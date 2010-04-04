Institutional Tick Engine STD

Institutional Tick Engine Lite - Kostenloses Tick Velocity & Reversal Tool

Beschreibung:

Erschließen Sie die Leistungsfähigkeit der Tick-Datenanalyse - kostenlos!

Institutional Tick Engine Lite ist die Einstiegsversion unserer professionellen Marktanalyse-Suite. Sie wurde entwickelt, um zu demonstrieren, wie Raw Tick Data Ihre Handelspräzision im Vergleich zu traditionellen Lagging-Indikatoren erheblich verbessern kann.

Diese Version ist ideal für Scalper und Daytrader, die die Marktgeschwindigkeit überwachen und unsere Mikrostruktur-Logik testen möchten.

🎁 Was ist in der FREE Version enthalten?

  • 📊 Tick-Velocity-Monitor: Echtzeit-Histogramm mit "Ticks pro Sekunde" (TPS). Erkennen Sie den Unterschied zwischen einer langsamen Drift und einer explosiven Bewegung.

  • 🏹 Reversal Hunter (Testversion): Erhalten Sie hochwahrscheinliche Umkehrsignale, die auf der Erschöpfung der Mikrostruktur basieren (begrenzt auf 20 Signale pro Tag).

  • 📉 Informationspanel: Echtzeit-Dashboard mit aktuellen Spread-, Delta- und Geschwindigkeitsmetriken.

  • ⚡ Optimierte Leistung: Leichtgewichtiger Code, der Ihr Terminal nicht ausbremst.

❌ Einschränkungen (im Vergleich zu PRO):

  • Keine Liquiditäts-Heatmap: Die synthetische Visualisierung der Markttiefe ist deaktiviert.

  • Kein Audio-Assistent: Der "Geigerzähler"-Modus und Audiowarnungen sind gesperrt.

  • Signal-Limit: Umkehrsignale sind auf 20 pro Tag begrenzt (Pro ist unbegrenzt).

  • Kein Datenexport: Tick-Daten können nicht nach CSV exportiert werden.

💡 Warum ein Upgrade auf PRO? Für den Zugriff auf die Liquiditäts-Heatmap (Anzeige versteckter Aufträge), den Audio-Assistenten (Hören der Marktvolatilität) und unbegrenzte Signale sollten Sie ein Upgrade auf die Vollversion in Betracht ziehen.

Laden Sie jetzt die Lite-Version herunter und erleben Sie den Unterschied des tickbasierten Handels!

