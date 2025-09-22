Divergence In Chaos Environment
- Индикаторы
- Arief
- Версия: 3.3
- Обновлено: 3 декабря 2025
- Активации: 5
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA Прямая загрузка — Нажмите здесь
[ D.I.C.E ]
The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом.Ключевые особенности
-
Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет бычьи и медвежьи дивергенции в гармонии со структурами волн Эллиотта для повышения точности подсчета волн.
-
Интеграция техники Chaos: построен для поддержки стратегий Trading Chaos, обеспечивая согласованность сигналов AO и рыночной структуры.
-
Мульти-таймфрейм сканирование: анализ дивергенций на разных таймфреймах для подтверждения изменения импульса и истощения тренда.
-
Визуальные оповещения и объекты: четкие стрелки, линии и маркеры дивергенций на графике для быстрой идентификации.
-
Адаптивное чтение рынка: автоматически подстраивается под хаотичные рыночные условия, фильтруя шум и сохраняя действительные установки дивергенций.
-
Техника входа Break Pullback: распространенный торговый метод с использованием простых уровней Фибоначчи и Pivot Point.
-
Улучшает точность входа, комбинируя сигналы дивергенции с волновым прогрессом Эллиотта.
-
Подтверждает возможные завершения волн 3–5 с использованием логики хаотических дивергенций на AO.
-
Раннее определение зон разворота или продолжения, снижая риски.
-
Автоматически находит коррекционные зоны в реальном времени, низкий риск — высокая доходность.
-
Повышает уверенность в торговле благодаря четким визуальным подтверждениям.