Deskripsi Umum

GEN Sniper Entry EA adalah sistem trading otomatis (Expert Advisor) untuk MetaTrader 5 (MT5) yang dirancang untuk mengeksekusi perdagangan secara presisi. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

Berbeda dari indikator, EA ini tidak hanya memberikan sinyal, tetapi juga secara otomatis membuka posisi, mengelola risiko dengan Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP) dinamis berbasis Average True Range (ATR), serta menerapkan manajemen keuangan yang canggih untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dan membatasi risiko secara sistematis.

Fitur Utama

  • Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi.
    • Sinyal Sell (Bearish Divergence): Otomatis membuka posisi JUAL saat harga membentuk higher high, namun RSI membentuk lower high, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bearish.
    • Sinyal Buy (Bullish Divergence): Otomatis membuka posisi BELI saat harga membentuk lower low, namun RSI membentuk higher low, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bullish.
  • Strategi Dual Take-Profit: Untuk setiap sinyal, EA akan membuka dua posisi identik.
    • Posisi pertama ditargetkan pada Take Profit 1 (TP1) untuk mengamankan keuntungan lebih awal.
    • Posisi kedua ditargetkan pada Take Profit 2 (TP2) untuk memaksimalkan potensi keuntungan jika tren berlanjut.
  • Manajemen Risiko Dinamis Berbasis ATR: Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini.
  • Manajemen Keuangan Canggih:
    • Auto Lot Sizing: Secara otomatis menghitung ukuran lot berdasarkan persentase risiko dari ekuitas (misalnya, 1% risiko per perdagangan).
    • Fixed Lot Size: Opsi untuk menggunakan ukuran lot tetap jika manajemen lot otomatis dinonaktifkan.
    • Safety Control: Dilengkapi dengan batas lot maksimum ( MaxAllowedLot ) untuk mencegah risiko berlebihan.
  • Filter Tren EMA yang Cerdas: Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik:
    • Filter and Ignore: Hanya mengambil sinyal yang searah dengan tren EMA dan mengabaikan sinyal yang berlawanan.
    • Filter and Invert: Jika sinyal berlawanan dengan tren EMA, EA akan membalik sinyal tersebut. Contoh: sinyal BUY yang muncul di bawah EMA akan dieksekusi sebagai order SELL.
  • Trailing Stop Terintegrasi: Secara otomatis menggeser Stop Loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak sesuai arah perdagangan, berdasarkan pips yang telah ditentukan.
  • Sistem Notifikasi Lengkap: Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui:
    • Pop-up Alerts di platform MT5
    • Push Notifications ke perangkat seluler
    • Notifikasi Email

Parameter Input

EA Settings
  • MagicNumber: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.
  • Slippage: Toleransi selisih harga maksimum (dalam poin) saat eksekusi.
Money Management
  • EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.
  • RiskPercent: Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif.
  • FixedLotSize: Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif.
  • MaxAllowedLot: Batas ukuran lot maksimum yang diizinkan untuk dibuka.
Indicator Settings
  • RsiLength: Periode perhitungan RSI.
  • ShortPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek.
  • LongPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang.
  • UseEmaFilter: Mengaktifkan/menonaktifkan filter tren EMA.
  • EmaPeriod: Periode perhitungan EMA.
  • EmaFilterMode: Mode perilaku filter EMA (Ignore atau Invert).
SL/TP Settings
  • AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.
  • SL_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss.
  • TP1_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1.
  • TP2_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 2.
Trailing Stop Settings
  • EnableTrailingStop: Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop.
  • TrailingStopTriggerPips: Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop.
  • TrailingStopDistancePips: Jarak trailing stop dari harga saat ini (dalam Pips).
Notification Settings
  • EnableAlerts: Mengaktifkan notifikasi pop-up.
  • EnablePushNotifications: Mengaktifkan notifikasi ke seluler.
  • EnableEmailNotifications: Mengaktifkan notifikasi email.

Logika Trading

  • Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika:
    • Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bearish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di bawah EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Sinyal BELI (BUY): dipicu ketika:
    • Terjadi bullish divergence antara harga (lower low) dan RSI (higher low).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bullish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di atas EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Eksekusi Perdagangan: EA membuka dua posisi dengan Stop Loss yang sama dan dua level Take Profit yang berbeda, yang dihitung berdasarkan pengali ATR.

Cara Penggunaan

  1. Pasang EA: Lampirkan GEN Sniper Entry EA ke grafik pasangan mata uang dan timeframe yang Anda inginkan.
  2. Konfigurasi Risiko: Atur parameter di bawah grup Money Management sesuai dengan toleransi risiko Anda (misalnya, EnableAutoLot ke true dan RiskPercent ke 1.0 ).
  3. Sesuaikan Strategi: Anda dapat menyesuaikan periode divergensi, pengali ATR, dan pengaturan filter EMA untuk mengoptimalkan kinerja EA pada berbagai kondisi pasar.
  4. Uji Coba: Sangat disarankan untuk menjalankan EA di akun demo atau menggunakan Strategy Tester di MT5 terlebih dahulu untuk memahami perilakunya sebelum digunakan pada akun live.
