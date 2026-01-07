Steady Gain Protector

Wie ich arbeite - intelligent, präzise und mühelos





✅Intelligentes EMA-Crossover-System

Der EA verwendet eine duale EMA (Exponential Moving Average) Crossover-Strategie mit Momentum-Bestätigung. Wenn der Fast EMA (5-Perioden) über den Slow EMA (15-Perioden) mit ausreichendem Aufwärtsmomentum kreuzt, identifiziert der EA eine bullische Gelegenheit und führt automatisch einen KAUFEN-Handel aus.





✅Tick-by-Tick-Momentum-Verfolgung

Bevor der EA in einen Handel einsteigt, überwacht er aufeinanderfolgende bullische Ticks, um die Marktrichtung zu bestätigen. Dies hilft, falsche Signale herauszufiltern und stellt sicher, dass der Einstieg mit dem kurzfristigen Kursmomentum übereinstimmt.





✅Automatisches Risikomanagement





Strenge Losgrößenberechnung mit Margin-Validierung

Überprüfung des Kontostandes vor dem Handelsabschluss

80% Margin-Sicherheitspuffer, um eine übermäßige Verschuldung zu verhindern

Automatische Lotanpassung auf Basis der verfügbaren Marge

Setzen-und-Vergessen-Betrieb

Sobald der EA mit einem Chart verbunden ist, arbeitet er rund um die Uhr ohne Eingriffe. Er überwacht den Markt, identifiziert Chancen und führt Trades mit vordefinierten Take-Profit- und Stop-Loss-Levels aus.



💲Anforderungsspezifikation

Mindesteinlage $100

$100 Mindestmenge 0,01

0,01 Hebelwirkung 1:100 oder höher empfohlen

1:100 oder höher empfohlen Ausführung Marktausführung

Marktausführung Spread Variabel oder fest (max. 40 Punkte)





🚩Empfohlene Einstellungen:





Zeitrahmen M5 oder M15

Symbol Gold

Gewinnmitnahme 3000 Punkte

Stop Loss 3000 Punkte

Maximale Spanne 40 Punkte

Schwankungsbreite 20 Punkte



📈Gestaltet für Trader, die mehr wollen Für wen ist dieser EA geeignet:

Einsteiger - Einfaches Setup mit festen Parametern. Einfach an den Chart anhängen und handeln lassen.

Passive Einkommenssuchende - Automatisierter 24/5 Handel ohne ständige Überwachung.

Händler mit kleinem Konto - Beginnen Sie mit nur $100 und 0,01 Lotgröße.

Diversifizierungs-Enthusiasten - Funktioniert mit mehreren Symbolen: Forex, Krypto, Indizes, Metalle.









🚀Performance Highlights:





2.793% Rendite über 5 Jahre Backtest-Periode

55,27% Gewinnrate bei ausgewogenem Risiko/Ertrag

Beständiges Wachstum - Stetige Aktienkurve von 2020 bis 2025

Niedrige Depotbelastung - Durchschnittliche Margennutzung unter 25%



⚜️Trading Verteilungsanalyse:

Beste Zeiten: 14:00-18:00 (Überschneidung Europa/USA)

Beste Tage: Montag und Mittwoch weisen die höchste Rentabilität auf

Monatlich konsistent: Profitabel über alle 12 Monate



💥Was Sie mit der LITE-Version erhalten:

Ausschließlicher KAUFEN-Handel (nachgewiesene Gewinnrate von 55%)

Feste Losgröße von 0,01 (sicher für kleine Konten)

Maximal 1 Position zur gleichen Zeit (kontrolliertes Risiko)

Vollständiges EMA-basiertes Einstiegssystem

Automatische TP/SL-Verwaltung





🟢Upgrade auf PRO für:





KAUFEN/VERKAUFEN/beide Richtungen

Benutzerdefinierte Losgröße

Mehrere Positionen (1-50)

Break-Even-Schutz

Nachlaufender Stopp

Pyramiden-Skalierung

Session-Filter

Benutzerdefinierte EMA-Perioden