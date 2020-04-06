GEN Sniper Entry EA
ASESOR EXPERTO: GEN Sniper Entrada EA
Descripción general
GEN Sniper Entry EA es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a mejorar su rendimiento en tiempo real. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).
A través de este indicador, el EA no tiene por qué ser una señal, pero también puede ser una señal de posición, minimizar el riesgo mediante Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basados en el Average True Range (ATR), así como gestionar el riesgo de forma sistemática.
Fitur Utama
- Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: A menudo, la pérdida de valor se debe a la falta de confianza en las señales divergentes.
- Señal de Venta (Divergencia Bajista): Cuando la posición JUAL está en máximos, mientras que el RSI está en mínimos, y se confirma con una vela bajista.
- Sinyal Buy (Divergencia alcista): Cuando la posición BELI está en mínimos más bajos, el RSI está en mínimos más altos y la vela es alcista.
- Estrategia Dual Take-Profit: Una vez que haya terminado, EA le mostrará su posición.
- La posición principal se fija como objetivo en el Take Profit 1 (TP1) para mantener la ganancia a corto plazo.
- La posición media se fija como objetivo en el Take Profit 2 (TP2) para maximizar el potencial de ganancia cuando el tren se detenga.
- Gestión de Riesgo Basado en ATR: Los niveles de Stop Loss y Take Profit no son estadísticamente significativos, por lo que se ajustan a los niveles de ATR, adaptándose a la volatilidad del mercado.
- Manajemen Keuangan Canggih:
- Auto Lot Sizing: El tamaño automático de los lotes permite calcular el tamaño de los lotes en función del riesgo (por ejemplo, 1% de riesgo por operación).
- Tamaño de lote fijo: Es la opción que se utiliza cuando el tamaño del lote es fijo.
- Control de seguridad: Se aplica a los lotes máximos ( MaxAllowedLot ) para reducir el riesgo.
- Filtro Tren EMA yang Cerdas: Menciona un filtro de media móvil exponencial (EMA) con un modo único:
- Filtrar e Ignorar: Permite filtrar e ignorar los valores de la media móvil exponencial.
- Filtrar e Invertir: Si la señal se encuentra dentro de la EMA, EA puede invertirla. Contoh: sinyal BUY yang muncul di bawah EMA akan dieksekusi sebagai order SELL.
- Trailing Stop Terintegrasi: Es una orden de Stop Loss que se utiliza para mantener el valor de la divisa durante un periodo de tiempo determinado.
- Sistema de Notificación Rápida: Manténgase informado de todo lo que ocurre en el mercado:
- Alertas emergentes en la plataforma MT5
- Notificaciones Push en cualquier momento
- Notificaciones por email
Entrada de Parámetros
Configuración EA
- NúmeroMágico: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.
- Retraso: Tolerancia a la pérdida mínima (por punto) durante la ejecución.
Gestión del Dinero
- EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.
- PorcentajeRiesgo: Aumenta el porcentaje de riesgo de la operación cuando se activa el Lote Automático.
- TamañoLoteFijo: Tamaño de lote fijo: El tamaño de lote fijo no está disponible cuando se activa el Auto Lote.
- MaxAllowedLot: Cantidad máxima de lote que se puede comprar.
Configuración del Indicador
- RsiLength: Periode perhitungan RSI.
- ShortPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek.
- LongPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang.
- UseEmaFilter: Usar/no usar filtro EMA.
- EmaPeriod: Período de la EMA.
- EmaFilterMode: Modo de filtrado EMA (Ignorar o Invertir).
Ajustes SL/TP
- AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.
- SL_Multiplier: Incremento del ATR para el Stop Loss.
- TP1_Multiplicador: Incremento del ATR para el objetivo Take Profit 1.
- TP2_Multiplicador: ATR para el objetivo Take Profit 2.
Configuración del Trailing Stop
- EnableTrailingStop: Activ ar/desactivar trailing stop.
- TrailingStopTriggerPips: Cantidad de pips de beneficio que se activan para activar el trailing stop.
- TrailingStopDistancePips: Distancia entre pips del trailing stop.
Configuración de Notificaciones
- ActivarAlertas: Activar notificaciones emergentes.
- ActivarNotificacionesPush: Notificaciones automáticas.
- ActivarNotificacionesEmail: Notificar por email.
Logika Trading
- Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika:
- Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high).
- Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bearish engulfing pada candle sebelumnya.
- (Opcional) Cuando se activa el filtro EMA, el precio de compra se sitúa en la parte inferior de la EMA, o el precio de venta se invierte cuando se activa el modo de inversión.
- Sinyal BELI (COMPRA): se mantiene por debajo:
- Terjadi bullish divergence antara harga (lower low) dan RSI (higher low).
- Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bullish engulfing pada candle sebelumnya.
- (Opcional) Cuando se activa el filtro EMA, el precio de la compra aparece en la EMA, o el precio de la venta aparece cuando se invierte.
- Eksekusi Perdagangan: El EA mantiene un nivel de Stop Loss y un nivel de Take Profit, que se ajustan al ATR.
Cómo comprar
- Tipo de EA: El GEN Sniper Entry EA es un tipo de EA con un gráfico y un marco de tiempo determinado.
- Configurar Riesgo: Todos los parámetros del grupo de Gestión Monetaria se adaptan a la tolerancia al riesgo de cada usuario (por ejemplo, Habilitar Lote Automático en true y Porcentaje de Riesgo en 1,0).
- Aplicar estrategia: Puede utilizar el periodo de divergencia, el ATR y el filtro EMA para optimizar la estrategia de EA en cada momento.
- Uso: No es necesario utilizar un EA en una cuenta demo o un Probador de Estrategias en MT5 para detectar riesgos en una cuenta real.