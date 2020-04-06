GEN Sniper Entry EA

EXPERT ADVISOR: GEN Sniper Entry EA

Developer: gedeegi

Deskripsi Umum

GEN Sniper Entry EA adalah sistem trading otomatis (Expert Advisor) untuk MetaTrader 5 (MT5) yang dirancang untuk mengeksekusi perdagangan secara presisi. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

Berbeda dari indikator, EA ini tidak hanya memberikan sinyal, tetapi juga secara otomatis membuka posisi, mengelola risiko dengan Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP) dinamis berbasis Average True Range (ATR), serta menerapkan manajemen keuangan yang canggih untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dan membatasi risiko secara sistematis.

Fitur Utama

  • Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi.
    • Sinyal Sell (Bearish Divergence): Otomatis membuka posisi JUAL saat harga membentuk higher high, namun RSI membentuk lower high, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bearish.
    • Sinyal Buy (Bullish Divergence): Otomatis membuka posisi BELI saat harga membentuk lower low, namun RSI membentuk higher low, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bullish.
  • Strategi Dual Take-Profit: Untuk setiap sinyal, EA akan membuka dua posisi identik.
    • Posisi pertama ditargetkan pada Take Profit 1 (TP1) untuk mengamankan keuntungan lebih awal.
    • Posisi kedua ditargetkan pada Take Profit 2 (TP2) untuk memaksimalkan potensi keuntungan jika tren berlanjut.
  • Manajemen Risiko Dinamis Berbasis ATR: Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini.
  • Manajemen Keuangan Canggih:
    • Auto Lot Sizing: Secara otomatis menghitung ukuran lot berdasarkan persentase risiko dari ekuitas (misalnya, 1% risiko per perdagangan).
    • Fixed Lot Size: Opsi untuk menggunakan ukuran lot tetap jika manajemen lot otomatis dinonaktifkan.
    • Safety Control: Dilengkapi dengan batas lot maksimum ( MaxAllowedLot ) untuk mencegah risiko berlebihan.
  • Filter Tren EMA yang Cerdas: Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik:
    • Filter and Ignore: Hanya mengambil sinyal yang searah dengan tren EMA dan mengabaikan sinyal yang berlawanan.
    • Filter and Invert: Jika sinyal berlawanan dengan tren EMA, EA akan membalik sinyal tersebut. Contoh: sinyal BUY yang muncul di bawah EMA akan dieksekusi sebagai order SELL.
  • Trailing Stop Terintegrasi: Secara otomatis menggeser Stop Loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak sesuai arah perdagangan, berdasarkan pips yang telah ditentukan.
  • Sistem Notifikasi Lengkap: Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui:
    • Pop-up Alerts di platform MT5
    • Push Notifications ke perangkat seluler
    • Notifikasi Email

Parameter Input

EA Settings
  • MagicNumber: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.
  • Slippage: Toleransi selisih harga maksimum (dalam poin) saat eksekusi.
Money Management
  • EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.
  • RiskPercent: Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif.
  • FixedLotSize: Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif.
  • MaxAllowedLot: Batas ukuran lot maksimum yang diizinkan untuk dibuka.
Indicator Settings
  • RsiLength: Periode perhitungan RSI.
  • ShortPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek.
  • LongPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang.
  • UseEmaFilter: Mengaktifkan/menonaktifkan filter tren EMA.
  • EmaPeriod: Periode perhitungan EMA.
  • EmaFilterMode: Mode perilaku filter EMA (Ignore atau Invert).
SL/TP Settings
  • AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.
  • SL_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss.
  • TP1_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1.
  • TP2_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 2.
Trailing Stop Settings
  • EnableTrailingStop: Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop.
  • TrailingStopTriggerPips: Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop.
  • TrailingStopDistancePips: Jarak trailing stop dari harga saat ini (dalam Pips).
Notification Settings
  • EnableAlerts: Mengaktifkan notifikasi pop-up.
  • EnablePushNotifications: Mengaktifkan notifikasi ke seluler.
  • EnableEmailNotifications: Mengaktifkan notifikasi email.

Logika Trading

  • Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika:
    • Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bearish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di bawah EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Sinyal BELI (BUY): dipicu ketika:
    • Terjadi bullish divergence antara harga (lower low) dan RSI (higher low).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bullish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di atas EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Eksekusi Perdagangan: EA membuka dua posisi dengan Stop Loss yang sama dan dua level Take Profit yang berbeda, yang dihitung berdasarkan pengali ATR.

