EXPERT ADVISOR: GEN Sniper Entry EA

Developer: gedeegi

Deskripsi Umum

GEN Sniper Entry EA adalah sistem trading otomatis (Expert Advisor) untuk MetaTrader 5 (MT5) yang dirancang untuk mengeksekusi perdagangan secara presisi. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

Berbeda dari indikator, EA ini tidak hanya memberikan sinyal, tetapi juga secara otomatis membuka posisi, mengelola risiko dengan Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP) dinamis berbasis Average True Range (ATR), serta menerapkan manajemen keuangan yang canggih untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dan membatasi risiko secara sistematis.

Fitur Utama

Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi. Sinyal Sell (Bearish Divergence): Otomatis membuka posisi JUAL saat harga membentuk higher high, namun RSI membentuk lower high, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bearish. Sinyal Buy (Bullish Divergence): Otomatis membuka posisi BELI saat harga membentuk lower low, namun RSI membentuk higher low, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bullish.

Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi. Strategi Dual Take-Profit: Untuk setiap sinyal, EA akan membuka dua posisi identik . Posisi pertama ditargetkan pada Take Profit 1 (TP1) untuk mengamankan keuntungan lebih awal. Posisi kedua ditargetkan pada Take Profit 2 (TP2) untuk memaksimalkan potensi keuntungan jika tren berlanjut.

Untuk setiap sinyal, EA akan membuka . Manajemen Risiko Dinamis Berbasis ATR: Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini.

Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini. Manajemen Keuangan Canggih: Auto Lot Sizing: Secara otomatis menghitung ukuran lot berdasarkan persentase risiko dari ekuitas (misalnya, 1% risiko per perdagangan). Fixed Lot Size: Opsi untuk menggunakan ukuran lot tetap jika manajemen lot otomatis dinonaktifkan. Safety Control: Dilengkapi dengan batas lot maksimum ( MaxAllowedLot ) untuk mencegah risiko berlebihan.

Filter Tren EMA yang Cerdas: Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik: Filter and Ignore: Hanya mengambil sinyal yang searah dengan tren EMA dan mengabaikan sinyal yang berlawanan. Filter and Invert: Jika sinyal berlawanan dengan tren EMA, EA akan membalik sinyal tersebut . Contoh: sinyal BUY yang muncul di bawah EMA akan dieksekusi sebagai order SELL.

Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik: Trailing Stop Terintegrasi: Secara otomatis menggeser Stop Loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak sesuai arah perdagangan, berdasarkan pips yang telah ditentukan.

Secara otomatis menggeser Stop Loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak sesuai arah perdagangan, berdasarkan pips yang telah ditentukan. Sistem Notifikasi Lengkap: Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui: Pop-up Alerts di platform MT5 Push Notifications ke perangkat seluler Notifikasi Email

Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui:

Parameter Input

EA Settings

MagicNumber: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.

Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini. Slippage: Toleransi selisih harga maksimum (dalam poin) saat eksekusi.

Money Management

EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.

Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis. RiskPercent: Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif.

Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif. FixedLotSize: Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif.

Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif. MaxAllowedLot: Batas ukuran lot maksimum yang diizinkan untuk dibuka.

Indicator Settings

RsiLength: Periode perhitungan RSI.

Periode perhitungan RSI. ShortPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek.

Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek. LongPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang.

Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang. UseEmaFilter: Mengaktifkan/menonaktifkan filter tren EMA.

Mengaktifkan/menonaktifkan filter tren EMA. EmaPeriod: Periode perhitungan EMA.

Periode perhitungan EMA. EmaFilterMode: Mode perilaku filter EMA (Ignore atau Invert).

SL/TP Settings

AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.

Periode ATR untuk perhitungan SL/TP. SL_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss.

Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss. TP1_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1.

Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1. TP2_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 2.

Trailing Stop Settings

EnableTrailingStop: Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop.

Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop. TrailingStopTriggerPips: Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop.

Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop. TrailingStopDistancePips: Jarak trailing stop dari harga saat ini (dalam Pips).

Notification Settings

EnableAlerts: Mengaktifkan notifikasi pop-up.

Mengaktifkan notifikasi pop-up. EnablePushNotifications: Mengaktifkan notifikasi ke seluler.

Mengaktifkan notifikasi ke seluler. EnableEmailNotifications: Mengaktifkan notifikasi email.

Logika Trading

Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika: Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high). Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bearish engulfing pada candle sebelumnya. (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di bawah EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.

dipicu ketika: Sinyal BELI (BUY): dipicu ketika: Terjadi bullish divergence antara harga (lower low) dan RSI (higher low). Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bullish engulfing pada candle sebelumnya. (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di atas EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.

dipicu ketika: Eksekusi Perdagangan: EA membuka dua posisi dengan Stop Loss yang sama dan dua level Take Profit yang berbeda, yang dihitung berdasarkan pengali ATR.

Cara Penggunaan