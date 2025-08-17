GEN TrendPivot Hunter
- Gede Egi Narditya
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 17 August 2025
- Aktivierungen: 20
Entwickler: Gede Egi
Überblick
GEN TrendPivot Hunter ist ein multifunktionaler Indikator für MetaTrader 5. Er kombiniert Pivot-basierte Support & Resistance, Fair Value Gaps (FVG) und Trendlinien in einem Analysetool. Der Indikator hilft dabei, mögliche Preisreaktionsbereiche und Marktstrukturen direkt auf dem Chart zu visualisieren.
Alle Zeichenstile, Alarme und Benachrichtigungen können über die Eingabeparameter angepasst werden. Das Tool generiert nicht automatisch Handelssignale, sondern ist für die visuelle Analyse und Entscheidungsunterstützung gedacht.
Funktionen
- Unterstützungs- und Widerstandszonen: Zeichnet automatisch Zonen aus bestätigten Pivot-Punkten.
- Fair Value Gap (FVG): Erkennt und markiert bullische und bearische FVGs. Option zum Entfernen von Lücken, sobald diese gefüllt sind.
- Trendlinien: Zeichnet dynamische Trendlinien, indem es die letzten Pivot-Hochs und -Tiefs verbindet.
- Docht-Berührungs-Marker: Zeigt Markierungen an, wenn der Docht des Preises mit bestehenden Zonen interagiert.
- Chart-Themen: Enthält vordefinierte Farben für helle und dunkle Chart-Hintergründe.
- Alarmsystem: Bietet optionale Benachrichtigungen, wenn der Kurs Zonen, FVGs, Trendlinien oder Dochtmarkierungen berührt. Die Benachrichtigungen umfassen Pop-up, Push und E-Mail.
Wie es funktioniert
- Pivot-Punkte: Ein Pivot High/Low wird identifiziert, wenn der Preis höher/tiefer ist als eine bestimmte Anzahl von Bars auf beiden Seiten.
- Zeichnen von Zonen: Widerstandszonen werden aus Pivot-Hochs, Unterstützungszonen aus Pivot-Tiefs gebildet.
- FVG-Berechnung: Lücken werden anhand eines Drei-Balken-Musters (Lücke zwischen Balken 1 und Balken 3 der Preisspanne) ermittelt.
- Trendlinien-Konstruktion: Trendlinien werden zwischen den letzten Pivot-Hochs oder -Tiefs gezeichnet.
Eingabeparameter
|Abschnitt
|Beschreibung
|Chartthema-Einstellungen
|
|Label-Einstellungen
|
|Unterstützung & Widerstand
|
|Fair Value Gap (FVG)
|
|Trendlinien-Einstellungen
|
|Wick Touch Einstellungen
|
|Einstellungen für Benachrichtigungen
|
Hinweise
Dieser Indikator ist nur für die visuelle Marktanalyse gedacht. Er garantiert oder verspricht keine Handelsergebnisse.