PRO Version: https: //www.mql5.com/tr/market/product/161938


Empfohlene Produkte
Chaikin Volatility Indicator
MetaQuotes Ltd.
4.33 (3)
Indikatoren
Der Chaikin-Volatilitätsindikator berechnet die Spanne zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs. Er beurteilt den Wert der Volatilität auf der Grundlage der Amplitude zwischen dem Maximum und dem Minimum. Im Gegensatz zum Average True Range berücksichtigt der Chaikin-Indikator keine Gaps. Nach Chaikins Interpretation bedeutet ein Anstieg des Volatilitätsindikators in einem relativ kurzen Zeitraum, dass sich die Preise ihrem Minimum nähern (z. B. wenn die Wertpapiere in Panik verkauft werden), wäh
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indikatoren
Ideal für Scalper, Daytrader und Swing Trades. Identifiziert automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage historischer Kursdaten. Es zeigt Echtzeit-Handelszonen und einen präzisen Countdown-Timer für jede Kerze an und hilft Händlern, schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen. Vollständig anpassbar für mehrere Zeitrahmen und Instrumente. Der Indikator analysiert historische Kursdaten, um horizontale Ebenen zu zeichnen, die wichtige Handelsbereiche darste
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
IQuantum
Evgeniy Scherbina
Indikatoren
Der Indikator IQuantum zeigt Handelssignale für 10 Symbole im Tageschart an: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und USDJPY. Signale des Indikators werden von 2 neuronalen Modellen erzeugt, die unabhängig voneinander trainiert wurden. Die Inputs für die neuronalen Modelle sind normalisierte Preise der Symbole, sowie Preise von Gold, Silber und Markern des aktuellen Tages. Jedes neuronale Modell wurde auf 2 Arten trainiert. Der ultimative Modus ist ein überang
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Volumen-zu-Preis-Bewegungs-Oszillator (VP Oscillator) für MT5 Der VP Oscillator hebt das Gleichgewicht (oder Ungleichgewicht) zwischen Handelsvolumen und Preisbewegung hervor und hilft Händlern, versteckte Akkumulations-, Distributions- oder Abschwächungstrends zu erkennen. Wie er funktioniert: Berechnet die Preisspanne (Hoch-Tief) und das Tick-Volumen eines jeden Balkens. Normalisiert beide Werte über einen bestimmten Zeitraum (Standard: 14). Stellt die absolute Differenz zwischen ihnen ×100 da
FREE
Phoenix Moving Average Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
Phoenix Moving Average Meter (MT5) Professionelles Tool zur Analyse und Visualisierung von gleitenden Durchschnitten für MetaTrader 5. Kombiniert intelligente Steigungsanalyse, Wolkenbreitenmessung und Regimeklassifizierung in einem übersichtlichen Echtzeit-Dashboard. Übersicht Phoenix Moving Average Meter analysiert die Beziehung zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, um die Richtung, Stärke und Reife eines Trends zu bestimmen. Der Indikator überwacht kontinuie
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
Indikatoren
Der TrendVigor-Index als RVI-Indikator (Relative Vigor Index) ist ein technisches Analyseinstrument, das sich auf die Intensität der Kursbewegung und die Nachhaltigkeit des Trends konzentriert. Er misst die dynamische Beziehung zwischen dem Eröffnungskurs, dem Schlusskurs und der vollen Zyklusspanne, um die Bullen-Bären-Stärke zu bewerten, wobei 50 als Trennlinie dient: Ein Wert über 50 zeigt ein dominantes bullisches Momentum an, während ein Wert unter 50 eine bärische Dominanz signalisiert. Z
FREE
KVO Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
Indikatoren
Klinger Volume Oscillator (KVO) - Ein leistungsstarker Trend- und Momentum-Indikator Dies ist eine verbesserte Version des Klinger-Volumen-Oszillators (KVO ), eines weit verbreiteten Indikators, der Händlern helfen soll, Schwungverschiebungen, Trendrichtungen und überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. Wie der KVO-Indikator funktioniert: Volumenbasierte Trenderkennung - Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die sich ausschließlich auf Preisbewegungen verlassen, nutzt der
FREE
MACD With SL TP Reading
Maris Zujevs
Indikatoren
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit dem MACD-Indikator auf mehreren Märkten Erleben Sie die Leistungsfähigkeit unseres fortschrittlichen MACD-Indikators, der zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale für eine Vielzahl von Handelspaaren und Zeitfenstern liefert. Ob Sie mit Devisen, Aktien oder Kryptowährungen handeln, unser Indikator passt sich nahtlos an Ihre Strategie an. Multi-Chart-Kompatibilität: Der MACD-Indikator funktioniert mühelos bei verschiedenen Währungspaaren, Aktien und Vermögensw
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
Indikatoren
