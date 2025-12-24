Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT5
- Indikatoren
- Mehnoosh Karimi
- Version: 3.1
Löwenpfeil-Superpfeil-Indikator für MetaTrader 5
Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 5 ist ein hybrides Handelssystem, das mehrere fortschrittliche technische Analysetools integriert, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Durch die Kombination von trend-, momentum- und druckbasierten Indikatoren zielt er darauf ab, Fehlsignale zu reduzieren und die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.
Kernkomponenten des Indikators
Der Lion Arrow Super Arrow-Indikator basiert auf mehreren analytischen Schlüsselelementen:
- Schneller gleitender Durchschnitt: Reagiert schnell auf Preisänderungen und hilft, kurzfristige Marktbewegungen zu erkennen
- Langsam gleitender Durchschnitt: Bestimmt den vorherrschenden Markttrend und filtert vorübergehendes Preisrauschen heraus
- Relative Stärke Index (RSI): Misst das Momentum und identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen
- Magischer Filter: Ein proprietärer Algorithmus, der schwache oder unwahrscheinliche Signale eliminiert
- Bull Power & Bear Power: Indikatoren, die den Kauf- und Verkaufsdruck bewerten, um die Trendstärke zu bestätigen
Lion Arrow Super Arrow Indikator Spezifikationen
|
Merkmal
|
Beschreibung
|
Indikator-Kategorien
|
Signal & Vorhersage MT5 Indikatoren
|
Plattform
|
MetaTrader 5
|
Schwierigkeitsgrad
|
Grundlegend
|
Indikator-Typ
|
Umkehrungsindikator
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Intraday-Handel
|
Unterstützte Märkte
|
Forex
Wie der Lion Arrow Super Arrow Indikator funktioniert
Der Indikator analysiert die Daten aller seiner internen Komponenten gleichzeitig und erzeugt nur dann ein Handelssignal , wenn alle Bedingungen in dieselbe Richtung weisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsprozess erhöht die Zuverlässigkeit der Signale erheblich.
Logik der Signalerzeugung
- Bullischer Markt: Ein grüner Pfeil erscheint auf der vorherigen Kerze
- Baisse-Markt: Ein roter Pfeil erscheint auf der vorhergehenden Kerze
Die Anzeige von Signalen auf der vorhergehenden Kerze hilft, die Marktbedingungen zu bestätigen, auch wenn dies zu einer leichten Verzögerung beim Einstieg führen kann.
Kaufsignalbedingungen (Aufwärtstrend)
Bei zinsbullischen Marktbedingungen müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:
- Der schnelle gleitende Durchschnitt kreuzt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt
- Der RSI bleibt über dem Wert von 50 mit einer Aufwärtsneigung
- Bull Power ist positiv und nimmt zu
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, bestätigt der Indikator einen Aufwärtstrend und zeigt einen grünen Pfeil an, der eine potenzielle Kaufgelegenheit signalisiert.
Verkaufssignalbedingungen (Abwärtstrend)
Während rückläufiger Marktbedingungen:
- Verkaufsdruck dominiert den Markt
- Trend- und Momentum-Indikatoren richten sich nach unten aus
Der Indikator zeigt einen roten Abwärtspfeil auf der vorhergehenden Kerze an, was auf eine potenzielle Verkaufs- oder Short-Handelsmöglichkeit hinweist.
Einstellungen des Lion Arrow Super Arrow-Indikators (MT5)
Der Indikator bietet ein flexibles Einstellungsfeld, das es Händlern ermöglicht, die Leistung je nach Strategie anzupassen:
- Schneller gleitender Durchschnittszeitraum
- Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts
- RSI-Zeitraum
- Magischer Filter Zeitraum
- Bollinger Bands Periode, Verschiebung & Abweichung
- Bullen-Power-Periode
- Bären-Power-Periode
- Utstup: Signalempfindlichkeitsstufe
Alarm-Optionen
- Ton-Benachrichtigungen
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Mobile Push-Benachrichtigungen
- Einstellbares Benachrichtigungsintervall und Nachrichtenbetreff
Fazit
Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes hybrides Handelsinstrument, das präzise Kauf- und Verkaufssignale liefert.
Durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten, RSI, einem proprietären magischen Filter und Bull & Bear Power Indikatoren führt er eine umfassende Marktanalyse über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen hinweg durch.
Durch die Verwendung von bestätigten Pfeilsignalen auf der vorhergehenden Kerze ist dieser Indikator besonders für Händler geeignet, die eine höhere Genauigkeit und weniger Fehleinstiege sowohl in bullischen als auch in bearischen Marktbedingungen anstreben.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen
I wish you a wonderful New Year (2026)