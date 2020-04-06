GEN Sniper Entry EA

EXPERT ADVISOR: GEN Sniper Entry EA

Developer: gedeegi

Deskripsi Umum

GEN Sniper Entry EA adalah sistem trading otomatis (Expert Advisor) untuk MetaTrader 5 (MT5) yang dirancang untuk mengeksekusi perdagangan secara presisi. EA ini bekerja dengan mengidentifikasi titik masuk pasar potensial berdasarkan sinyal divergensi "sniper" yang tajam antara pergerakan harga dan indikator Relative Strength Index (RSI).

Berbeda dari indikator, EA ini tidak hanya memberikan sinyal, tetapi juga secara otomatis membuka posisi, mengelola risiko dengan Stop Loss (SL) dan Take Profit (TP) dinamis berbasis Average True Range (ATR), serta menerapkan manajemen keuangan yang canggih untuk mengoptimalkan potensi keuntungan dan membatasi risiko secara sistematis.

Fitur Utama

  • Eksekusi Trading Divergensi Otomatis: Secara aktif mencari dan mengeksekusi perdagangan berdasarkan sinyal divergensi yang terkonfirmasi.
    • Sinyal Sell (Bearish Divergence): Otomatis membuka posisi JUAL saat harga membentuk higher high, namun RSI membentuk lower high, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bearish.
    • Sinyal Buy (Bullish Divergence): Otomatis membuka posisi BELI saat harga membentuk lower low, namun RSI membentuk higher low, dan dikonfirmasi oleh pola candlestick bullish.
  • Strategi Dual Take-Profit: Untuk setiap sinyal, EA akan membuka dua posisi identik.
    • Posisi pertama ditargetkan pada Take Profit 1 (TP1) untuk mengamankan keuntungan lebih awal.
    • Posisi kedua ditargetkan pada Take Profit 2 (TP2) untuk memaksimalkan potensi keuntungan jika tren berlanjut.
  • Manajemen Risiko Dinamis Berbasis ATR: Level Stop Loss dan Take Profit tidak bersifat statis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan nilai ATR, sehingga dapat beradaptasi dengan volatilitas pasar saat ini.
  • Manajemen Keuangan Canggih:
    • Auto Lot Sizing: Secara otomatis menghitung ukuran lot berdasarkan persentase risiko dari ekuitas (misalnya, 1% risiko per perdagangan).
    • Fixed Lot Size: Opsi untuk menggunakan ukuran lot tetap jika manajemen lot otomatis dinonaktifkan.
    • Safety Control: Dilengkapi dengan batas lot maksimum ( MaxAllowedLot ) untuk mencegah risiko berlebihan.
  • Filter Tren EMA yang Cerdas: Menyertakan filter tren opsional menggunakan Exponential Moving Average (EMA) dengan dua mode unik:
    • Filter and Ignore: Hanya mengambil sinyal yang searah dengan tren EMA dan mengabaikan sinyal yang berlawanan.
    • Filter and Invert: Jika sinyal berlawanan dengan tren EMA, EA akan membalik sinyal tersebut. Contoh: sinyal BUY yang muncul di bawah EMA akan dieksekusi sebagai order SELL.
  • Trailing Stop Terintegrasi: Secara otomatis menggeser Stop Loss untuk mengunci keuntungan saat harga bergerak sesuai arah perdagangan, berdasarkan pips yang telah ditentukan.
  • Sistem Notifikasi Lengkap: Memastikan Anda tidak ketinggalan informasi eksekusi trading melalui:
    • Pop-up Alerts di platform MT5
    • Push Notifications ke perangkat seluler
    • Notifikasi Email