Cara Penggunaan

  1. Pasang EA: Lampirkan GEN Sniper Entry EA ke grafik pasangan mata uang dan timeframe yang Anda inginkan.
  2. Konfigurasi Risiko: Atur parameter di bawah grup Money Management sesuai dengan toleransi risiko Anda (misalnya, EnableAutoLot ke true dan RiskPercent ke 1.0 ).
  3. Sesuaikan Strategi: Anda dapat menyesuaikan periode divergensi, pengali ATR, dan pengaturan filter EMA untuk mengoptimalkan kinerja EA pada berbagai kondisi pasar.
  4. Uji Coba: Sangat disarankan untuk menjalankan EA di akun demo atau menggunakan Strategy Tester di MT5 terlebih dahulu untuk memahami perilakunya sebelum digunakan pada akun live.
Önerilen ürünler
GoldenEagle
Chantal Thys
Uzman Danışmanlar
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Nusantara MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Uzman Danışmanlar
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Nova FRC Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
CMFXGold
Chethan V
Uzman Danışmanlar
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Uzman Danışmanlar
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Uzman Danışmanlar
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Uzman Danışmanlar
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
KingKong MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" Uzman Danışmanı (EA), Forex piyasası için tasarlanmış, piyasa likiditesinin arttığı dönemlerde devreye giren bir çıkış stratejisinden yararlanan gelişmiş bir ticaret algoritmasıdır. Bu EA, ticaret hacmi arttığında meydana gelen önemli fiyat hareketlerinden yararlanmak ve işlemlerin piyasa aktivitesinin en uygun anlarında yürütülmesini sağlamak için tasarlanmı
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Uzman Danışmanlar
Bu robot, Forex piyasasındaki işlem fırsatlarını belirlemek için bu iki popüler göstergeyi kullanır. RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi, bir varlığın piyasadaki diğer varlıklara göre göreceli gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Bollinger Bands, piyasanın volatilitesini ölçen ve belirli bir varlık için fiyat sınırlarını belirlemeye yardımcı olan bir göstergedir. RSI ve Bollinger Bands göstergelerini kullanan işlem robotu, bu iki göstergenin birlikte kullanımıyla karlı işlem fırsatlarını beli
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Tech EA
Heiko Kendziorra
Uzman Danışmanlar
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Elegant Eagle Gold EA MT5
Akshay Shahaji Gaikwad
Uzman Danışmanlar
Introducing Eagle Gold EA – a cutting-edge automated trading solution designed to revolutionize your trading experience. With its unique strategy, Eagle Gold EA ensures a seamless journey towards continuous and steady account growth. Distinguished by its simplicity and effectiveness, Eagle Gold EA operates exclusively on the XAUUSD (Gold) currency pair, focusing on the M1 timeframe. It is meticulously crafted to cater to both seasoned traders and newcomers, with a minimum deposit requirement as
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Uzman Danışmanlar
PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 299 34 9 ! Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Canlı sonuçlar düşük risk Canlı sonuçlar yüksek risk STABILITY PRO'ya hoş geldiniz   : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri! Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur. Bu stres testleri sır
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, EURJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder
Rebatron MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MQL5 Blogları: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Düşük Dalgalı Çoklu Parite Stratejisi için Üçgen Hedging EA Rebatron, üç ana döviz çiftinde (örnek) üçgen bir hedging yöntemi kullanan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır: EURUSD – GBPUSD – EURGBP Rebatron, bu pariteler arasında senkronize pozisyonlar açarak kendi kendini dengeleyen bir üçgen oluşturarak gen
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
Grid Recovery Pro Safe
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Grid Recovery Pro Safe – The Ultimate Cash Flow Generator Product Description:   Unlock the potential of your portfolio with   Grid Recovery Pro Safe , an intelligent trading system designed to generate consistent   Cash Flow   while prioritizing account safety. Unlike dangerous martingale systems, this EA uses a smart Grid logic with Pending Orders to catch market movements precisely. Why choose Grid Recovery Pro? Steady Cash Flow:   Designed to harvest profits from market fluctuations day and
Bit Bot
Arash Panahi
Uzman Danışmanlar
BitBot – BTCUSD için H1 Grafik Üzerinde Gelişmiş Alım Satım Robotu BitBot, Bitcoin (BTCUSD) için H1 zaman diliminde özel olarak tasarlanmış akıllı ve uyarlanabilir bir alım satım robotudur. Tamamen teknik analiz temellidir ve özellikle kripto piyasalarının volatilitesine karşı işlem hacmine dayalı stratejilerle yüksek hassasiyetli kararlar almayı hedefler. BitBot’un temel mantığı, Bitcoin ve önde gelen altcoinlerin gerçek zamanlı işlem hacimlerinin analizine dayanır. Farklı zaman dilimlerinde h
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Uzman Danışmanlar
Ö zel fiyat  $109  (normal fiyat: $365) . Kurulum ve Kullanım Kılavuzu :  ABS Channel . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Signal .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA nedir? ABS EA, özellikle H1 zaman diliminde XAUUSD (Altın) için geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Dahili risk kontrolleri ile Martingale sistemi . Hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan ABS EA, kurulumu kolay, tamamen otomatiktir ve farklı ticaret stillerine uyacak şekilde
