Institutional Tick Engine STD

Institutional Tick Engine Lite - Kostenloses Tick Velocity & Reversal Tool

Beschreibung:

Erschließen Sie die Leistungsfähigkeit der Tick-Datenanalyse - kostenlos!

Institutional Tick Engine Lite ist die Einstiegsversion unserer professionellen Marktanalyse-Suite. Sie wurde entwickelt, um zu demonstrieren, wie Raw Tick Data Ihre Handelspräzision im Vergleich zu traditionellen Lagging-Indikatoren erheblich verbessern kann.

Diese Version ist ideal für Scalper und Daytrader, die die Marktgeschwindigkeit überwachen und unsere Mikrostruktur-Logik testen möchten.

🎁 Was ist in der FREE Version enthalten?

📊 Tick-Velocity-Monitor: Echtzeit-Histogramm mit "Ticks pro Sekunde" (TPS). Erkennen Sie den Unterschied zwischen einer langsamen Drift und einer explosiven Bewegung.

🏹 Reversal Hunter (Testversion): Erhalten Sie hochwahrscheinliche Umkehrsignale, die auf der Erschöpfung der Mikrostruktur basieren (begrenzt auf 20 Signale pro Tag).

📉 Informationspanel: Echtzeit-Dashboard mit aktuellen Spread-, Delta- und Geschwindigkeitsmetriken.

⚡ Optimierte Leistung: Leichtgewichtiger Code, der Ihr Terminal nicht ausbremst.

❌ Einschränkungen (im Vergleich zu PRO):

Keine Liquiditäts-Heatmap: Die synthetische Visualisierung der Markttiefe ist deaktiviert.

Kein Audio-Assistent : Der "Geigerzähler"-Modus und Audiowarnungen sind gesperrt.

Signal-Limit: Umkehrsignale sind auf 20 pro Tag begrenzt (Pro ist unbegrenzt).

Kein Datenexport: Tick-Daten können nicht nach CSV exportiert werden.

💡 Warum ein Upgrade auf PRO? Für den Zugriff auf die Liquiditäts-Heatmap (Anzeige versteckter Aufträge), den Audio-Assistenten (Hören der Marktvolatilität) und unbegrenzte Signale sollten Sie ein Upgrade auf die Vollversion in Betracht ziehen.

Laden Sie jetzt die Lite-Version herunter und erleben Sie den Unterschied des tickbasierten Handels!



PRO Version: https: //www.mql5.com/tr/market/product/161938