Parameter Input

EA Settings
  • MagicNumber: Nomor unik untuk mengidentifikasi order yang dibuka oleh EA ini.
  • Slippage: Toleransi selisih harga maksimum (dalam poin) saat eksekusi.
Money Management
  • EnableAutoLot: Mengaktifkan/menonaktifkan perhitungan lot otomatis.
  • RiskPercent: Persentase risiko dari ekuitas untuk setiap perdagangan jika Auto Lot aktif.
  • FixedLotSize: Ukuran lot tetap jika Auto Lot nonaktif.
  • MaxAllowedLot: Batas ukuran lot maksimum yang diizinkan untuk dibuka.
Indicator Settings
  • RsiLength: Periode perhitungan RSI.
  • ShortPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka pendek.
  • LongPeriod: Periode untuk mendeteksi divergensi jangka panjang.
  • UseEmaFilter: Mengaktifkan/menonaktifkan filter tren EMA.
  • EmaPeriod: Periode perhitungan EMA.
  • EmaFilterMode: Mode perilaku filter EMA (Ignore atau Invert).
SL/TP Settings
  • AtrPeriod: Periode ATR untuk perhitungan SL/TP.
  • SL_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan jarak Stop Loss.
  • TP1_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 1.
  • TP2_Multiplier: Pengali ATR untuk menentukan target Take Profit 2.
Trailing Stop Settings
  • EnableTrailingStop: Mengaktifkan/menonaktifkan fitur trailing stop.
  • TrailingStopTriggerPips: Jumlah pips profit yang dibutuhkan untuk mengaktifkan trailing stop.
  • TrailingStopDistancePips: Jarak trailing stop dari harga saat ini (dalam Pips).
Notification Settings
  • EnableAlerts: Mengaktifkan notifikasi pop-up.
  • EnablePushNotifications: Mengaktifkan notifikasi ke seluler.
  • EnableEmailNotifications: Mengaktifkan notifikasi email.

Logika Trading

  • Sinyal JUAL (SELL): dipicu ketika:
    • Terjadi bearish divergence antara harga (higher high) dan RSI (lower high).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bearish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di bawah EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Sinyal BELI (BUY): dipicu ketika:
    • Terjadi bullish divergence antara harga (lower low) dan RSI (higher low).
    • Sinyal ini dikonfirmasi oleh kemunculan pola bullish engulfing pada candle sebelumnya.
    • (Opsional) Jika filter EMA aktif, harga penutupan berada di atas EMA, atau sinyal dibalik jika mode Invert dipilih.
  • Eksekusi Perdagangan: EA membuka dua posisi dengan Stop Loss yang sama dan dua level Take Profit yang berbeda, yang dihitung berdasarkan pengali ATR.

Cara Penggunaan

  1. Pasang EA: Lampirkan GEN Sniper Entry EA ke grafik pasangan mata uang dan timeframe yang Anda inginkan.
  2. Konfigurasi Risiko: Atur parameter di bawah grup Money Management sesuai dengan toleransi risiko Anda (misalnya, EnableAutoLot ke true dan RiskPercent ke 1.0 ).
  3. Sesuaikan Strategi: Anda dapat menyesuaikan periode divergensi, pengali ATR, dan pengaturan filter EMA untuk mengoptimalkan kinerja EA pada berbagai kondisi pasar.
  4. Uji Coba: Sangat disarankan untuk menjalankan EA di akun demo atau menggunakan Strategy Tester di MT5 terlebih dahulu untuk memahami perilakunya sebelum digunakan pada akun live.
Prodotti consigliati
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Smart Breakout con precisione degli ordini in sospeso "Nusantara" è un Expert Advisor (EA) basato su una strategia breakout box potenziata con l'esecuzione di ordini in sospeso distanziati e dotato di un sistema di commutazione della gestione del rischio. Progettato per trader seri che desiderano una strategia automatizzata e sicura che rimanga flessibile di fr
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experts
Join Deriv link on profile>>> This is new Robot which created by Moving Average... There is things to Consider before you buy or rent this Robot, I listed down here so that you can read before you purchase this Robot 1; Not perfect 100% because you can make the huge profit but sometimes you can make a little loss i can say Profit 70% and losses 30%. 2; Use setup which provided by developer not otherwise. 3;Use lower timeframe, 1,5 Minute recommended. 4;You can deposit $50  and above. 5;Backte
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experts
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
CMFXGold
Chethan V
Experts
CMFX GOLD — Tactical Intelligence for the XAUUSD Battlefield Precision. Patience. Power. CMFX GOLD isn’t just another Expert Advisor — it’s a tactical swing-trading algorithm engineered to dominate Gold (XAUUSD) with discipline, precision, and capital protection. Support For any doubts, queries, or setup assistance, please contact me via MQL5 private message . I respond to every message personally and assist with installation, optimization, and guidance. ----------------------------------
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Tech EA
Heiko Kendziorra
Experts
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Elegant Eagle Gold EA MT5
Akshay Shahaji Gaikwad
Experts
Introducing Eagle Gold EA – a cutting-edge automated trading solution designed to revolutionize your trading experience. With its unique strategy, Eagle Gold EA ensures a seamless journey towards continuous and steady account growth. Distinguished by its simplicity and effectiveness, Eagle Gold EA operates exclusively on the XAUUSD (Gold) currency pair, focusing on the M1 timeframe. It is meticulously crafted to cater to both seasoned traders and newcomers, with a minimum deposit requirement as
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOZIONE LANCIO: SOLO 34 9 $ invece di 990$! Sono rimaste solo poche copie a questo prezzo promozionale! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   Pacchetto combinato EA definitivo   " nel nostro   blog promozionale   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Risultati in tempo reale a basso rischio Risultati dal vivo ad alto rischio Benvenuti in STABILITY PRO   : uno dei sistemi di rete più avanzati, stabili e a basso rischio sul mercato! Questo EA è stato sottoposto a stress test sull'inter
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo. Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5. Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni. L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del p
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experts
Blog MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA di copertura triangolare per strategie multi-coppia a bassa fluttuazione Rebatron è un Expert Advisor completamente automatizzato che utilizza un metodo di copertura triangolare su tre principali coppie di valute (esempio): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Aprendo posizioni sincronizzate su queste coppie, Rebatron f
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Grid Recovery Pro Safe
Watcharapon Sangkaew
Experts
Grid Recovery Pro Safe – The Ultimate Cash Flow Generator Product Description:   Unlock the potential of your portfolio with   Grid Recovery Pro Safe , an intelligent trading system designed to generate consistent   Cash Flow   while prioritizing account safety. Unlike dangerous martingale systems, this EA uses a smart Grid logic with Pending Orders to catch market movements precisely. Why choose Grid Recovery Pro? Steady Cash Flow:   Designed to harvest profits from market fluctuations day and
Bit Bot
Arash Panahi
Experts
BitBot – Robot di Trading Avanzato per BTCUSD sul Grafico H1 BitBot è un robot di trading intelligente e adattivo progettato specificamente per Bitcoin (BTCUSD) sul timeframe H1. Basato esclusivamente sull'analisi tecnica, BitBot enfatizza decisioni di trading precise tramite strategie basate sui volumi — un fattore cruciale nel mercato volatile delle criptovalute. Il cuore della logica di BitBot è l'analisi in tempo reale dei volumi di trading di Bitcoin e delle principali altcoin. Monitorando
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD . Opera combinando otto strategie di trading indipendenti, ciascuna attivata da diverse condizioni di mercato e timeframes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA è progettato per gestire automaticamente le sue entrate e i filtri. La logica di base dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche di griglia (grid), martingala o mediazione (averaging) . Tutte le operazion
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P rezzo speciale di  $109  (prezzo regolare: $365) . Guida alla configurazione e all'uso :  ABS Channel . Monitoraggio in tempo reale:   ABS Signal .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con controlli di rischio integrati . Progettato sia per trader nuovi che esperti, ABS EA è facile da configurare, comple
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]   Caratteristiche Principali Il sist
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominanza Digitale su XAUUSD Segnale Live: Monitora le prestazioni in tempo reale qui: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Ricevi l'expert Cryon X-9000 in regalo. Contattami per i dettagli. The Techno Deity è un sistema avanzato per l'oro che utilizza l'intuizione digitale per trovare squilibri di mercato e zone istituzionali, garantendo precisione e basso drawdown. Caratteristiche Liquidity Intelligence: Identifica flussi di ordini nascosti. Neural Trend Filter: Fi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
Il primo algoritmo di arbitraggio pubblico al mondo tra oro e Bitcoin! Offerte valide tutti i giorni! Segnale in tempo reale -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Broker consigliati nel tempo come:   IC Markets Coppie scambiate:   XAUUSD, BTCUSD Simbolo per l'allegato:   XAUUSD H1 Assicuratevi di controllare che   le coppie di valute negoziate siano aggiunte   alla finestra   Market Watch   ! Tipo di conto: ECN/Raw Spread Impostazioni prefisso: Se il tuo broker ha una coppia di valut
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Altri dall’autore
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Experts
EA GEN ChronoBox is a powerful automated trading solution, specifically crafted for traders who favor a breakout strategy. This EA works tirelessly to scan the market, identifying potential moments where the price is ready to make a major move, and executes trades for you. It is perfectly suited for capturing the market momentum that often follows periods of consolidation, giving you an edge without having to constantly monitor the charts. Key Features Core Breakout Strategy: Powered by a teste
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Experts
GEN Pvp Developer: Gede Egi Overview GEN Pvp is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 designed with a mean-reversion strategy. This EA combines two classic indicators—a short-period RSI and a long-period Bollinger Bands—to find strong confluence signals. It looks for buying and selling opportunities by identifying potential reversal points when both indicators provide a crossover signal simultaneously. Features Dual Confluence Strategy: A signal is only valid when two crossover events happen
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Experts
GEN Band-XP Developer: Gede Egi Overview GEN Band-XP is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that employs a unique strategy based on Bollinger Bands (BB). Unlike conventional BB strategies that focus on reversals from band touches, this EA identifies shifts in market momentum. Trading signals are generated when a "crossover" in the sequence of band touches occurs—for example, a Buy signal appears when a touch of the upper band becomes more recent than the last touch of the lower band, signal
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The design features a bold orange countdown timer icon set against a dark gray background, with the clock hands pointing toward the upper right. Below the timer, a candlestick chart displays green and red bars that represent price movements across different time periods, with sharp detailing and balanced composition. The countdown time of "05:17" is prominently displayed next to the clock, adding a dynamic and informative element to the image.
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller The "RSI+ with 123 Fractals" logo is designed to provide a clear and professional visual representation of a complex technical indicator, focused on precise market analysis and reliable patterns. Each element in the design is crafted to reflect the philosophy and strengths of the indicator within the trading world. Design Elements: "RSI+" Text in Bold and White: The main "RSI+" text is chosen to be the focal point, with a bold and clear font. The us
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indicatori
INDICATOR: GEN TARGET TREND Signal Developer: gedeegi General Description GEN TARGET TREND Signal is an advanced trend-following indicator, designed to identify potential trading signals and provide comprehensive target visualization. This indicator uses a combination of Simple Moving Average (SMA) and Average True Range (ATR) to detect trend changes, then generates clear BUY or SELL signals. This system enhances the trading experience with powerful visualization features, including a real-time
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN Smart Zone Developer: gedeegi General Description GEN Smart Zone is a MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to automatically identify and visualize strong Support and Resistance (S/R) levels . It analyzes price movements on a higher timeframe to find significant S/R zones and then projects them onto the current chart. Its purpose is to provide traders with clear visual guidance on key areas that can be used for decision-making. Key Features Automatic S/R Zone Identification: The i
