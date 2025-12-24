MACD Indicator Pro

MACD Pro - MACD-Indikator für MetaTrader 5

Beschreibung

MACD Pro ist ein Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator für MetaTrader 5. Er folgt der Standard-MACD-Berechnungsmethode und zeigt Trendrichtung und Momentum in einem separaten Indikatorfenster an.

Elemente des Indikators

MACD-Linie, die auf der Differenz zwischen schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitten basiert

Signallinie, berechnet als exponentiell gleitender Durchschnitt der MACD-Linie

Histogramm, das die Differenz zwischen der MACD- und der Signallinie anzeigt

Positive Histogrammwerte zeigen eine Aufwärtsdynamik an, während negative Werte eine Abwärtsdynamik anzeigen.

Eingabeparameter

FastEMA - Periode des schnellen EMA (Standard: 12)

SlowEMA - Periode des langsamen EMA (Standardwert: 26)

SignalEMA - Periode des Signal-EMA (Standardwert: 9)

PriceType - angewandter Preis (Voreinstellung: Close)

Verwendung

Überkreuzungen der MACD- und Signallinien können auf Momentumveränderungen hinweisen

Histogramm-Werte spiegeln die Stärke des Momentums wider

Divergenzen zwischen Preis und Indikatorwerten können auf mögliche Marktveränderungen hinweisen

Der Indikator ist in der Regel aussagekräftiger, wenn der Markt im Trend liegt, und kann zusammen mit anderen Analysetools verwendet werden.

Technische Informationen

Berechnungsmethode: EMA

Anzeige: Separates Teilfenster

Farben: Blau (MACD), Rot (Signal), Grün/Rot (Histogramm)

Die Berechnungen entsprechen dem Standard-MetaTrader 5 MACD (12,26,9)

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Zeitrahmen: Alle

Instrumente: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen

Anmerkungen