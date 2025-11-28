Trading Sessions by Mahefa R

Trading Sessions von Mahefa R ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die vier wichtigsten Handelssitzungen visuell identifiziert: New York, London, Tokio und Sydney.

Der Indikator wurde entwickelt, um eine saubere, intuitive und professionelle Marktansicht zu bieten. Er hebt die aktivsten Perioden des Forex-Marktes hervor, indem er eine intelligente Visualisierung der Sitzungsbereiche, sitzungsspezifische Kerzenfarben und tägliche Trennlinien verwendet.

Hauptmerkmale:

✅ Automatische Erkennung der 4 wichtigsten Sitzungen

New York

London

Tokio

Sydney

Jede Sitzung ist vollständig anpassbar (Stunden, Farben, Anzeigeoptionen).

✅ Visuelle Anzeige der Sitzungsspannen

Der Indikator zeichnet für jede Sitzung ein transparentes Rechteck, das Folgendes markiert

den Höchststand der Sitzung

den Tiefststand der Sitzung

die genaue Dauer der Sitzung

Ideal für die Analyse von Liquiditätszonen, Eröffnungsspannen oder Manipulationsmustern innerhalb einer Sitzung.

✅ Intelligente Kerzenfärbung

In jeder Sitzung können Kerzen in einer bestimmten Farbe hervorgehoben werden, was hilfreich ist bei:

das Lesen von Marktbewegungen

Identifizierung von Volatilitätsregimen

die Analyse des Preisverhaltens in verschiedenen Sitzungen

✅ Automatische Tagestrenner

Zu Beginn eines jeden neuen Tages platziert der Indikator automatisch

eine vertikale Linie

eine Wochentagsbezeichnung

Dies verbessert die Mehrtagesanalyse und erhöht die Übersichtlichkeit des Charts.

✅ Erweiterte Anzeigeoptionen