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Altın ve Bitcoin arasında halka açık ilk arbitraj algoritması! Kampanyalar her gün açık! Canlı Sinyal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Zaman içinde önerilen aracı kurumlar şunlardır:   IC Markets İşlem gören pariteler:   XAUUSD, BTCUSD Bağlantı sembolü:   XAUUSD H1 İşlem gören döviz çiftlerinin   Piyasa İzleme   penceresine eklendiğinden emin olun! Hesap Türü: ECN/Ham Spread Önek Ayarları: Eğer aracı kurumunuzun sembol ön ekiyle başlayan bir döviz çifti varsa, örneğin - XAUUSD  
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Yazarın diğer ürünleri
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Uzman Danışmanlar
EA GEN ChronoBox is a powerful automated trading solution, specifically crafted for traders who favor a breakout strategy. This EA works tirelessly to scan the market, identifying potential moments where the price is ready to make a major move, and executes trades for you. It is perfectly suited for capturing the market momentum that often follows periods of consolidation, giving you an edge without having to constantly monitor the charts. Key Features Core Breakout Strategy: Powered by a teste
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Uzman Danışmanlar
GEN Pvp Developer: Gede Egi Overview GEN Pvp is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed with a mean-reversion strategy. This EA combines two classic indicators—a short-period RSI and a long-period Bollinger Bands—to find strong confluence signals. It looks for buying and selling opportunities by identifying potential reversal points when both indicators provide a crossover signal simultaneously. Features Dual Confluence Strategy: A signal is only valid when two crossover events happen
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Uzman Danışmanlar
GEN Band-XP Developer: Gede Egi Overview GEN Band-XP is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that employs a unique strategy based on Bollinger Bands (BB). Unlike conventional BB strategies that focus on reversals from band touches, this EA identifies shifts in market momentum. Trading signals are generated when a "crossover" in the sequence of band touches occurs—for example, a Buy signal appears when a touch of the upper band becomes more recent than the last touch of the lower band, signal
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The design features a bold orange countdown timer icon set against a dark gray background, with the clock hands pointing toward the upper right. Below the timer, a candlestick chart displays green and red bars that represent price movements across different time periods, with sharp detailing and balanced composition. The countdown time of "05:17" is prominently displayed next to the clock, adding a dynamic and informative element to the image.
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The "RSI+ with 123 Fractals" logo is designed to provide a clear and professional visual representation of a complex technical indicator, focused on precise market analysis and reliable patterns. Each element in the design is crafted to reflect the philosophy and strengths of the indicator within the trading world. Design Elements: "RSI+" Text in Bold and White: The main "RSI+" text is chosen to be the focal point, with a bold and clear font. The us
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Göstergeler
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Developer: gedeegi General Description GEN TARGET TREND Signal is an advanced trend-following indicator, designed to identify potential trading signals and provide comprehensive target visualization. This indicator uses a combination of Simple Moving Average (SMA) and Average True Range (ATR) to detect trend changes, then generates clear BUY or SELL signals. This system enhances the trading experience with powerful visualization features, including a real-time
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN Smart Zone Developer: gedeegi General Description GEN Smart Zone is a MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to automatically identify and visualize strong Support and Resistance (S/R) levels . It analyzes price movements on a higher timeframe to find significant S/R zones and then projects them onto the current chart. Its purpose is to provide traders with clear visual guidance on key areas that can be used for decision-making. Key Features Automatic S/R Zone Identification: The i
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   GEN (Trend Fib Zones) GEN (Trend Fib Zones) is a professional technical analysis indicator that automatically detects trend structure shifts using swing highs/lows and dynamically plots key Fibonacci retracement and extension zones. Key Features: Automatic Trend Structure Detection Identifies market structure changes using CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) logic. Highlights trend direction based on real swing high/low pivo
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Göstergeler
