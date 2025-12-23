Nova MFI Scalper
- Experten
- Anita Monus
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Nova MFI Scalper bringt den beliebtesten Oszillator der Buy-Side direkt auf Ihren MT5-Chart.
Der EA basiert auf dem Money Flow Index (MFI)- einer volumengewichteten RSI-Variante, die schwache Kursbewegungen herausfiltert - und setzt auf echte Akkumulation und Distribution.
Das Ergebnis? Sauberere Einstiege, schnellere Ausstiege und weniger Fake-outs.
Warum Händler Nova MFI Trader zu ihrem Werkzeugkasten hinzufügen sollten
- Volumenbestätigte Signale:
MFI kombiniert Preis und Tick-Volumen und filtert Bewegungen mit geringer Überzeugungskraft heraus.
- No-Nonsense-Engine:
Absolut keine Martingale-, Grid- oder AI-Blackbox-Logik - nur transparente Mathematik.
- Adaptiver Trailing-Stop:
Eingebauter gestufter TSL schützt Gewinne, ohne Ihre Positionen zu ersticken.
- Multi-Style-fähig:
Wählen Sie den MFI-Zeitraum und die Trigger-Logik, um zwischen Intraday-Scalps und Swing-Trades zu wechseln.
Testen Sie, bevor Sie kaufen
Laden Sie die kostenlose Demo herunter und testen Sie sie mit dem Strategy Tester.
Denken Sie daran, Märkte entwickeln sich - kein EA kann Gewinne garantieren - aber Nova MFI Scalper's volumenbewusste Logik und umsichtige Risikokontrollen zielen darauf ab, Sie auf der richtigen Seite des Momentums zu halten, sogar während Nachrichtenspitzen.