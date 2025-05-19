Fibo scalping strategy

Dieser EA basiert auf Fibo-Retracements und Fibo-Levels. Er kann mehrere Kauf- und Verkaufspositionen gleichzeitig eröffnen, wenn Signale auf Fibo-Levels basieren. Außerdem können viele Positionen trendbegleitend eröffnet werden, abhängig vom freien Margin-Level und wenn das Kontokapital höher ist als der Kontostand. Ich empfehle Ihnen, ein Cent-Konto für Hedging zu verwenden. Bei einer Einzahlung von 1.000 $ sind es 100.000 Cent. Ich habe dies mit dem Standard-Cent-Konto von Exness überprüft und kann Ihnen diesen Broker ebenfalls empfehlen. Ich empfehle Ihnen dringend, das Cent-Konto zu verwenden, da mein EA ein hohes Risiko birgt und es daher ratsam ist, Ihre Cents zu riskieren. Ich empfehle die Standardeinstellung, da ich diese Einstellung mehrfach getestet habe. Dieser EA kann mit allen Währungspaaren arbeiten, ich empfehle Ihnen jedoch, nur XAUUSD (Gold) zu verwenden, da dieses Instrument eine hohe Marktvolatilität aufweist und dieser EA auch bei höchster Volatilität sehr gut funktioniert. Für: Nur XAUUSD (Gold)-Instrument. Wenn Sie es sich nicht leisten können, es zu verlieren, gehen Sie kein Risiko ein.