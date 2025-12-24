Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt.

Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale eine echte Veränderung im Momentum anzeigen. Trades werden diszipliniert ausgeführt, wobei Rauschen und schwache Signale vermieden werden.

Es ist ein sauberer, regelbasierter Ansatz - Handel mit Klarheit und Präzision, wann immer der Markt Gelegenheit signalisiert.

Warum Händler den Nova FRC Trader wählen

Fraktal-Indikator, voll automatisiert:

Implementiert Bill Williams' Fractals-Logik mit strengen Ein- und Ausstiegsfiltern.

Struktur-basierte Signale:

Handelt nur, wenn fraktale Hochs oder Tiefs eine potenzielle Umkehr oder einen Ausbruch bestätigen.

Inklusive Risikomanagement:

Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Marktübergreifende Flexibilität:

Funktioniert effektiv mit Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - von H1- bis zu Tagescharts.

Einfach, Transparent, Effizient:

Schnelle Ausführung, klare Logik und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova FRC Trader bietet ein systematisches, strukturiertes Werkzeug, um Fraktal-Signale mit Disziplin zu handeln.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz, bevor der Preis steigt.