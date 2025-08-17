GEN TrendPivot Hunter

Entwickler: Gede Egi

Überblick

GEN TrendPivot Hunter ist ein multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5. Er kombiniert Pivot-basierte Support & Resistance, Fair Value Gaps (FVG) und Trendlinien in einem Analysetool. Der Indikator hilft dabei, mögliche Preisreaktionsbereiche und Marktstrukturen direkt auf dem Chart zu visualisieren.

Alle Zeichenstile, Alarme und Benachrichtigungen können über die Eingabeparameter angepasst werden. Das Tool generiert nicht automatisch Handelssignale, sondern ist für die visuelle Analyse und Entscheidungsunterstützung gedacht.

Funktionen

Unterstützungs- und Widerstandszonen: Zeichnet automatisch Zonen aus bestätigten Pivot-Punkten.

Zeichnet automatisch Zonen aus bestätigten Pivot-Punkten. Fair Value Gap (FVG): Erkennt und markiert bullische und bearische FVGs. Option zum Entfernen von Lücken, sobald diese gefüllt sind.

Erkennt und markiert bullische und bearische FVGs. Option zum Entfernen von Lücken, sobald diese gefüllt sind. Trendlinien: Zeichnet dynamische Trendlinien, indem es die letzten Pivot-Hochs und -Tiefs verbindet.

Zeichnet dynamische Trendlinien, indem es die letzten Pivot-Hochs und -Tiefs verbindet. Docht-Berührungs-Marker: Zeigt Markierungen an, wenn der Docht des Preises mit bestehenden Zonen interagiert.

Zeigt Markierungen an, wenn der Docht des Preises mit bestehenden Zonen interagiert. Chart-Themen: Enthält vordefinierte Farben für helle und dunkle Chart-Hintergründe.

Enthält vordefinierte Farben für helle und dunkle Chart-Hintergründe. Alarmsystem: Bietet optionale Benachrichtigungen, wenn der Kurs Zonen, FVGs, Trendlinien oder Dochtmarkierungen berührt. Die Benachrichtigungen umfassen Pop-up, Push und E-Mail.

Wie es funktioniert

Pivot-Punkte: Ein Pivot High/Low wird identifiziert, wenn der Preis höher/tiefer ist als eine bestimmte Anzahl von Bars auf beiden Seiten. Zeichnen von Zonen: Widerstandszonen werden aus Pivot-Hochs, Unterstützungszonen aus Pivot-Tiefs gebildet. FVG-Berechnung: Lücken werden anhand eines Drei-Balken-Musters (Lücke zwischen Balken 1 und Balken 3 der Preisspanne) ermittelt. Trendlinien-Konstruktion: Trendlinien werden zwischen den letzten Pivot-Hochs oder -Tiefs gezeichnet.

Eingabeparameter

Abschnitt Beschreibung Chartthema-Einstellungen InpChartTheme: Wählen Sie ein helles, dunkles oder manuelles Thema. Label-Einstellungen PivotLänge: Anzahl der Balken, die zur Bestätigung eines Pivots erforderlich sind.

Anzahl der Balken, die zur Bestätigung eines Pivots erforderlich sind. LabelGrößeEingabe: Schriftgröße für Pivot-Labels. Unterstützung & Widerstand Zonen anzeigen: Aktivieren/Deaktivieren von Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Aktivieren/Deaktivieren von Unterstützungs- und Widerstandszonen. MaxResistance / MaxSupport: Begrenzt die Anzahl der sichtbaren Zonen.

Begrenzt die Anzahl der sichtbaren Zonen. ZoneErweiterung: Erweitern Sie Zonen in zukünftige Bars. Fair Value Gap (FVG) ShowFVG: FVGs anzeigen oder ausblenden.

FVGs anzeigen oder ausblenden. WaitForValidation: FVG erst nach struktureller Bestätigung zeichnen.

FVG erst nach struktureller Bestätigung zeichnen. MaxBarsToScanForFVG: Maximal gescannte historische Bars.

Maximal gescannte historische Bars. DeleteFilledFVG: Entfernt FVG, sobald sie vom Preis berührt wurden.

Entfernt FVG, sobald sie vom Preis berührt wurden. MinFVGSizePips: Minimale FVG-Größe (in Pips). Trendlinien-Einstellungen ZeigeTrendlinien: Aktiviert/deaktiviert automatische Trendlinien.

Aktiviert/deaktiviert automatische Trendlinien. MinTrendlineSlopePerBar: Mindeststeigung zur Vermeidung flacher Linien.

Mindeststeigung zur Vermeidung flacher Linien. TrendlinienBreite / TrendlinienStil: Steuern das Aussehen der Linien.

Steuern das Aussehen der Linien. TrendlinieErweiterung: Option zur Verlängerung der Trendlinie nach rechts. Wick Touch Einstellungen DochtBerührungsLinien anzeigen: Aktiviert die Visualisierung von Dochtberührungen.

Aktiviert die Visualisierung von Dochtberührungen. WickLineStyle / WickLineWidth: Definieren Sie das Aussehen der Linie.

Definieren Sie das Aussehen der Linie. WickLineErweiterung: Länge der Dochtberührungslinie in Balken.

Länge der Dochtberührungslinie in Balken. WickTextGröße: Schriftgröße für Textmarkierungen. Einstellungen für Benachrichtigungen Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für Zonen-, FVG-, Trendlinien- und Dochtberührungsereignisse.

Zu den Benachrichtigungstypen gehören Pop-up, Push und E-Mail.

Hinweise

Dieser Indikator ist nur für die visuelle Marktanalyse gedacht. Er garantiert oder verspricht keine Handelsergebnisse.