Divergence In Chaos Environment
[ D.I.C.E ]
The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다.주요 특징
-
엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다.
-
카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다.
-
다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다.
-
시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능.
-
적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만 유지합니다.
-
Break Pullback 진입 기술: 간단한 피보나치 되돌림과 피벗 포인트를 사용하는 일반적인 거래 방법.
-
다이버전스 신호와 엘리엇 파동 진행을 결합하여 진입 정밀도를 향상.
-
AO 기반 카오스 다이버전스 로직으로 3–5파 완성을 확인.
-
조기 반전 또는 지속 구역 식별로 위험 감소.
-
실시간으로 보정 구역 자동 탐색, 낮은 위험, 높은 수익.
-
명확한 시각적 확인으로 거래 자신감 향상.