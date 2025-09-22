Divergence In Chaos Environment
- Indicadores
- Arief
- Versão: 3.3
- Atualizado: 3 dezembro 2025
- Ativações: 5
[ D.I.C.E ]
O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams.Principais recursos
-
Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e baixistas em harmonia com as estruturas das ondas.
-
Integração da técnica Chaos: compatível com as estratégias de Trading Chaos, garantindo alinhamento com o AO e a estrutura de mercado.
-
Escaneamento multi-temporal: analisa divergências em diferentes prazos para confirmar mudanças de impulso e exaustão de tendência.
-
Alertas visuais e objetos: setas, linhas e marcadores claros no gráfico para fácil reconhecimento.
-
Leitura adaptativa do mercado: ajusta-se automaticamente às condições caóticas do mercado, filtrando ruído e mantendo sinais válidos.
-
Técnica de entrada Break Pullback: método simples usando retração de Fibonacci e Ponto Pivô.
-
Melhora a precisão da entrada combinando divergências com progressão das ondas de Elliott.
-
Confirma possíveis conclusões das ondas 3–5 usando lógica de divergência com base no AO.
-
Identifica zonas de reversão ou continuação antecipadamente, reduzindo o risco.
-
Encontra automaticamente zonas de correção em tempo real, baixo risco e alto retorno.
-
Aumenta a confiança no trading com confirmações visuais claras.