OBMatrix Pro is a professional indicator that combines market structure detection (Break of Structure/BOS and Change of Character/CHoCH) with automated Order Block (OB) identification. Built for traders using Smart Money Concepts (SMC) , this tool helps visualize institutional price zones and structural shifts directly on your chart. Key Features: Automatically detects BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) Marks swing points: HH, LL, HL, LH Plots Bullish and Bearish O
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones is a technical analysis indicator designed to identify key price zones using Fibonacci retracement and extension levels, while also detecting market structure changes such as Break of Structure (BoS) and Change of Character (CHoCH). The indicator helps traders visualize critical swing areas and potential trend continuation or reversal zones. It includes a visual info panel and optional price alert system.
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) automatically detects swing highs and lows, plots dynamic upper & lower trendlines with adaptive slope (ATR, Standard Deviation, or Linear Regression approximation), and marks breakout points visually when the price crosses the trend boundaries. Perfect for price action, breakout, and trend confirmation strategies across multiple timeframes.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels for MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels is a visual indicator designed to help traders identify short-term momentum shifts and directional bias. It plots dynamic “Pulse Levels” derived from Hull Moving Average (HMA) momentum transitions. These levels act as adaptive reference points that assist in reading market structure, spotting potential reversals, and validating breakouts or false breaks. The indicator includes on-chart s
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Göstergeler
PRO VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) is an MT5 indicator that automatically detects and draws Support & Resistance levels based on pivot highs and lows. The indicator features two sets of S&R (main structure and quick levels), a customizable maximum number of lines, adjustable colors, and a clean chart display for clearer price action analysis.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   QuantumFlux Trend combines concepts from statistical physics (temperature T & energy step alpha ) with Boltzmann-style exponential weighting to produce a trend line that is more “context-adaptive” compared to traditional moving averages. The result is then smoothed with an EMA to deliver cleaner signals that are easy to read across all timeframes. The indicator automatically colors candles and trend lines: green for bullish phases, red for bearish
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Developer: gedeegi General Description GEN Support and Resistance Pro is a technical indicator for MetaTrader that automatically identifies support and resistance (S&R) levels using price pivot logic. It supports multi-timeframe analysis and includes a trend momentum detection system that helps traders understand current market bias with additional visual and alert tools. Main Features Automatic S&R Detection: Identifies key support and resistance levels
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Göstergeler
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA is an indicator based on EMA + ATR/StdDev , forming Fibonacci volatility bands (0.618 – 2.618) to detect trend direction (uptrend/downtrend) , Entry signals , Take Profit (Rejection) , and Bounce (trend continuation) . It comes with pop-up alerts & push notifications , and a clean visual display with trend-colored zones. Quick Usage Guide Identify Trend Only Lower Bands active (green) → uptrend, focus on buy setups. Only Upper Bands active
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Göstergeler
FULL VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals is an adaptive volatility-based trend indicator designed to help traders identify dominant trend directions, key momentum transition points, and projected profit-taking zones in a visual and intuitive manner. The indicator utilizes a temporally-weighted moving average combined with statistical dispersion via standard deviation to construct a dynamic volati
FREE
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Developer: gedeegi General Description GEN Vertex Trading System is a comprehensive trading system designed for MetaTrader 5 (MT5). This indicator combines two powerful market analysis methodologies into a single tool: a dynamic trend module ( TurboTrend ) and a market structure analysis module ( Market Structure ). Its purpose is to provide clear trend signals, identify key levels based on Smart Money Concepts (SMC), and present them in an intuitive visualiz
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Uzman Danışmanlar
GEN Trend Sniper is an Expert Advisor designed to identify potential trend beginnings or price reversals. Its core strategy is based on a volatility channel constructed from a combination of a Moving Average and Standard Deviation. The EA features a unique position management system, including two types of Take Profit (Fixed and Dynamic) and a reversal logic to adapt to market changes. How Does It Work? Entry Signal: The EA determines the trend direction based on the closing price's position rel
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Uzman Danışmanlar