SuperTrend-Indikator - Beschreibung und wichtiger Hinweis Der SuperTrend ist ein zusammengesetzter technischer Indikator, der Ihnen helfen soll, den primären Trend zu identifizieren, seine Stärke zu messen und die Signalqualität zu bewerten. Ein Indikator ist jedoch nur ein Hilfsmittel - er ist nie 100%ig genau und kann ein solides Risikomanagement nicht ersetzen. 1. Kernformel & Komponenten ATR (Average True Range): misst die Preisvolatilität; die Empfindlichkeit kann über Perioden und Multipli
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator arbeitet auf den Zeitrahmen von M3 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M3 bis H1, M5 - für Zeiträume von H2 bis H12, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der VAL-, VAH- und POC-Labels
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indikatoren
IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) Beschreibung Der IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, mit dem sich die Stärke des Momentums und potenzielle Umschwünge auf dem Markt ermitteln lassen. Dieser Indikator quantifiziert das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten über einen bestimmten Zeitraum und hilft Händlern, die aktuelle Marktdynamik zu beurteilen. Merkmale Oszilliert zwischen 0 und 100, wodurch die Marktbedingungen leicht zu i
FREE
SDivergence
Mobin Zarekar
3 (2)
Indikatoren
Der SDivergence-Indikator berechnet und zeigt regelmäßige Divergenzen und versteckte Divergenzen für MACD und Stochastik (vorerst) an. Der Vorteil dieses Indikators ist, dass er mehrere Eingabevariablen hat. Mit diesen Eingaben können Sie Ihre Strategie anpassen, um mehr adaptive RD und HD's zu erhalten. Anleitung : 1- Setzen Sie zunächst den gewünschten Oszillator (MACD oder Stochastik oder beide) auf das Diagramm. 2- Starten Sie den SDivergence-Indikator und stellen Sie den entsprechenden Inde
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indikatoren
Aggression Volume Indicator ist die Art von Indikator, die nur selten in der MQL5-Community zu finden ist, da er nicht auf den Standard-Volumendaten basiert, die von der Metatrader 5-Plattform bereitgestellt werden. Es erfordert die Prüfung aller Verkehr Ticks auf der Plattform angefordert... Das heißt, der Aggression Volume Indikator fordert alle Tick-Daten von Ihrem Broker an und verarbeitet sie, um eine sehr spezielle Version eines Volumenindikators zu erstellen, bei dem die Aggressionen von
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indikatoren
Mein Fibonacci MT5 Ein automatisierter Fibonacci-Indikator für MetaTrader 5, der die Erkennung von ZigZag-Schwüngen mit einer umfassenden Expert Advisor-Integration durch ein 20-Puffer-System kombiniert. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Kernfunktionen Automatisierte Fibonacci-Erkennung Der Indikator identifiziert Swing-Punkte anhand konfigurierbarer ZigZag-Parameter und zeichnet automatisch Fibonacci-Retracements und -Extensions
FREE
Nem Nem
Taha Saber Ashour Kamel
Indikatoren
Nem Nem ist super genau mt5 Indikator ist es mit jedem Paar arbeiten jeden Zeitrahmen wird es zeigen, und bieten Ihnen mit hohen Winrate Signal können Sie für Forex-Paare, Gold und alle anderen Paare ist es einfach zu bedienen auch können Sie die weißen Linien für den Beginn und das Ende der Signale sehen es wird Ihnen helfen, das Diagramm zu lesen und geben und die richtigen Entscheidungen in Trades. auch wird es klar für Sie, wenn zu betreten und zu verlassen aus allen Geschäften
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indikatoren
Stellen Sie sich VWAP, MVWAP und MIDAS an einem Ort vor... Nun, Sie haben es gefunden! Jetzt können Sie die Bewegungen der großen Akteure auf verschiedene Weise verfolgen, da sie im Allgemeinen die mit dieser Messung verbundenen Benchmarks verfolgen, um festzustellen, ob sie ihre Aufträge gut oder schlecht ausgeführt haben. Händler und Analysten verwenden den VWAP, um das Rauschen zu eliminieren, das im Laufe des Tages auftritt, so dass sie messen können, zu welchen Preisen Käufer und Verkäufer
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
Indikatoren
Der Indikator sucht nach einer Konsolidierung (Flat) im Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt, bildet einen Box-Kanal und markiert von diesem eingerückte Niveaus für einen Breakdawn. Nach dem Überschreiten eines dieser Niveaus markiert der Indikator die Zone für die Gewinnmitnahme und berechnet den entsprechenden Gewinn oder Verlust in Richtung dieses Eintrags auf dem Panel. Auf diese Weise findet der Indikator, der sich an den Markt anpasst, einen flachen Bereich des Marktes, in dem eine Trendbew
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indikatoren
