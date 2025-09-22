Divergence In Chaos Environment

[ D.I.C.E ]

The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다.

주요 특징

  • 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다.

  • 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다.

  • 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다.

  • 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능.

  • 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만 유지합니다.

  • Break Pullback 진입 기술: 간단한 피보나치 되돌림과 피벗 포인트를 사용하는 일반적인 거래 방법.

이점

  1. 다이버전스 신호와 엘리엇 파동 진행을 결합하여 진입 정밀도를 향상.

  2. AO 기반 카오스 다이버전스 로직으로 3–5파 완성을 확인.

  3. 조기 반전 또는 지속 구역 식별로 위험 감소.

  4. 실시간으로 보정 구역 자동 탐색, 낮은 위험, 높은 수익.

  5. 명확한 시각적 확인으로 거래 자신감 향상.

제작자의 제품 더 보기
TPTSyncX
Arief
지표
무료 AUX 지표, EA 지원 및 전체 가이드를 얻으시려면 방문하세요 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 트렌드를 포착하세요. 패턴을 읽으세요. 진입 시점을 타이밍하세요. 30초 이내의 3단계! 분석 없이도 쉽게 거래하세요 — 당신의 스마트 어시스턴트가 워크플로우를 단순화해 드립니다. 더 이상 차트 과부하 없음. 스마트 바이어스 감지로 자신감 있게 거래하세요. 모든 통화, 암호화폐, 주식, 금속, 지수 및 모든 시간대와 호환됩니다. 그냥 클릭하고 실행하세요 — 정말 간단합니다. 속도와 명확성을 원하는 바쁜 트레이더에게 이상적입니다. TPTSyncX는 추세, 패턴, 그리고 캔들스틱 트리거 분석을 하나로 통합하여 깨끗하고 지능적인 시각 시스템으로 동기화하는 강력한 올인원 MetaTrader 5 인디케이터입니다. 명확성, 정밀성, 속도를 원하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 가격 행동, 구조적 패턴 및 시장 타이밍 도구의 조합을 통해 높은 확
