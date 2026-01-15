Order Flow Standart

Erleben Sie die Macht des Order Flow Trading - kostenlos!

Order Flow Lite ist die Einstiegsversion unserer professionellen Analyse-Suite. Sie ermöglicht es Händlern, die Leistungsfähigkeit von synthetischem Order Flow, Footprint Charts und Tick-Analyse anhand von Standard-Brokerdaten zu testen.

Diese Version ist perfekt für Scalper, die sich auf die jüngste Preisaktion konzentrieren und die Logik hinter Delta und Volume Profiling verstehen wollen, bevor sie auf die Pro-Version upgraden.

🎁 Was ist in der KOSTENLOSEN Version enthalten?

Footprint Bars: Anzeige der "Sell x Buy"-Volumendaten für die letzten 3 geschlossenen Kerzen (Mikroanalyse in Echtzeit).

Tick Delta: Grundlegende Visualisierung des Kauf-/Verkaufsdeltas.

Volumen-Profil: Standard-Profil mit 20 PräzisionsstufenTick-Puffer: Speichert bis zu 5.000 Ticks für die sofortige Analyse.

Beschränkungen (im Vergleich zu PRO):

Begrenzte Historie: Footprint-Charts sind auf maximal 3 Balken begrenzt (Pro ist unbegrenzt).

Keine Alarme: Keine Benachrichtigungen für Signale oder Ungleichgewichte.

Keine erweiterten Analysen: Fehlende VWAP-Bänder, gestapelte Ungleichgewichte, OFI-Berechnung und VAH/VAL-Linien.

Kein CVD-Reset: Die Anpassung des kumulativen Volumendeltas ist gesperrt.

Upgrade auf PRO zum Freischalten:

Unbegrenzte Footprint-Historie.

Vollständiges Alarmsystem (Mobile/Push).

Institutioneller VWAP + SD-Bänder.

Ungleichgewichtserkennung und erweiterte Signale.

Hochpräzises Volumenprofil (50+ Levels).

Beginnen Sie noch heute mit der Analyse der Markttiefe mit Order Flow Lite!





Benötigen Sie die Pro-Version?