auf 10. Standardmäßig ist es auf 1 gesetzt (es setzt die
Wick Sniper Reversal Pro
Anuoluwapo Oluwatobi Ayeni
5 (1)
Experten
WickSniper Reversal Pro EA - Automatisiertes Inside Bar Breakout Trading Transformieren Sie Ihr Trading mit professioneller Automatisierung WickSniper Reversal Pro EA ist die automatisierte Version unseres sehr erfolgreichen WickSniper Pro Indikators (1000+ Downloads). Dieser leistungsstarke Expert Advisor erkennt und handelt automatisch innerhalb von Bar Breakout Patterns, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung entfällt, während die gleiche bewährte Strategie beibehalten wird.
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experten
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Überblick: QuadRotation Stochastic ist ein hochspezialisierter Trading-Bot, der für den Präzisionshandel auf den BTC- und ETH-Märkten entwickelt wurde. Unter Verwendung einer fortschrittlichen Stochastik-Oszillator-Logik in mehreren Konfigurationen identifiziert dieser EA dynamisch optimale Handelsmöglichkeiten und nutzt überkaufte/überverkaufte Bedingungen zur Maximierung der Erträge. Er arbeitet mit einem Zeitrahmen von M15 für eine verfeinert
Smart Martingale Trader
Mohd Azmi Amirullah A
Experten
Smart Martingale Trader MT5 Discounted Price. Price increases $10 every 10 purchases (8 left). EA Handelsverlaufskanal: https: //www.mql5.com/en/channels/smart-martingale-trader Hauptmerkmale: 6 eingebaute Signal-Strategien (MA+RSI, MACD+RSI, Bollinger, etc.) Intelligentes Korb-Management-System Erweiterter Trailing-Stop-Schutz Anpassbares Risikomanagement Multi-Timeframe-Kompatibilität Professionelles Debug-System NEU in v2.4 - Fortgeschrittenes Schutzsystem: Korbübergreifendes Hedging:
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT4-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
Experten
Mercury MT5 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und Indizes. Mercury MT5 ist ein fortschrittliches Handelssystem, das ideal für den konsolidierten Markt ist. Sie können die Demo herunterladen und es selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis intelligenter Mittelungstechniken. "Safety first" Ansatz in der Entwicklung. Stresstests mit historischen Daten für mehrere Paare. Broker-Typ: Niedriger Spread, schnelle Ausführung, niedrige Kommission
Range BOS Pro
Daniel Mukururo Muthee
Experten
Range BOS Pro - Professioneller täglicher Range Breakout EA Ein leistungsstarker, institutioneller Expert Advisor, der Folgendes kombiniert: - Tägliche Range-Erkennung (anpassbare Sitzung) - Break of Structure (BOS) Bestätigung - SuperTrend Trend-Filter - Zwei Strategien: Fortsetzung und Umkehrung (Fade) - Smart 1% Risiko pro Handel (basierend auf festem Pip-Abstand) - Ein Handel pro Tag mit strenger Sitzungskontrolle - Kein Martingal, kein Raster - reine Preisaktion Merkmale: - Vollautomatis
Pro Master Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
Pro Master Range Breakout EA V25 ->   Try Basic Master breakout    |   Upgrade to Unlimited Master Breakout EA  Professional Range Breakout Strategy for Consistent Profits Transform your trading with this sophisticated range breakout system designed for optimal performance across all market conditions. Core Strategy This EA identifies consolidation ranges during specified time periods and executes breakout trades when price moves beyond these ranges with confirmation. Perfect for trending market
HhBolRSIMovingAverage
Henrique Hovoruski
Experten
Experte mit gleitendem Durchschnitt (konfigurierbar), RSI-Einstiegspunkten und Bollinger Bands ([noch] nicht konfigurierbar). Sie können entscheiden, ob Sie den gleitenden Durchschnitt mit oder ohne Bollinger-Bänder verwenden möchten und Sie können den RSI auch für Einstiegs-/Ausstiegspunkte ein- oder ausschalten. Sie können auch die Double-Hand-Funktion aktivieren/deaktivieren, bei der jeder Ein- und Ausstieg doppelt erfolgt, d.h. Verkaufen und Kaufen zur gleichen Zeit.