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   GEN (Trend Fib Zones) GEN (Trend Fib Zones) is a professional technical analysis indicator that automatically detects trend structure shifts using swing highs/lows and dynamically plots key Fibonacci retracement and extension zones. Key Features: Automatic Trend Structure Detection Identifies market structure changes using CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) logic. Highlights trend direction based on real swing high/low pivo
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indicatori
OBMatrix Pro is a professional indicator that combines market structure detection (Break of Structure/BOS and Change of Character/CHoCH) with automated Order Block (OB) identification. Built for traders using Smart Money Concepts (SMC) , this tool helps visualize institutional price zones and structural shifts directly on your chart. Key Features: Automatically detects BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) Marks swing points: HH, LL, HL, LH Plots Bullish and Bearish O
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN FXTrendZones is a technical analysis indicator designed to identify key price zones using Fibonacci retracement and extension levels, while also detecting market structure changes such as Break of Structure (BoS) and Change of Character (CHoCH). The indicator helps traders visualize critical swing areas and potential trend continuation or reversal zones. It includes a visual info panel and optional price alert system.
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend Line) automatically detects swing highs and lows, plots dynamic upper & lower trendlines with adaptive slope (ATR, Standard Deviation, or Linear Regression approximation), and marks breakout points visually when the price crosses the trend boundaries. Perfect for price action, breakout, and trend confirmation strategies across multiple timeframes.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Levels for MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels is a visual indicator designed to help traders identify short-term momentum shifts and directional bias. It plots dynamic “Pulse Levels” derived from Hull Moving Average (HMA) momentum transitions. These levels act as adaptive reference points that assist in reading market structure, spotting potential reversals, and validating breakouts or false breaks. The indicator includes on-chart s
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indicatori
PRO VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Support & Resistance (EGGII77) is an MT5 indicator that automatically detects and draws Support & Resistance levels based on pivot highs and lows. The indicator features two sets of S&R (main structure and quick levels), a customizable maximum number of lines, adjustable colors, and a clean chart display for clearer price action analysis.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   QuantumFlux Trend combines concepts from statistical physics (temperature T & energy step alpha ) with Boltzmann-style exponential weighting to produce a trend line that is more “context-adaptive” compared to traditional moving averages. The result is then smoothed with an EMA to deliver cleaner signals that are easy to read across all timeframes. The indicator automatically colors candles and trend lines: green for bullish phases, red for bearish
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN Support and Resistance Pro Developer: gedeegi General Description GEN Support and Resistance Pro is a technical indicator for MetaTrader that automatically identifies support and resistance (S&R) levels using price pivot logic. It supports multi-timeframe analysis and includes a trend momentum detection system that helps traders understand current market bias with additional visual and alert tools. Main Features Automatic S&R Detection: Identifies key support and resistance levels
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indicatori
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA is an indicator based on EMA + ATR/StdDev , forming Fibonacci volatility bands (0.618 – 2.618) to detect trend direction (uptrend/downtrend) , Entry signals , Take Profit (Rejection) , and Bounce (trend continuation) . It comes with pop-up alerts & push notifications , and a clean visual display with trend-colored zones. Quick Usage Guide Identify Trend Only Lower Bands active (green) → uptrend, focus on buy setups. Only Upper Bands active
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indicatori
FULL VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals is an adaptive volatility-based trend indicator designed to help traders identify dominant trend directions, key momentum transition points, and projected profit-taking zones in a visual and intuitive manner. The indicator utilizes a temporally-weighted moving average combined with statistical dispersion via standard deviation to construct a dynamic volati
FREE
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN Vertex Trading System Developer: gedeegi General Description GEN Vertex Trading System is a comprehensive trading system designed for MetaTrader 5 (MT5). This indicator combines two powerful market analysis methodologies into a single tool: a dynamic trend module ( TurboTrend ) and a market structure analysis module ( Market Structure ). Its purpose is to provide clear trend signals, identify key levels based on Smart Money Concepts (SMC), and present them in an intuitive visualiz
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Experts
GEN Trend Sniper is an Expert Advisor designed to identify potential trend beginnings or price reversals. Its core strategy is based on a volatility channel constructed from a combination of a Moving Average and Standard Deviation. The EA features a unique position management system, including two types of Take Profit (Fixed and Dynamic) and a reversal logic to adapt to market changes. How Does It Work? Entry Signal: The EA determines the trend direction based on the closing price's position rel
