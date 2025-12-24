Lion Arrow Super Arrow Indicator for MT5

Löwenpfeil-Superpfeil-Indikator für MetaTrader 5



Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 5 ist ein hybrides Handelssystem, das mehrere fortschrittliche technische Analysetools integriert, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Durch die Kombination von trend-, momentum- und druckbasierten Indikatoren zielt er darauf ab, Fehlsignale zu reduzieren und die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern.

Kernkomponenten des Indikators

Der Lion Arrow Super Arrow-Indikator basiert auf mehreren analytischen Schlüsselelementen:

Schneller gleitender Durchschnitt: Reagiert schnell auf Preisänderungen und hilft, kurzfristige Marktbewegungen zu erkennen

Langsam gleitender Durchschnitt: Bestimmt den vorherrschenden Markttrend und filtert vorübergehendes Preisrauschen heraus

Relative Stärke Index (RSI): Misst das Momentum und identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen

Magischer Filter: Ein proprietärer Algorithmus, der schwache oder unwahrscheinliche Signale eliminiert

Bull Power & Bear Power: Indikatoren, die den Kauf- und Verkaufsdruck bewerten, um die Trendstärke zu bestätigen

Lion Arrow Super Arrow Indikator Spezifikationen

Merkmal Beschreibung Indikator-Kategorien Signal & Vorhersage MT5 Indikatoren

Trading Assist MT5 Indikatoren

Momentum Indikatoren Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Grundlegend Indikator-Typ Umkehrungsindikator Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday-Handel Unterstützte Märkte Forex

Kryptowährungen

Aktien & Anteile

Rohstoffe

Indizes

Binäre Optionen

Wie der Lion Arrow Super Arrow Indikator funktioniert

Der Indikator analysiert die Daten aller seiner internen Komponenten gleichzeitig und erzeugt nur dann ein Handelssignal , wenn alle Bedingungen in dieselbe Richtung weisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsprozess erhöht die Zuverlässigkeit der Signale erheblich.

Logik der Signalerzeugung

Bullischer Markt: Ein grüner Pfeil erscheint auf der vorherigen Kerze

Baisse-Markt: Ein roter Pfeil erscheint auf der vorhergehenden Kerze

Die Anzeige von Signalen auf der vorhergehenden Kerze hilft, die Marktbedingungen zu bestätigen, auch wenn dies zu einer leichten Verzögerung beim Einstieg führen kann.

Kaufsignalbedingungen (Aufwärtstrend)

Bei zinsbullischen Marktbedingungen müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein:

Der schnelle gleitende Durchschnitt kreuzt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt

Der RSI bleibt über dem Wert von 50 mit einer Aufwärtsneigung

Bull Power ist positiv und nimmt zu

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, bestätigt der Indikator einen Aufwärtstrend und zeigt einen grünen Pfeil an, der eine potenzielle Kaufgelegenheit signalisiert.

Verkaufssignalbedingungen (Abwärtstrend)

Während rückläufiger Marktbedingungen:

Verkaufsdruck dominiert den Markt

Trend- und Momentum-Indikatoren richten sich nach unten aus

Der Indikator zeigt einen roten Abwärtspfeil auf der vorhergehenden Kerze an, was auf eine potenzielle Verkaufs- oder Short-Handelsmöglichkeit hinweist.

Einstellungen des Lion Arrow Super Arrow-Indikators (MT5)

Der Indikator bietet ein flexibles Einstellungsfeld, das es Händlern ermöglicht, die Leistung je nach Strategie anzupassen:

Schneller gleitender Durchschnittszeitraum

Zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts

RSI-Zeitraum

Magischer Filter Zeitraum

Bollinger Bands Periode, Verschiebung & Abweichung

Bullen-Power-Periode

Bären-Power-Periode

Utstup: Signalempfindlichkeitsstufe

Alarm-Optionen

Ton-Benachrichtigungen

E-Mail-Benachrichtigungen

Mobile Push-Benachrichtigungen

Einstellbares Benachrichtigungsintervall und Nachrichtenbetreff

Fazit



Der Lion Arrow Super Arrow Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes hybrides Handelsinstrument, das präzise Kauf- und Verkaufssignale liefert.

Durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten, RSI, einem proprietären magischen Filter und Bull & Bear Power Indikatoren führt er eine umfassende Marktanalyse über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen hinweg durch.

Durch die Verwendung von bestätigten Pfeilsignalen auf der vorhergehenden Kerze ist dieser Indikator besonders für Händler geeignet, die eine höhere Genauigkeit und weniger Fehleinstiege sowohl in bullischen als auch in bearischen Marktbedingungen anstreben.