Rebatron MT5


Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating
Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein selbstausgleichendes Dreieck, wodurch das Gesamtrisiko reduziert und der Floating Drawdown minimiert wird.

Strategieübersicht:
Rebatron ist nicht von der Marktrichtung abhängig.
Stattdessen nutzt es die Korrelation zwischen den drei Paaren, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – wenn sich ein Paar bewegt, gleichen die anderen den Effekt aus.

Dies schafft ein neutrales Exposure-System, ideal für:

Händler mit geringem Risiko

Langfristiger Einsatz

Konstantes Handelsvolumen

Hauptmerkmale:
Triangular Hedging Engine

Designbedingt geringes Floating

Dynamische Mittelwertbildung und Wiederherstellung

Automatische Anpassungslogik – basierend auf der Paarabweichung

Nichtdirektionale Ausführung – funktioniert unter allen Marktbedingungen

Empfohlenes Setup:
Paare: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Kontotyp: ECN oder niedriger Spread

Mindesteinzahlung: 100 $+

VPS: Empfohlen (24/5)

Hinweise:
Rebatron ist kein Scalper und verfolgt keine Markttrends.

Empfohlen für Nutzer, die eine konstante Handelsaktivität mit geringem Floating und einer gleichmäßigen Eigenkapitalkurve wünschen.