Trading Sessions von Mahefa R ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die vier wichtigsten Handelssitzungen visuell identifiziert: New York, London, Tokio und Sydney . Der Indikator wurde entwickelt, um eine saubere, intuitive und professionelle Marktansicht zu bieten. Er hebt die aktivsten Perioden des Forex-Marktes hervor, indem er eine intelligente Visualisierung der Sitzungsbereiche , sitzungsspezifische Kerzenfarben und tägliche Trennlinien verwendet. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Standardindikator Volumen, berechnet den Durchschnitt des Volumens auf der Grundlage der letzten N Bars, die vom Benutzer festgelegt wurden, und wenn der Wert des Volumens größer ist als ein bestimmter Prozentsatz des Durchschnitts, wird eine andere Farbe verwendet. Der Indikator wird in einem separaten Indikatorfenster angezeigt. Diese Version hat nun eine Einschränkung bei der Einstellung der % über dem Schwellenwert. Wenn Sie daran interessiert sind, den Schwe
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indikatoren
Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
FREE
Pivot Points On Custom Timeframe Indicator
Denis Kislicyn
Indikatoren
Überblick? Der Indikator **Pivot Points On Custom Timeframe** für MetaTrader 5 berechnet und zeigt traditionelle Pivot-Levels (P, S1-S3, R1-R3) basierend auf einem höheren Zeitrahmen Ihrer Wahl an, unabhängig vom Zeitrahmen des aktuellen Charts. Er wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen mit Hilfe klassischer Pivot-Formeln zu identifizieren, die aus benutzerdefinierten Zeiträumen wie D1, W1, H4, etc. berechnet werden. Dieser Indikator kan
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator summiert die Differenz zwischen der Aggression der Verkäufe und der Aggression der Käufe, die in jeder Kerze aufgetreten sind, und stellt die Wellen der Akkumulation des Aggressionsvolumens grafisch dar. Durch diese Wellen wird ein exponentieller Durchschnitt berechnet, der die Richtung des Geschäftsflusses anzeigt. Hinweis: Dieser Indikator funktioniert NICHT für Broker und/oder Märkte OHNE die Art der Aggression (BUY oder SELL). Probieren Sie unbedingt unsere Professional-Ver
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (10)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Weitere Produkte dieses Autors
KC Multi TF Unicorn Hunter
Kaan Caliskan
Indikatoren
Meinem Copytrade beitreten; Vantage Market KC Multi-TF Unicorn Hunter - Ihr professioneller Gelegenheitsjäger KC Multi-TF Unicorn Hunter ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator , der entwickelt wurde, um Dutzende von Paaren und 3 verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig von einem einzigen Chart aus zu scannen, um die seltensten und höchstwahrscheinlichen ("Unicorn") Umkehrmöglichkeiten auf dem Markt zu erfassen. Kein stundenlanges Wechseln der Charts mehr! Überlassen Sie es dem Algorithmu
FREE
KC GridMaster v2 Semi Auto Grid EA
Kaan Caliskan
Utilitys
KC GRIDMASTER v2: Der professionelle manuelle Trade-Manager Verlieren Sie die Kontrolle über Ihre manuellen Trades? Fällt es Ihnen schwer, den echten Breakeven-Punkt (Gewinnschwelle) zu berechnen, wenn Sie mehrere Positionen eröffnen? KC GRIDMASTER v2 ist kein blinder "Set-and-Forget"-Grid-Roboter. Dieses Tool ist ein ausgeklügeltes Trade-Management-Panel , das entwickelt wurde, um Ihre Entscheidungen zu unterstützen, Ihre manuellen Trades zu automatisieren und vor allem Ihr Risiko professionell
FREE
Order Flow Pro
Kaan Caliskan
Indikatoren
Erschließen Sie sich institutionelle Einblicke mit Synthetic Order Flow Order Flow Pro ist ein umfassendes All-in-One-Analysepaket, das die verborgene Marktstimmung in jeder Kerze aufdeckt. Durch die Verwendung von Standard-Tick-Daten Ihres Brokers synthetisiert dieses Tool professionelle Orderflow-Metriken, ohne dass teure Level-2-Datenfeeds erforderlich sind. Es kombiniert Footprint Charts, Volume Profile, CVD und VWAP in einem einzigen, hoch optimierten Indikator. Egal, ob Sie Scalper oder Da
Order Flow Standart
Kaan Caliskan
Indikatoren
Erleben Sie die Macht des Order Flow Trading - kostenlos! Order Flow Lite ist die Einstiegsversion unserer professionellen Analyse-Suite. Sie ermöglicht es Händlern, die Leistungsfähigkeit von synthetischem Order Flow, Footprint Charts und Tick-Analyse anhand von Standard-Brokerdaten zu testen. Diese Version ist perfekt für Scalper, die sich auf die jüngste Preisaktion konzentrieren und die Logik hinter Delta und Volume Profiling verstehen wollen, bevor sie auf die Pro-Version upgraden. Was i
FREE
Institutional Tick Engine PRO
Kaan Caliskan
Indikatoren
Sehen Sie die Matrix. Hören Sie den Herzschlag des Marktes. Die meisten Indikatoren sagen Ihnen nur, WO der Preis sich bewegt. Institutional Tick Engine Pro zeigt Ihnen, WIE SCHNELL und WIE GESCHWINDIG er sich dorthin bewegt. Durch die Analyse von Tick-Rohdaten direkt von Ihrem Broker synthetisiert diese All-in-One-Suite professionelle Orderflow-Tools - Velocity, Heatmaps und Reversal-Signale -, ohne dass teure Level-2-Datenfeeds (DOM) erforderlich sind. Die "Game Changer" Funktionen: 1. ️
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension