GEN Sniper Entry EA

ASESOR EXPERTO: GEN Sniper Entrada EA

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Sniper Entry EA es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a mejorar su rendimiento en tiempo real. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

A través de este indicador, el EA no tiene por qué ser una señal, pero también puede ser una señal de posición, minimizar el riesgo mediante Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basados en el Average True Range (ATR), así como gestionar el riesgo de forma sistemática.

Fitur Utama

  • Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: A menudo, la pérdida de valor se debe a la falta de confianza en las señales divergentes.
    • Señal de Venta (Divergencia Bajista): Cuando la posición JUAL está en máximos, mientras que el RSI está en mínimos, y se confirma con una vela bajista.
    • Sinyal Buy (Divergencia alcista): Cuando la posición BELI está en mínimos más bajos, el RSI está en mínimos más altos y la vela es alcista.
  • Estrategia Dual Take-Profit: Una vez que haya terminado, EA le mostrará su posición.
    • La posición principal se fija como objetivo en el Take Profit 1 (TP1) para mantener la ganancia a corto plazo.
    • La posición media se fija como objetivo en el Take Profit 2 (TP2) para maximizar el potencial de ganancia cuando el tren se detenga.
  • Gestión de Riesgo Basado en ATR: Los niveles de Stop Loss y Take Profit no son estadísticamente significativos, por lo que se ajustan a los niveles de ATR, adaptándose a la volatilidad del mercado.
  • Manajemen Keuangan Canggih:
    • Auto Lot Sizing: El tamaño automático de los lotes permite calcular el tamaño de los lotes en función del riesgo (por ejemplo, 1% de riesgo por operación).
    • Tamaño de lote fijo: Es la opción que se utiliza cuando el tamaño del lote es fijo.
    • Control de seguridad: Se aplica a los lotes máximos ( MaxAllowedLot ) para reducir el riesgo.
  • Filtro Tren EMA yang Cerdas: Menciona un filtro de media móvil exponencial (EMA) con un modo único:
    • Filtrar e Ignorar: Permite filtrar e ignorar los valores de la media móvil exponencial.
    • Filtrar e Invertir: Si la señal se encuentra dentro de la EMA, EA puede invertirla. Contoh: sinyal BUY yang muncul di bawah EMA akan dieksekusi sebagai order SELL.
  • Trailing Stop Terintegrasi: Es una orden de Stop Loss que se utiliza para mantener el valor de la divisa durante un periodo de tiempo determinado.
  • Sistema de Notificación Rápida: Manténgase informado de todo lo que ocurre en el mercado:
    • Alertas emergentes en la plataforma MT5
    • Notificaciones Push en cualquier momento
    • Notificaciones por email

Entrada de Parámetros

Configuración EA
  • NúmeroMágico: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.
  • Retraso: Tolerancia a la pérdida mínima (por punto) durante la ejecución.
Gestión del Dinero
  • EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.
  • PorcentajeRiesgo: Aumenta el porcentaje de riesgo de la operación cuando se activa el Lote Automático.
  • TamañoLoteFijo: Tamaño de lote fijo: El tamaño de lote fijo no está disponible cuando se activa el Auto Lote.
  • MaxAllowedLot: Cantidad máxima de lote que se puede comprar.
Configuración del Indicador
  • RsiLength: Periode perhitungan RSI.
  • ShortPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek.
  • LongPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang.
  • UseEmaFilter: Usar/no usar filtro EMA.
  • EmaPeriod: Período de la EMA.
  • EmaFilterMode: Modo de filtrado EMA (Ignorar o Invertir).
Ajustes SL/TP
  • AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.
  • SL_Multiplier: Incremento del ATR para el Stop Loss.
  • TP1_Multiplicador: Incremento del ATR para el objetivo Take Profit 1.
  • TP2_Multiplicador: ATR para el objetivo Take Profit 2.
Configuración del Trailing Stop
  • EnableTrailingStop: Activ ar/desactivar trailing stop.
  • TrailingStopTriggerPips: Cantidad de pips de beneficio que se activan para activar el trailing stop.
  • TrailingStopDistancePips: Distancia entre pips del trailing stop.
Configuración de Notificaciones
  • ActivarAlertas: Activar notificaciones emergentes.
  • ActivarNotificacionesPush: Notificaciones automáticas.
  • ActivarNotificacionesEmail: Notificar por email.

Logika Trading

  • Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika:
    • Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bearish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opcional) Cuando se activa el filtro EMA, el precio de compra se sitúa en la parte inferior de la EMA, o el precio de venta se invierte cuando se activa el modo de inversión.
  • Sinyal BELI (COMPRA): se mantiene por debajo:
    • Terjadi bullish divergence antara harga (lower low) dan RSI (higher low).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bullish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opcional) Cuando se activa el filtro EMA, el precio de la compra aparece en la EMA, o el precio de la venta aparece cuando se invierte.
  • Eksekusi Perdagangan: El EA mantiene un nivel de Stop Loss y un nivel de Take Profit, que se ajustan al ATR.

Cómo comprar

  1. Tipo de EA: El GEN Sniper Entry EA es un tipo de EA con un gráfico y un marco de tiempo determinado.
  2. Configurar Riesgo: Todos los parámetros del grupo de Gestión Monetaria se adaptan a la tolerancia al riesgo de cada usuario (por ejemplo, Habilitar Lote Automático en true y Porcentaje de Riesgo en 1,0).
  3. Aplicar estrategia: Puede utilizar el periodo de divergencia, el ATR y el filtro EMA para optimizar la estrategia de EA en cada momento.
  4. Uso: No es necesario utilizar un EA en una cuenta demo o un Probador de Estrategias en MT5 para detectar riesgos en una cuenta real.
