ASESOR EXPERTO: GEN Sniper Entrada EA

Desarrollador: gedeegi

Descripción general

GEN Sniper Entry EA es un sistema de trading automatizado (Asesor Experto) para MetaTrader 5 (MT5) que le ayuda a mejorar su rendimiento en tiempo real. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

A través de este indicador, el EA no tiene por qué ser una señal, pero también puede ser una señal de posición, minimizar el riesgo mediante Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) basados en el Average True Range (ATR), así como gestionar el riesgo de forma sistemática.

Fitur Utama

Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: A menudo, la pérdida de valor se debe a la falta de confianza en las señales divergentes. Señal de Venta (Divergencia Bajista): Cuando la posición JUAL está en máximos, mientras que el RSI está en mínimos, y se confirma con una vela bajista. Sinyal Buy (Divergencia alcista): Cuando la posición BELI está en mínimos más bajos, el RSI está en mínimos más altos y la vela es alcista.

Una vez que haya terminado, EA le mostrará . Gestión de Riesgo Basado en ATR: Los niveles de Stop Loss y Take Profit no son estadísticamente significativos, por lo que se ajustan a los niveles de ATR, adaptándose a la volatilidad del mercado.

: Filtro Tren EMA yang Cerdas: Menciona un filtro de media móvil exponencial (EMA) con un modo único: Filtrar e Ignorar: Permite filtrar e ignorar los valores de la media móvil exponencial. Filtrar e Invertir: Si la señal se encuentra dentro de la EMA, EA puede invertirla . Contoh: sinyal BUY yang muncul di bawah EMA akan dieksekusi sebagai order SELL.

Es una orden de Stop Loss que se utiliza para mantener el valor de la divisa durante un periodo de tiempo determinado. Sistema de Notificación Rápida: Manténgase informado de todo lo que ocurre en el mercado: Alertas emergentes en la plataforma MT5 Notificaciones Push en cualquier momento Notificaciones por email

Entrada de Parámetros

Configuración EA

NúmeroMágico: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.

Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini. Retraso: Tolerancia a la pérdida mínima (por punto) durante la ejecución.

Gestión del Dinero

EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.

Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis. PorcentajeRiesgo: Aumenta el porcentaje de riesgo de la operación cuando se activa el Lote Automático.

Aumenta el porcentaje de riesgo de la operación cuando se activa el Lote Automático. TamañoLoteFijo: Tamaño de lote fijo: El tamaño de lote fijo no está disponible cuando se activa el Auto Lote.

Tamaño de lote fijo: El tamaño de lote fijo no está disponible cuando se activa el Auto Lote. MaxAllowedLot: Cantidad máxima de lote que se puede comprar.

Configuración del Indicador

RsiLength: Periode perhitungan RSI.

Periode perhitungan RSI. ShortPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek.

Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek. LongPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang.

Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang. UseEmaFilter: Usar/no usar filtro EMA.

Usar/no usar filtro EMA. EmaPeriod: Período de la EMA.

Período de la EMA. EmaFilterMode: Modo de filtrado EMA (Ignorar o Invertir).

Ajustes SL/TP

AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.

Periode ATR untuk perhitungan SL/TP. SL_Multiplier: Incremento del ATR para el Stop Loss.

Incremento del ATR para el Stop Loss. TP1_Multiplicador: Incremento del ATR para el objetivo Take Profit 1.

Incremento del ATR para el objetivo Take Profit 1. TP2_Multiplicador: ATR para el objetivo Take Profit 2.

Configuración del Trailing Stop

EnableTrailingStop: Activ ar/desactivar trailing stop.

ar/desactivar trailing stop. TrailingStopTriggerPips: Cantidad de pips de beneficio que se activan para activar el trailing stop.

Cantidad de pips de beneficio que se activan para activar el trailing stop. TrailingStopDistancePips: Distancia entre pips del trailing stop.

Configuración de Notificaciones

ActivarAlertas: Activar notificaciones emergentes.

Activar notificaciones emergentes. ActivarNotificacionesPush: Notificaciones automáticas.

Notificaciones automáticas. ActivarNotificacionesEmail: Notificar por email.

Logika Trading

Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika: Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high). Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bearish engulfing pada candle sebelumnya. (Opcional) Cuando se activa el filtro EMA, el precio de compra se sitúa en la parte inferior de la EMA, o el precio de venta se invierte cuando se activa el modo de inversión.

dipicu ketika: Sinyal BELI (COMPRA): se mantiene por debajo: Terjadi bullish divergence antara harga (lower low) dan RSI (higher low). Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bullish engulfing pada candle sebelumnya. (Opcional) Cuando se activa el filtro EMA, el precio de la compra aparece en la EMA, o el precio de la venta aparece cuando se invierte.

se mantiene por debajo: Eksekusi Perdagangan: El EA mantiene un nivel de Stop Loss y un nivel de Take Profit, que se ajustan al ATR.

Cómo comprar