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Experts
JanusEA Pro: A Market Structure Expert Advisor Developer: Gede Egi Overview JanusEA is an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on the concept of market structure. The EA automatically identifies Supply (Pivot High) and Demand (Pivot Low) zones on the chart. Based on these identified zones, JanusEA can execute trades using one of two distinct, selectable trading logics: Breakout or Reversal. The name is inspired by the Roman god Janus, reflecting the EA's dual-strategy design. This allows users
FREE
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Experts
GEN Hydra EA Developer: Gede Egi Overview GEN Hydra EA is a fully-automated Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform. Its core logic is based on a multi-indicator confirmation system. The EA utilizes a pool of over 30 standard technical indicators available in MT5. It operates on a "voting" principle, where each active indicator provides a bullish or bearish signal. A trade is initiated only when the number of concurrent signals reaches a user-defined threshold. This method is designed to f
FREE
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN TradeZones Developer: gedeegi General Description GEN TradeZones is a price action-based indicator that automatically identifies key market areas using price swing and volatility (ATR) patterns. It is designed to detect potential BUY or SELL entry points based on price breakouts from a dynamically calculated average zone. This indicator is suitable for breakout, reversal, or mean reversion strategies for both intraday and swing trading. Key Features Automatic detection of supply
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN RSI Hunter Developer: gedeegi General Description GEN RSI Hunter is a technical indicator based on the Relative Strength Index (RSI) that automatically detects potential BUY and SELL signals based on overbought/oversold conditions and price reversal patterns. This indicator is perfect for traders who want to capture short-term swing opportunities using price action confirmation and price patterns like Double Top and Double Bottom. Signals are confirmed by breakout candles and val
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicatori
INDICATOR: GEN Zenith Developer: gedeegi General Description GEN Zenith is a technical indicator designed to automatically identify price reversal patterns (Zenith) based on pivot price detection and delta volume movement. This indicator looks for points where the price forms a swing high or swing low, then detects a breakout from that area to confirm a strong reversal signal. This indicator is highly suitable for reversal and breakout strategies, or as a signal confirmation tool in your tradin
FREE
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN TriFactaX Developer: gedeegi General Description GEN TriFactaX is a technical indicator designed to automatically identify and visualize the 1-2-3 Pattern or price reversal pattern. This pattern is a classic price action formation frequently used by traders to detect potential trend reversals. This indicator not only displays the 1-2-3 pattern on the chart but also automatically identifies the breakout signal from the critical level (point 2) and projects Entry, Stop Loss (SL), a
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN SignalBunker Developer: gedeegi General Description GEN SignalBunker is an indicator designed to identify strong trading signals after the market has gone through a period of consolidation (sideways). This indicator automatically detects "ranging" market conditions using two selectable methods: the ADX method or the Volatility method. Once a ranging condition is detected, the indicator waits for a breakout signal from its dynamic channel. When a breakout occurs, it generates a cl
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Experts
GEN UT Bot Developer: Gede Egi Overview GEN UT Bot is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 that fully automates the trading strategy based on the popular "UT Bot Alerts" indicator. This EA is designed as a pure trend-following system, where trading signals are generated when the price crosses over a dynamic trend line calculated from the Average True Range (ATR). With comprehensive risk management, this EA is suitable for traders looking for a systematic approach to following market trends.
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indicatori
INDICATOR: GEN Sniper Entry Developer: gedeegi General Description GEN Sniper Entry is a technical indicator for MetaTrader 5 (MT5) designed to identify potential market entry points based on divergence between price and the Relative Strength Index (RSI). This indicator specifically looks for sharp and accurate "sniper" divergences at price tops and bottoms. A unique feature is its ability to automatically visualize Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels calculated based on the Average True
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indicatori
GEN Ichimoku Signal Developer: gedeegi Overview GEN Ichimoku Signal is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It combines two different trend analysis systems, Ichimoku Kinko Hyo and HalfTrend, into a single visual tool. The primary function of the indicator is to color the chart's candlesticks based on whether the conditions of these two systems are in alignment. The indicator provides a visual representation of market conditions by displaying one of three colors: one for aligned
FREE
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione