Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart.

Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI)- einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution.

Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs.

Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten

Volumenbestätigte Signale:

MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und filtert Bewegungen mit geringer Überzeugungskraft heraus.





Absolut keine Martingale-, Grid- oder AI-Blackbox-Logik - nur transparente Mathematik.





Eingebauter gestufter TSL schützt Gewinne, ohne Ihre Positionen zu ersticken.





Wählen Sie den MFI-Zeitraum und die Trigger-Logik, um zwischen Intraday-Scalps und Swing-Trades zu wechseln.

Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie sie mit dem Strategy Tester.

Denken Sie daran, Märkte entwickeln sich - kein EA kann Gewinne garantieren - aber Nova MFI Scalper's volumenbewusste Logik und umsichtige Risikokontrollen zielen darauf ab, Sie auf der richtigen Seite des Momentums zu halten, sogar während Nachrichtenspitzen.







