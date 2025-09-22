Divergence In Chaos Environment
[ D.I.C.E ]
The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。主要特征
-
艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。
-
混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。
-
多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。
-
可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。
-
自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。
-
突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。
-
结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。
-
利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。
-
提前识别反转或延续区域，降低风险。
-
实时自动发现修正区，低风险高回报。
-
通过清晰的视觉确认增强交易信心。