[ D.I.C.E ]

El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams.

Características clave

  • Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detecta divergencias alcistas y bajistas en armonía con las estructuras de las ondas para mejorar la precisión del conteo.

  • Integración de la técnica Chaos: diseñada para complementar las estrategias de Trading Chaos, alineando señales con el AO (Awesome Oscillator) y la estructura del mercado.

  • Escaneo multi-temporal: analiza divergencias en diferentes marcos de tiempo para confirmar cambios de impulso y agotamiento de tendencia.

  • Alertas visuales y objetos: flechas, líneas y marcadores claros en el gráfico para reconocimiento rápido.

  • Lectura adaptativa del mercado: se ajusta automáticamente a las condiciones caóticas del mercado, filtrando ruido y manteniendo configuraciones válidas.

  • Técnica de entrada Break Pullback: método común basado en retrocesos de Fibonacci y Puntos Pivote.

Beneficios

  1. Mejora la precisión de entrada al combinar señales de divergencia con el progreso de las ondas de Elliott.

  2. Confirma posibles finalizaciones de las ondas 3–5 usando lógica de divergencia basada en AO.

  3. Identifica zonas de reversión o continuación temprano, reduciendo el riesgo.

  4. Encuentra automáticamente zonas de corrección en tiempo real, bajo riesgo y alta rentabilidad.

  5. Aumenta la confianza en el trading con confirmaciones visuales claras.

