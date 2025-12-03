Divergence In Chaos Environment

[ D.I.C.E ]

The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams.

Hauptmerkmale

  • Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Divergenzen im Einklang mit Wellenstrukturen zur Verbesserung der Zählgenauigkeit.

  • Chaos-Technik-Integration: kompatibel mit Trading-Chaos-Strategien, synchronisiert AO und Marktstruktur.

  • Mehrzeitrahmen-Scan: analysiert Divergenzen in verschiedenen Zeitrahmen zur Bestätigung von Impulsänderungen und Trenderschöpfung.

  • Visuelle Warnungen & Objekte: klare Pfeile, Linien und Divergenzmarkierungen im Chart.

  • Adaptives Markterkennen: passt sich automatisch an chaotische Bedingungen an und filtert Störungen.

  • Break-Pullback-Einstiegstechnik: nutzt einfache Fibonacci-Retracements und Pivot-Punkte.

Vorteile

  1. Verbessert die Einstiegsgüte durch Kombination von Divergenzsignalen mit Elliott-Wellen-Fortschritt.

  2. Bestätigt mögliche Welle-3–5-Abschlüsse mit AO-basierter Divergenzlogik.

  3. Erkennt frühzeitig Umkehr- oder Fortsetzungszonen und reduziert Risiko.

  4. Findet automatisch Korrekturzonen in Echtzeit mit geringem Risiko und hohem Ertrag.

  5. Steigert das Vertrauen im Handel mit klaren visuellen Bestätigungen.

