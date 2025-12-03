Divergence In Chaos Environment
- Indikatoren
- Arief
- Version: 3.3
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
[ D.I.C.E ]
The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams.Hauptmerkmale
-
Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Divergenzen im Einklang mit Wellenstrukturen zur Verbesserung der Zählgenauigkeit.
-
Chaos-Technik-Integration: kompatibel mit Trading-Chaos-Strategien, synchronisiert AO und Marktstruktur.
-
Mehrzeitrahmen-Scan: analysiert Divergenzen in verschiedenen Zeitrahmen zur Bestätigung von Impulsänderungen und Trenderschöpfung.
-
Visuelle Warnungen & Objekte: klare Pfeile, Linien und Divergenzmarkierungen im Chart.
-
Adaptives Markterkennen: passt sich automatisch an chaotische Bedingungen an und filtert Störungen.
-
Break-Pullback-Einstiegstechnik: nutzt einfache Fibonacci-Retracements und Pivot-Punkte.
-
Verbessert die Einstiegsgüte durch Kombination von Divergenzsignalen mit Elliott-Wellen-Fortschritt.
-
Bestätigt mögliche Welle-3–5-Abschlüsse mit AO-basierter Divergenzlogik.
-
Erkennt frühzeitig Umkehr- oder Fortsetzungszonen und reduziert Risiko.
-
Findet automatisch Korrekturzonen in Echtzeit mit geringem Risiko und hohem Ertrag.
-
Steigert das Vertrauen im Handel mit klaren visuellen Bestätigungen.