Rebatron bietet einen strukturierten und stabilen Ansatz für automatisierten Handel durch intelligente Multi-Pair-Synchronisierung.
Empfohlene Produkte
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Guard Scalper
Entus Sofian
Experten
Guard Scalper EA ist ein Scalper-Roboter, der auf der Analyse von Markttrends basiert. Guard Scalper EA sucht nach potenziellen High Probability Entries als Auslöser für den Einstieg in den Markt. Guard Scalper EA eignet sich für Paare mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY. Empfehlung: Bitte fügen Sie Guard Scalper EA hinzu und lassen Sie ihn auf Paaren mit niedrigen Spreads wie EURUSD, GBPUSD oder USDJPY auf M5-Zeitrahmen laufen. Sie können auf diesen Paaren gleichzeitig laufen.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experten
Der Handel war noch nie so einfach! Probieren wir es aus! MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategie Es gibt einige Nachrichten innerhalb eines Tages, die den Kurs sehr schnell nach oben oder unten schnellen lassen können, und das ist eine gute Gelegenheit für Händler, einige Gewinne zu erzielen. Möchten Sie eine Pressemitteilung skalieren? So können Sie es tun: Eröffnen Sie 3 bis 5 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten zwei Stop-Orders (einen Kauf- und eine
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experten
Dieser Roboter ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das diese beiden beliebten Indikatoren nutzt, um Handelsmöglichkeiten auf dem Forex-Markt zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der die relative Stärke eines Vermögenswertes im Vergleich zu anderen Vermögenswerten auf dem Markt misst. Bollinger-Bänder sind ein Indikator, der die Volatilität des Marktes misst und dazu beiträgt, Preisgrenzen für einen bestimmten Vermögenswert zu bestimmen. Der Ha
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Marksman MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Präziser Einstieg. Saubere Ausführung. Marksman ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der auf einer Single-Shot-Strategie basiert und den Markt mit einem einzigen präzisen Schuss erfasst – mit Take-Profit und Stop-Loss für jede Position. Inspiriert von den Fähigkeiten eines echten Scharfschützen nutzt dieser EA eine Kombination aus OsMA, Stochastik-Oszilla
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experten
Fortgeschrittener SatoshiMind AI Bitcoin Roboter MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Für den Backtest 1 Mint OHLC Modus verwenden Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Wir stellen vor: Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Bitcoin/BTCUSD mit intelligenter Präzision zu handeln, indem er ei
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Crush
Yvan Musatov
Experten
Scalping (Scalping, Pipsing) ist ein Handelsansatz, der auf der technischen Analyse basiert und das Öffnen und Schließen einer großen Anzahl von Transaktionen in kurzen Zeiträumen beinhaltet: Transaktionen werden von einigen Millisekunden bis zu mehreren Minuten offen gehalten. Mit anderen Worten, der Zweck des Forex Scalping besteht nicht darin, eine Position stunden-, tage- oder wochenlang zu halten, sondern innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden einen Gewinn zu erzielen, und zwar nur weni
MultiNinja
carl_carl101
Experten
Lassen Sie mich Ihnen meinen neuen Grid Expert Advisor MultiNinja vorstellen, einen vollautomatischen Expert Advisor für Scalping hauptsächlich auf dem EURUSD. Der Expert Advisor basiert auf mehreren Strategien, die den Markt sorgfältig scalpieren. Die Grids können für Ihr spezifisches Risiko und die Paare, mit denen Sie handeln möchten, angepasst werden! (bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Backtest durchführen, bevor Sie mit anderen Paaren als EURUSD handeln) Mein Roboter ist für jede Ar
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Der Virtual Reality Expert Advisor (EA) ist ein ausgeklügeltes Handelstool, das die Margenauslastung bei der Ausführung von Positionen auf den Finanzmärkten optimieren soll. Seine einzigartige Strategie umfasst einen zweistufigen Prozess: die Eröffnung einer virtuellen Position, gefolgt von einer entsprechenden realen Position, mit dem Ziel, die Margenanforderungen zu minimier
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitys
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Expert Advisor „Supply and Demand Assistant“ (EA) vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise u
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Der Expert Advisor (EA) „Marti Lovers“ ist ein anspruchsvolles und aggressives Handelssystem für erfahrene Trader, die mit risikoreichen Strategien umgehen können. Dieser EA vereint verschiedene Handelslogiken in einem leistungsstarken Tool und bietet einen einzigartigen und dynamischen Ansatz für den Devisenhandel. Aufgrund seines aggressiven Charakters erfordert „Marti Lovers
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Wir präsentieren den innovativen Expert Advisor „FAST SCALPER“: Entfesseln Sie die Macht der globalen Märkte mit Präzision und Kompetenz. Im dynamischen Forex-Handel erfordert es eine einzigartige Kombination aus Intelligenz und Technologie, um immer einen Schritt voraus zu sein. Der Expert Advisor „FAST SCALPER“ ist die Kr
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitys
Wasserzeichen MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Das Skript „Wasserzeichen“ optimiert Ihren Handelschart, indem es wichtige Informationen direkt im Charthintergrund anzeigt. Es bietet eine übersichtliche und unaufdringliche Möglichkeit, wichtige Details wie das aktuelle Handelspaar, den Zei
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Beschreibung des Expert Advisors „Rebate Hunter“: Wir stellen den Expert Advisor „Rebate Hunter“ vor, ein hochmodernes Tool, das sorgfältig für versierte Händler entwickelt wurde, die durch strategische Absicherungs- und Durchschnittstechniken maximale Renditen erzielen möchten. Dieser hochentwickelte Algorithmus funktioniert nahtlos innerhalb der MetaTrader-Plattform und führt k
Gold Buster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Wir stellen den „Gold Buster“-EA vor: Dynamisches Support-Resistance- und Risikomanagementsystem der nächsten Generation Der „Gold Buster“-EA stellt die neueste Entwicklung unter den automatisierten Handelssystemen dar und nutzt die neuesten Fortschritte in der offenen Positionsverwaltung und Risikoanalysetechnologie, um neu zu definieren, wie Support- und Resistance-Levels au
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitys
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Wir präsentieren den Trading-Assistenten „Smart Trader“ – das ultimative Tool, dem professionelle Trader weltweit aufgrund seiner beispiellosen Anpassungsfähigkeit und innovativen Risikomanagementstrategien vertrauen. Das Herzstück von „Smart Trader“ ist sein revolutionäres Risikomanagement-System, das sich dynamisch an die s
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitys
Trade Advisor: Chart-Erfolg Der ultimative Expert Advisor (EA) für professionelle Trader VERSION MT4-Version | MT5-Version | Blogs v.3.0 - Telegram-Bot-Integration Hinweis: Die MT4-Version ist schlanker als die MT5-Version. Trade Advisor: Chart-Erfolg Trade Advisor ist ein fortschrittlicher Handelsassistent, der Handelsstrategien durch die Integration wichtiger Marktanalyse-Tools und nahtloser Funktionalität für Trader optimiert. Hier ist ein Überblick darüber, was Trade Advisor zu einem
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 „Grandmaster“ EA – Präzises One-Shot-Trading mit intelligenten Indikatoren Haben Sie genug von unübersichtlichen Strategien, Overtrading und unnötigen Risiken? Begrüßen Sie den Grandmaster EA – einen übersichtlichen, präzisen und sachlichen Expert Advisor für Trader, die mit intelligenter Entscheidungsfindung auf einen Schlag setzen. Angetrieben von der Dreifach-Indikator-Logi
Liquidity Side
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Intelligenter Einstieg basierend auf institutioneller Liquidität Liquidity Side ist ein automatisierter Expert Advisor, der verborgene Liquiditätsbereiche im Markt erkennt – Bereiche, in denen Institutionen am wahrscheinlichsten handeln. Durch die Kombination technischer Indikatoren und Echtzeit-Nachrichtenfilter kann dieser EA Marktrauschen vermeiden und sic
Volatility Switching
Agus Santoso
Experten
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 „Volatility Switching“ ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die ihre Positionen in dynamischen Marktumgebungen optimieren möchten. Diese EA arbeitet nach dem Prinzip, Marktvolatilität zu erkennen und ihre Strategien dynamisch anzupassen, um Risiken zu mindern und die Rentabilität zu steigern. Durch den Einsatz der Open-Position-Methode m
Fibo SnR
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Wir stellen den hochmodernen Expert Advisor „Fibo SnR“ vor – Ihren ultimativen Handelsbegleiter! Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis mit dem neuesten und ausgereiftesten Expert Advisor (EA), dem Expert Advisor „Fibo SnR“. Dieses bahnbrechende Tool nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Algorithmen und die zeitlosen Prinzipien der Fibonacci-Levels, um Ihren Handelsbe
Wayang
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 „Wayang EA“ – Intelligentes Trading mit Trend- und S/R-Präzision Übersicht „Wayang EA“ ist ein intelligenter Expert Advisor, der Pending-Order-Strategie mit Support- und Resistance- sowie Trendanalyse kombiniert, um die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu nutzen. Dieser EA wurde mit Algorithmen entwickelt, die unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurden, und eignet
KingKong MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA – intelligenter, auf Volatilität basierender Handelsalgorithmus Übersicht Der Dynamite Breakout EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der die Marktvolatilität ausnutzen soll, indem er Ausbruchszonen dynamisch anhand von Intraday-Preisbewegungen identifiziert. Dieser EA berechnet potenzielle Handelsbereiche auf intelligente Weise, indem er die Echtzeit-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension