Transaction Speed MT5

Der Indikator hebt Zonen hervor, in denen Interesse am Markt bekundet wird, und zeigt anschließend die Zone der Orderansammlung.

Er funktioniert wie ein Orderbuch im großen Maßstab.

Dies ist der Indikator für das ganz große Geld. Seine Leistung ist außergewöhnlich.

Egal, wo im Markt Interesse besteht – du wirst es sehen.

(Dies ist eine vollständig überarbeitete und automatisierte Version – manuelle Analyse ist nicht mehr erforderlich.)

Transaktionsgeschwindigkeit ist ein neuartiger Konzept-Indikator, der zeigt, wo und wann große Orders im Markt akkumulieren und welchen Vorteil das bietet.

Er erkennt Trendwechsel in einem sehr frühen Stadium.

Im Forex wird das Volumen irreführend als „Volumen“ bezeichnet – tatsächlich handelt es sich um Preisveränderung pro Zeiteinheit, daher ist der korrekte Begriff Transaktionsgeschwindigkeit.

Es geht darum, wie wir denken, handeln und analysieren.

Ein Paradigmenwechsel ist von größter Bedeutung.

Dieser Indikator überdenkt das Volumen im Forex vollständig neu, definiert es logisch korrekt – und macht daraus ein einzigartiges und präzises Werkzeug.

So funktioniert er:

Standardmäßig ist der Indikator im automatischen Modus und kann unabhängig auf jedem Zeitrahmen verwendet werden.

Wenn du in den manuellen Modus wechseln möchtest, klicke einfach auf den Auto / Manual Mode-Button.

Im manuellen Modus beginnen alle Berechnungen ab dem 1. Januar 2025.

Dieses Datum kannst du beliebig ändern, um unterschiedliche Ergebnisse zu analysieren.

Der optimale Datenzeitraum beträgt vier bis sechs Monate, so lassen sich mehrere Marktzyklen erfassen und die Ergebnisse beruhen auf einer stabilen Grundlage.

Je länger der Zeitraum, desto weniger Zonen werden angezeigt.

Die Zone, in der der Markt deutliches Interesse zeigt, wird durch ein lila Rechteck markiert.

Danach erscheint die Orderakkumulationszone.

Wenn der Markt über diese Zone hinausbricht , ist der Trend bullisch und die Zone wird grün .

Wenn der Markt unter diese Zone fällt, ist der Trend bärisch und die Zone wird rot.

Eine Kerze, die vollständig außerhalb der Zone schließt, ohne deren Rand zu berühren, gilt als echter Ausbruch.

Wenn eine Kerze vollständig außerhalb der Akkumulationszone geformt wird, signalisiert das einen Ausbruch und zeigt die Richtung des Marktes an.

Der Trend bleibt bestehen, bis ein Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung erfolgt oder eine neue Interessenzone erscheint.

Du kannst nach dem Prinzip „von Zone zu Zone“ handeln:

Beispiel 1:

Wenn die Akkumulationszone durchbrochen wird, eröffne eine Position in Trendrichtung.

Beispiel 2:

Im H4-Chart erfolgt ein bullischer Ausbruch und der Markt steigt. Später erscheint eine neue Zone im H1.

Du kannst die Position schließen und auf ein neues Signal von der H1-Zone warten.

Beispiel 3:

Wenn du dich innerhalb einer Zone befindest, kannst du von oben verkaufen oder von unten kaufen, bis ein Ausbruch erfolgt.

Dies ist Range-Trading, aber mit höherem Risiko.

Handle niemals gegen den Indikator! Niemals!

Wenn eine Zone auf beiden Seiten durchbrochen wird, erscheint ein High Volatility Alert (Alarm für hohe Volatilität).

Das sind die Spuren des Geldes.

Und all das ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen, weil im Forex der sogenannte Tick-Volumen verwendet wird – was einer der größten Irrtümer ist.

Dafür gibt es diesen Indikator für Transaktionsgeschwindigkeit, der Tick-Volumen in echte Marktaktivität umwandelt.

Dies ist ein sehr ernsthaftes Werkzeug, das für anspruchsvolle Analysen entwickelt wurde.

Empfehlungen:

Währungspaare : Nur Instrumente mit hohem Tick-Volumen – z. B. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD

Zeitrahmen : Alle

Mindestkapital : Kein Mindestbetrag erforderlich

Kontotyp : Keine Einschränkungen

Broker: Keine Einschränkungen, aber große Broker sind empfehlenswert wegen höherem Volumen

Reine Wissenschaft.