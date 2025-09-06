Rebatron MT5
- Experten
- Agus Santoso
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 6 September 2025
- Aktivierungen: 5
MQL5-Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135899
MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/135900
Rebatron – Dreiecks-Hedging-EA für Multi-Pair-Strategien mit niedrigem Floating
Rebatron ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der eine Dreiecks-Hedging-Methode für drei wichtige Währungspaare nutzt (Beispiel):
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
Durch die Eröffnung synchronisierter Positionen in diesen Paaren bildet Rebatron ein selbstausgleichendes Dreieck, wodurch das Gesamtrisiko reduziert und der Floating Drawdown minimiert wird.
Strategieübersicht:
Rebatron ist nicht von der Marktrichtung abhängig.
Stattdessen nutzt es die Korrelation zwischen den drei Paaren, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten – wenn sich ein Paar bewegt, gleichen die anderen den Effekt aus.
Dies schafft ein neutrales Exposure-System, ideal für:
Händler mit geringem Risiko
Langfristiger Einsatz
Konstantes Handelsvolumen
Hauptmerkmale:
Triangular Hedging Engine
Designbedingt geringes Floating
Dynamische Mittelwertbildung und Wiederherstellung
Automatische Anpassungslogik – basierend auf der Paarabweichung
Nichtdirektionale Ausführung – funktioniert unter allen Marktbedingungen
Empfohlenes Setup:
Paare: EURUSD, GBPUSD, EURGBP
Kontotyp: ECN oder niedriger Spread
Mindesteinzahlung: 100 $+
VPS: Empfohlen (24/5)
Hinweise:
Rebatron ist kein Scalper und verfolgt keine Markttrends.
Empfohlen für Nutzer, die eine konstante Handelsaktivität mit geringem Floating und einer gleichmäßigen Eigenkapitalkurve wünschen.
Rebatron bietet einen strukturierten und stabilen Ansatz für automatisierten Handel durch intelligente Multi-Pair-Synchronisierung.