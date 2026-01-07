Steady Gain Protector
- Experten
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Version: 1.0
Wie ich arbeite - intelligent, präzise und mühelos
✅Intelligentes EMA-Crossover-System
Der EA verwendet eine duale EMA (Exponential Moving Average) Crossover-Strategie mit Momentum-Bestätigung. Wenn der Fast EMA (5-Perioden) über den Slow EMA (15-Perioden) mit ausreichendem Aufwärtsmomentum kreuzt, identifiziert der EA eine bullische Gelegenheit und führt automatisch einen KAUFEN-Handel aus.
✅Tick-by-Tick-Momentum-Verfolgung
Bevor der EA in einen Handel einsteigt, überwacht er aufeinanderfolgende bullische Ticks, um die Marktrichtung zu bestätigen. Dies hilft, falsche Signale herauszufiltern und stellt sicher, dass der Einstieg mit dem kurzfristigen Kursmomentum übereinstimmt.
✅Automatisches Risikomanagement
- Strenge Losgrößenberechnung mit Margin-Validierung
- Überprüfung des Kontostandes vor dem Handelsabschluss
- 80% Margin-Sicherheitspuffer, um eine übermäßige Verschuldung zu verhindern
- Automatische Lotanpassung auf Basis der verfügbaren Marge
- Setzen-und-Vergessen-Betrieb
- Sobald der EA mit einem Chart verbunden ist, arbeitet er rund um die Uhr ohne Eingriffe. Er überwacht den Markt, identifiziert Chancen und führt Trades mit vordefinierten Take-Profit- und Stop-Loss-Levels aus.
💲Anforderungsspezifikation
- Mindesteinlage $100
- Mindestmenge 0,01
- Hebelwirkung 1:100 oder höher empfohlen
- Ausführung Marktausführung
- Spread Variabel oder fest (max. 40 Punkte)
🚩Empfohlene Einstellungen:
Zeitrahmen M5 oder M15
Symbol Gold
Gewinnmitnahme 3000 Punkte
Stop Loss 3000 Punkte
Maximale Spanne 40 Punkte
Schwankungsbreite 20 Punkte
📈Gestaltet für Trader, die mehr wollen Für wen ist dieser EA geeignet:
- Einsteiger - Einfaches Setup mit festen Parametern. Einfach an den Chart anhängen und handeln lassen.
- Passive Einkommenssuchende - Automatisierter 24/5 Handel ohne ständige Überwachung.
- Händler mit kleinem Konto - Beginnen Sie mit nur $100 und 0,01 Lotgröße.
- Diversifizierungs-Enthusiasten - Funktioniert mit mehreren Symbolen: Forex, Krypto, Indizes, Metalle.
🚀Performance Highlights:
- 2.793% Rendite über 5 Jahre Backtest-Periode
- 55,27% Gewinnrate bei ausgewogenem Risiko/Ertrag
- Beständiges Wachstum - Stetige Aktienkurve von 2020 bis 2025
- Niedrige Depotbelastung - Durchschnittliche Margennutzung unter 25%
⚜️Trading Verteilungsanalyse:
- Beste Zeiten: 14:00-18:00 (Überschneidung Europa/USA)
- Beste Tage: Montag und Mittwoch weisen die höchste Rentabilität auf
- Monatlich konsistent: Profitabel über alle 12 Monate
💥Was Sie mit der LITE-Version erhalten:
- Ausschließlicher KAUFEN-Handel (nachgewiesene Gewinnrate von 55%)
- Feste Losgröße von 0,01 (sicher für kleine Konten)
- Maximal 1 Position zur gleichen Zeit (kontrolliertes Risiko)
- Vollständiges EMA-basiertes Einstiegssystem
- Automatische TP/SL-Verwaltung
🟢Upgrade auf PRO für:
- KAUFEN/VERKAUFEN/beide Richtungen
- Benutzerdefinierte Losgröße
- Mehrere Positionen (1-50)
- Break-Even-Schutz
- Nachlaufender Stopp
- Pyramiden-Skalierung
- Session-Filter
- Benutzerdefinierte EMA-Perioden
🔗Link : Gold Rocket HFT
⭕Schnellstart-Anleitung:
- Herunterladen und Installieren des EA im MT5
- Anhängen an einen beliebigen Chart (M5-Zeitrahmen empfohlen)
- Setzen Sie Take Profit und Stop Loss (Standard: 3000 Punkte)
- Aktivieren Sie den automatischen Handel
- Lassen Sie den EA 24/7 für Sie arbeiten