FREE
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experten
MIISC PullBack ist eine indikatorbasierte STRATEGIE, die eine der OFFIZIELLEN "MIISC STRATEGIE" ist, der Alogrithmus berücksichtigt einen potentiellen PULLBACK zum Einstieg. Wichtige Schritte: * Der EA sollte nur auf dem 1H-Zeitrahmen verwendet werden. * Hebeln Sie die Wahrscheinlichkeit des EA, indem Sie ihn auf mindestens 5 verschiedene Symbole anwenden. verschiedene Symbole. * Legen Sie je nach Ihrem Kapital eine angemessene Losgröße fest. * Der EA verwendet einen festen und einen dynamischen
Turtle Breakout EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Experten
Die Breakout-Trading-Strategie "Turtle" ist eine Handelsstrategie, bei der eine Position eingegangen wird, wenn langfristige Höchst- oder Tiefststände durchbrochen werden, und bei der die Position beendet wird, wenn kurzfristige Höchst- oder Tiefststände durchbrochen werden. Diese Strategie zielt darauf ab, von bedeutenden Kursbewegungen zu profitieren, die etablierte Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbrechen. Die Höchst- und Tiefststände der langen Periode dienen als Signal für einen
FFF Forts
Denis Chebatarev
Experten
FFF Forts ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der für den Handel mit Futures auf dem russischen Derivatemarkt FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) entwickelt wurde. Der Roboter handelt nur mit dem Trend. Der Einstieg in den Handel erfolgt bei Roll-Backs. Die Größe des Rollbacks wird manuell (in Punkten) oder automatisch auf der Grundlage der Volatilität des Instruments bestimmt. Einstellungen Art des Handels - Handelsrichtung Aufstockung bei einem Trend - Aktivieren/Deaktivieren de
Let s do it MT5
Marta Gonzalez
1 (1)
Experten
Let's do it - es ist eine sichere automatisierte Software für den Handel Forex-Markt und Indizes. Kann diese EA mit 100$ in Ihrem Konto verwendet werden Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen. Let's do it Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor . Es ist ein 100% automatisches System, das System steuert sowohl die Eingäng
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Experten
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
The art of Forex MT5
Arthur Hatchiguian
4.6 (5)
Experten
The Art of Forex ist ein neuer komplexer Expert Advisor, der kontinuierlich in beide Richtungen handelt. Es wird eine Reihe von Aufträgen eröffnet, um den besten Durchschnittspreis zu erzielen, bis der Take Profit erreicht ist. Dies ist optimal, um in einem unvorhersehbaren Markt Gewinne zu erzielen.   Ein Verlustabdeckungssystem ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind.  The best results are on   EUR/USD H1   but you can us
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
PropFlow Gold EA
Samson Adekunle Okunola
Experten
PropFlow Gold EA – Deutsche Version PropFlow Gold EA ist ein klar strukturiertes, regelbasiertes Handelssystem, das speziell für Prop-Firm-Management und langfristige persönliche Konten entwickelt wurde. Es verwendet keinen Martingale, kein Grid, kein gefährliches Averaging und keine Curve-Fitting-Strategien . Stattdessen folgt es einer gerichteten Multi-Timeframe-Struktur : Identifiziert den täglichen Bias (höherer Zeitrahmen) Führt Einstiege beim 1-Stunden-Pullback aus Platziert eine zweite Li
BigMove Catcher
Samson Adekunle Okunola
Experten
BigMove Catcher PRO MQ4 BigMove Catcher PRO MQ4 ist ein einfaches, aber äußerst leistungsstarkes trendbasiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, die großen Fortsetzungsbewegungen auf XAUUSD einzufangen. Anstatt jeden Tag gewinnen zu wollen, konzentriert sich dieser EA darauf, die eine große Bewegung zu erwischen, die perfekt mit den höheren Zeitrahmen übereinstimmt – genau die Art von Bewegung, die ein Konto über Wochen oder sogar Monate wachsen lassen kann. Der EA nutzt einen klaren Top
DailyGold Surge MT4
Samson Adekunle Okunola
Experten
DailyGold Surge MT4 ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und eröffnet präzise ausgerichtete Positionen während des hoch wahrscheinlichen täglichen Fensters von 01:00 bis 02:00 (Serverzeit). Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Umkehrung durchläuft, fügt der EA intelligent eine zweite Position in Gegenrichtung hinzu — er wandelt temporäre Pullbacks in zusätzliche Chancen um, all
DailyGold Surge EA
Samson Adekunle Okunola
Experten
DailyGold Surge EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er erkennt den aktuellen monatlichen Trend und platziert trendkonforme Trades präzise im hochwahrscheinlichen täglichen Zeitfenster von 01:00 bis 02:00 Uhr (Serverzeit) .   LAUNCH-AKTION Nur noch wenige Lizenzen verfügbar für   $399 ! Nächster Preis:   $499 Finaler Preis:   $1.999 Wenn Gold eine natürliche kurzfristige Gegenbewegung macht, fügt der EA intelligent einen zweiten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension