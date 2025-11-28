Trading Sessions by Mahefa R
- Indikatoren
- Mahefa Raveloson
- Version: 1.0
Trading Sessions von Mahefa R ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die vier wichtigsten Handelssitzungen visuell identifiziert: New York, London, Tokio und Sydney.
Der Indikator wurde entwickelt, um eine saubere, intuitive und professionelle Marktansicht zu bieten. Er hebt die aktivsten Perioden des Forex-Marktes hervor, indem er eine intelligente Visualisierung der Sitzungsbereiche, sitzungsspezifische Kerzenfarben und tägliche Trennlinien verwendet.
Hauptmerkmale:
✅ Automatische Erkennung der 4 wichtigsten Sitzungen
-
New York
-
London
-
Tokio
-
Sydney
Jede Sitzung ist vollständig anpassbar (Stunden, Farben, Anzeigeoptionen).
✅ Visuelle Anzeige der Sitzungsspannen
Der Indikator zeichnet für jede Sitzung ein transparentes Rechteck, das Folgendes markiert
-
den Höchststand der Sitzung
-
den Tiefststand der Sitzung
-
die genaue Dauer der Sitzung
Ideal für die Analyse von Liquiditätszonen, Eröffnungsspannen oder Manipulationsmustern innerhalb einer Sitzung.
✅ Intelligente Kerzenfärbung
In jeder Sitzung können Kerzen in einer bestimmten Farbe hervorgehoben werden, was hilfreich ist bei:
-
das Lesen von Marktbewegungen
-
Identifizierung von Volatilitätsregimen
-
die Analyse des Preisverhaltens in verschiedenen Sitzungen
✅ Automatische Tagestrenner
Zu Beginn eines jeden neuen Tages platziert der Indikator automatisch
-
eine vertikale Linie
-
eine Wochentagsbezeichnung
Dies verbessert die Mehrtagesanalyse und erhöht die Übersichtlichkeit des Charts.
✅ Erweiterte Anzeigeoptionen
-
Optionale Sitzungsgrenzen
-
Sitzungsbeschriftungen ein- oder ausblenden
-
Vollständige Verwaltung von grafischen Objekten
-
Optimiert, um leichtgewichtig und reaktionsschnell zu bleiben, selbst bei schweren Diagrammen