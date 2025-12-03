Divergence In Chaos Environment

Escalera Inteligente Cesar Juan Flores Navarro Indikatoren

Indikator in MQL5, empfängt die Informationen des Preises SWITCHED, verarbeitet es durch die Aufhebung der Spitzen intelligent, und das Ergebnis sendet es an die Entwicklung der Leiter, die starten und gehen nach oben oder unten je nach der Sprosse oder INTERVALL eingegeben wird. Einkommen PERIOD = 50 (variiert je nach Verwendung) Eingang MEHRFACH AUF PERIODE = 1 (variiert je nach Verwendung) Je nach Konfiguration kann die Treppe eingefügt oder von den Preisen getrennt werden, Gilt für die ge