Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT5

Löwenpfeil-Superpfeil-Indikator für MetaTrader 5

Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 5 ist ein hybrides Handelssystem, das mehrere fortschrittliche technische Analysetools integriert, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Durch die Kombination von trend-, momentum- und druckbasierten Indikatoren zielt er darauf ab, Fehlsignale zu reduzieren und die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.

Kernkomponenten des Indikators

Der Lion Arrow Super Arrow-Indikator basiert auf mehreren analytischen Schlüsselelementen:

  • Schneller gleitender Durchschnitt: Reagiert schnell auf Preisänderungen und hilft, kurzfristige Marktbewegungen zu erkennen
  • Langsam gleitender Durchschnitt: Bestimmt den vorherrschenden Markttrend und filtert vorübergehendes Preisrauschen heraus
  • Relative Stärke Index (RSI): Misst das Momentum und identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen
  • Magischer Filter: Ein proprietärer Algorithmus, der schwache oder unwahrscheinliche Signale eliminiert
  • Bull Power & Bear Power: Indikatoren, die den Kauf- und Verkaufsdruck bewerten, um die Trendstärke zu bestätigen

Lion Arrow Super Arrow Indikator Spezifikationen

Merkmal

Beschreibung

Indikator-Kategorien

Signal & Vorhersage MT5 Indikatoren
Trading Assist MT5 Indikatoren
Momentum Indikatoren

Plattform

MetaTrader 5

Schwierigkeitsgrad

Grundlegend

Indikator-Typ

Umkehrungsindikator

Zeitrahmen

Mehrere Zeitrahmen

Handelsstil

Intraday-Handel

Unterstützte Märkte

Forex
Kryptowährungen
Aktien & Anteile
Rohstoffe
Indizes
Binäre Optionen

Wie der Lion Arrow Super Arrow Indikator funktioniert

Der Indikator analysiert die Daten aller seiner internen Komponenten gleichzeitig und erzeugt nur dann ein Handelssignal , wenn alle Bedingungen in dieselbe Richtung weisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsprozess erhöht die Zuverlässigkeit der Signale erheblich.

Logik der Signalerzeugung

  • Bullischer Markt: Ein grüner Pfeil erscheint auf der vorherigen Kerze
  • Baisse-Markt: Ein roter Pfeil erscheint auf der vorhergehenden Kerze

Die Anzeige von Signalen auf der vorhergehenden Kerze hilft, die Marktbedingungen zu bestätigen, auch wenn dies zu einer leichten Verzögerung beim Einstieg führen kann.

Kaufsignalbedingungen (Aufwärtstrend)

Bei zinsbullischen Marktbedingungen müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:

  • Der schnelle gleitende Durchschnitt kreuzt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt
  • Der RSI bleibt über dem Wert von 50 mit einer Aufwärtsneigung
  • Bull Power ist positiv und nimmt zu

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, bestätigt der Indikator einen Aufwärtstrend und zeigt einen grünen Pfeil an, der eine potenzielle Kaufgelegenheit signalisiert.

Verkaufssignalbedingungen (Abwärtstrend)

Während rückläufiger Marktbedingungen:

  • Verkaufsdruck dominiert den Markt
  • Trend- und Momentum-Indikatoren richten sich nach unten aus

Der Indikator zeigt einen roten Abwärtspfeil auf der vorhergehenden Kerze an, was auf eine potenzielle Verkaufs- oder Short-Handelsmöglichkeit hinweist.

Einstellungen des Lion Arrow Super Arrow-Indikators (MT5)

Der Indikator bietet ein flexibles Einstellungsfeld, das es Händlern ermöglicht, die Leistung je nach Strategie anzupassen:

  • Schneller gleitender Durchschnittszeitraum
  • Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts
  • RSI-Zeitraum
  • Magischer Filter Zeitraum
  • Bollinger Bands Periode, Verschiebung & Abweichung
  • Bullen-Power-Periode
  • Bären-Power-Periode
  • Utstup: Signalempfindlichkeitsstufe

Alarm-Optionen

  • Ton-Benachrichtigungen
  • E-Mail-Benachrichtigungen
  • Mobile Push-Benachrichtigungen
  • Einstellbares Benachrichtigungsintervall und Nachrichtenbetreff

Fazit

Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes hybrides Handelsinstrument, das präzise Kauf- und Verkaufssignale liefert.

Durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten, RSI, einem proprietären magischen Filter und Bull & Bear Power Indikatoren führt er eine umfassende Marktanalyse über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen hinweg durch.

Durch die Verwendung von bestätigten Pfeilsignalen auf der vorhergehenden Kerze ist dieser Indikator besonders für Händler geeignet, die eine höhere Genauigkeit und weniger Fehleinstiege sowohl in bullischen als auch in bearischen Marktbedingungen anstreben.


Auswahl:
Findolin
1900
Findolin 2025.12.24 11:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mehnoosh Karimi
4203
Antwort vom Entwickler Mehnoosh Karimi 2025.12.24 14:30
Thank you very much.
I wish you a wonderful New Year (2026)
Antwort auf eine Rezension