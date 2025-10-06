Super Signal Skyblade Edition

5

Super Signal – Skyblade Edition
Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5

Hauptmerkmale:

Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde.
Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.

Dieses System versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen. Ein Signal wird nur dann ausgelöst, wenn alle drei folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Klare Trendrichtung

  • Zunehmendes Momentum

  • Gesunde Volatilitätsstruktur

Durch zusätzliche Liquiditätsanalyse basierend auf Handelszeiten wird die Genauigkeit und das Timing der Signale weiter verbessert.

Signaleigenschaften:

  • Alle Pfeilsignale sind zu 100 % ohne Repaint und ohne Verzögerung

  • Einmal erzeugt, bleiben die Signale fest im Chart – kein Flackern, kein Verschwinden

  • Visuelle Pfeile im Chart, Infopanel, Popup-Alarme, akustische Signale und Push-Benachrichtigungen

  • EA-kompatibel (Puffer-Ausgabe) – geeignet für automatisierte Strategien oder Copy-Trading-Systeme

  • Vorgefertigte Vorlagen – sofort einsatzbereit, auch für Anfänger

lle Daten basieren auf einem strengen Backtest-Standard.
Jedes Handelssignal muss innerhalb von 60 Kerzen nach Auftreten
mindestens +50 Punkte (für EURUSD und USDJPY) bzw. +100 Punkte (für XAUUSD/Gold) erreichen – sonst gilt es als fehlgeschlagen.
Testzeitraum: 13. Oktober 2024 bis 13. Oktober 2025 (365 Tage). Details siehe unten im Screenshot.


EURUSD:

Zeitrahmen Anzahl Signale Trefferquote Durchschnittlicher Gewinn
M15 68 94,1 % 317,4 Punkte
M30 33 93,9 % 395,4 Punkte
H1 14 100,0 % 661,7 Punkte
       

USDJPY:

Zeitrahmen Anzahl Signale Trefferquote Durchschnittlicher Gewinn
M5 210 91,9 % 314,9 Punkte
M15 83 91,6 % 497,7 Punkte
       

XAUUSD (Gold):

Zeitrahmen Anzahl Signale Trefferquote Durchschnittlicher Gewinn
M15 56 94,6 % 1409,8 Punkte
M30 32 100,0 % 3693,2 Punkte
       

Parameter-Einstellungen:

  • Skyblade : Steuert die Signalempfindlichkeit (Standardwert = 1). Höherer Wert = weniger, aber präzisere Signale

  • Infopanel, Pfeilgröße und Benachrichtigungen können je nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden

Nutzungsempfehlung:

  • Empfohlene Zeitrahmen: M5 / M15 / M30 / H1

  • Geeignete Märkte: Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen, Öl

  • Standard-Vorlagen sind für gängige Trendmärkte optimiert

  • Bei sehr volatilen Märkten (z. B. Gold, BTCUSD) empfiehlt sich eine Erhöhung des Skyblade-Werts oder der Gewinnfilter-Schwelle

Fazit:

Super Signal – Skyblade Edition ist ein stabiles, logisch aufgebautes und äußerst präzises Trendfolgesystem.
Es eignet sich für jede Handelsstrategie – vom Scalping bis zum Swing-Trading.
Kompatibel mit manuellem und automatisiertem Handel.
Wenn Sie nach einem professionellen und zuverlässigen Trendwerkzeug suchen, testen Sie Skyblade noch heute.

Für empfohlene Einstellungen, Strategie-Tipps oder EA-Integration hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder kontaktieren Sie den Autor direkt.



Bewertungen 3
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 00:55 
 

I will continue to use it, no doubt! It's reliable!!

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:07 
 

Very good quality signals