JanusEA Pro: A Market Structure Expert Advisor Developer: Gede Egi Overview JanusEA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the concept of market structure. The EA automatically identifies Supply (Pivot High) and Demand (Pivot Low) zones on the chart. Based on these identified zones, JanusEA can execute trades using one of two distinct, selectable trading logics: Breakout or Reversal. The name is inspired by the Roman god Janus, reflecting the EA's dual-strategy design. This allows users
FREE
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Uzman Danışmanlar
GEN Hydra EA Developer: Gede Egi Overview GEN Hydra EA is a fully-automated Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform. Its core logic is based on a multi-indicator confirmation system. The EA utilizes a pool of over 30 standard technical indicators available in MT5. It operates on a "voting" principle, where each active indicator provides a bullish or bearish signal. A trade is initiated only when the number of concurrent signals reaches a user-defined threshold. This method is designed to f
FREE
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN TradeZones Developer: gedeegi General Description GEN TradeZones is a price action-based indicator that automatically identifies key market areas using price swing and volatility (ATR) patterns. It is designed to detect potential BUY or SELL entry points based on price breakouts from a dynamically calculated average zone. This indicator is suitable for breakout, reversal, or mean reversion strategies for both intraday and swing trading. Key Features Automatic detection of supply
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN RSI Hunter Developer: gedeegi General Description GEN RSI Hunter is a technical indicator based on the Relative Strength Index (RSI) that automatically detects potential BUY and SELL signals based on overbought/oversold conditions and price reversal patterns. This indicator is perfect for traders who want to capture short-term swing opportunities using price action confirmation and price patterns like Double Top and Double Bottom. Signals are confirmed by breakout candles and val
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Göstergeler
INDICATOR: GEN Zenith Developer: gedeegi General Description GEN Zenith is a technical indicator designed to automatically identify price reversal patterns (Zenith) based on pivot price detection and delta volume movement. This indicator looks for points where the price forms a swing high or swing low, then detects a breakout from that area to confirm a strong reversal signal. This indicator is highly suitable for reversal and breakout strategies, or as a signal confirmation tool in your tradin
FREE
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN TriFactaX Developer: gedeegi General Description GEN TriFactaX is a technical indicator designed to automatically identify and visualize the 1-2-3 Pattern or price reversal pattern. This pattern is a classic price action formation frequently used by traders to detect potential trend reversals. This indicator not only displays the 1-2-3 pattern on the chart but also automatically identifies the breakout signal from the critical level (point 2) and projects Entry, Stop Loss (SL), a
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN SignalBunker Developer: gedeegi General Description GEN SignalBunker is an indicator designed to identify strong trading signals after the market has gone through a period of consolidation (sideways). This indicator automatically detects "ranging" market conditions using two selectable methods: the ADX method or the Volatility method. Once a ranging condition is detected, the indicator waits for a breakout signal from its dynamic channel. When a breakout occurs, it generates a cl
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Uzman Danışmanlar
GEN UT Bot Developer: Gede Egi Overview GEN UT Bot is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that fully automates the trading strategy based on the popular "UT Bot Alerts" indicator. This EA is designed as a pure trend-following system, where trading signals are generated when the price crosses over a dynamic trend line calculated from the Average True Range (ATR). With comprehensive risk management, this EA is suitable for traders looking for a systematic approach to following market trends.
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Göstergeler
INDICATOR: GEN Sniper Entry Developer: gedeegi General Description GEN Sniper Entry is a technical indicator for MetaTrader 5 (MT5) designed to identify potential market entry points based on divergence between price and the Relative Strength Index (RSI). This indicator specifically looks for sharp and accurate "sniper" divergences at price tops and bottoms. A unique feature is its ability to automatically visualize Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels calculated based on the Average True
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Göstergeler
GEN Ichimoku Signal Developer: gedeegi Overview GEN Ichimoku Signal is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It combines two different trend analysis systems, Ichimoku Kinko Hyo and HalfTrend, into a single visual tool. The primary function of the indicator is to color the chart's candlesticks based on whether the conditions of these two systems are in alignment. The indicator provides a visual representation of market conditions by displaying one of three colors: one for aligned
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt