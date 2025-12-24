MACD Indicator Pro

MACD Pro - MACD-Indikator für MetaTrader 5

Beschreibung
MACD Pro ist ein Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator für MetaTrader 5. Er folgt der Standard-MACD-Berechnungsmethode und zeigt Trendrichtung und Momentum in einem separaten Indikatorfenster an.

Elemente des Indikators

  • MACD-Linie, die auf der Differenz zwischen schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitten basiert

  • Signallinie, berechnet als exponentiell gleitender Durchschnitt der MACD-Linie

  • Histogramm, das die Differenz zwischen der MACD- und der Signallinie anzeigt

Positive Histogrammwerte zeigen eine Aufwärtsdynamik an, während negative Werte eine Abwärtsdynamik anzeigen.

Eingabeparameter

  • FastEMA - Periode des schnellen EMA (Standard: 12)

  • SlowEMA - Periode des langsamen EMA (Standardwert: 26)

  • SignalEMA - Periode des Signal-EMA (Standardwert: 9)

  • PriceType - angewandter Preis (Voreinstellung: Close)

Verwendung

  • Überkreuzungen der MACD- und Signallinien können auf Momentumveränderungen hinweisen

  • Histogramm-Werte spiegeln die Stärke des Momentums wider

  • Divergenzen zwischen Preis und Indikatorwerten können auf mögliche Marktveränderungen hinweisen

Der Indikator ist in der Regel aussagekräftiger, wenn der Markt im Trend liegt, und kann zusammen mit anderen Analysetools verwendet werden.

Technische Informationen

  • Berechnungsmethode: EMA

  • Anzeige: Separates Teilfenster

  • Farben: Blau (MACD), Rot (Signal), Grün/Rot (Histogramm)

  • Die Berechnungen entsprechen dem Standard-MetaTrader 5 MACD (12,26,9)

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Zeitrahmen: Alle

  • Instrumente: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen

Anmerkungen

  • Vollständige Indikatorwerte werden angezeigt, sobald genügend historische Daten verfügbar sind.

  • Berechnungen werden bei abgeschlossenen Kursbalken aktualisiert

  • Parameter können für verschiedene Analyseansätze angepasst werden

