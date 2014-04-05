Reversal Entry Pro Indicator and Scanner

REVERSAL ENTRY PRO INDIKATOR





Die Geheimwaffe des klugen Geldes zum Aufspüren extremer Umkehrzonen









EINLEITUNG: DAS DILEMMA DES TRADERS





Jeder Trader kennt die Frustration:

Sie sehen, dass ein Markt Extreme erreicht, aber wann steigen Sie ein?

Wie unterscheiden Sie zwischen einem kleinen Pullback und einer großen Trendumkehr?

Wo platzieren Sie Ihren Stop-Loss, der weder zu eng noch zu weit ist?





Die meisten Umkehrindikatoren geben Ihnen vage Zonen oder verzögerte Signale.

Sie lassen Sie im Unklaren über Einstiegszeitpunkt, Stop-Platzierung und Gewinnziele.





Reversal Entry Pro macht Schluss mit dem Rätselraten.





---





WAS IST REVERSAL ENTRY PRO?





Reversal Entry Pro ist ein auf statistischen Wahrscheinlichkeiten basierender Umkehrindikator, der extreme Marktumkehrpunkte mit chirurgischer Präzision identifiziert. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die auf den Preis reagieren, antizipiert Reversal Entry Pro, wo der Preis statistisch gesehen wahrscheinlich umkehren wird, basierend auf dem historischen Swing-Verhalten.





Er zeigt Ihnen nicht nur "potenzielle Umkehrzonen" an, sondern gibt Ihnen exakte Einstiegspunkte, Stop-Loss-Niveaus und Gewinnziele vor, die auf einer Perzentilanalyse vergangener Marktbewegungen basieren.





---





WIE ES FUNKTIONIERT: DIE WISSENSCHAFT HINTER DEN SIGNALEN





Kerntechnologie: Statistische Perzentil-Analyse





Der Indikator analysiert historische Swing-Daten, um zu verstehen:





1. Wie weit sich der Preis typischerweise nach einem Pivot-Punkt bewegt (Preisperzentil)

2. Wie lange diese Bewegungen typischerweise andauern (Zeit-Perzentil)





Durch den Vergleich der aktuellen Marktstruktur mit historischen Mustern erkennt der Indikator, wann der Preis ein statistisches Extrem erreicht hat, bei dem Umkehrungen sehr wahrscheinlich sind.





Das Drei-Komponenten-System:





1. PIVOT-ERKENNUNGSMODUL

Identifiziert automatisch die Höchst- und Tiefststände von Schwankungen auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Schwankungslänge und filtert dabei das Marktrauschen heraus.

2. PERZENTIL-PROGNOSEZONEN

Projiziert vier wichtige Wahrscheinlichkeitszonen (25 %, 50 %, 75 %, 90 %), die zeigen, wo der Preis innerhalb bestimmter Zeitrahmen statistisch gesehen wahrscheinlich liegen wird.

3. AUTOMATISIERTE HANDELSPLANUNGEN

Erzeugt vollständige Handelspläne mit Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage eines optimalen Risiko-Ertrags-Verhältnisses.





---





DIE HANDELSMETHODIK





Bullisches Setup:





1. Pivot-Erkennung: Identifiziert ein Swing-Tief

2. Einstiegssignal: Warten, bis der Kurs die 25-Perzentil-Zone erreicht hat

3. Einstiegskurs: Einstieg bei der 25%-Perzentil-Linie

4. Stop Loss: Platzieren Sie den Stop Loss bei 2 ATR unter dem Einstiegskurs (Anpassung an die Marktvolatilität)

5. Gewinn mitnehmen: Ziel ist die 75. Perzentil-Zone





Baisse-Setup:





1. Pivot-Erkennung: Identifiziert ein Swing-Hoch

2. Einstiegssignal: Warten, bis der Kurs die 25-Perzentil-Zone erreicht hat

3. Einstiegskurs: Einstieg bei der 25%-Perzentil-Linie

4. Stop Loss: Bei 2 ATR über dem Einstiegskurs platzieren

5. Gewinn mitnehmen: Ziel ist die 75. Perzentil-Zone





---





SCHLÜSSELMERKMALE, DIE IHN AUSZEICHNEN





1. Statistische Präzision, kein Rätselraten





- Backtested-Wahrscheinlichkeitszonen basierend auf tatsächlichen Marktdaten

- Keine Kurvenanpassung - verwendet Perzentil-Analyse der jüngsten Schwankungen

- Anpassungsfähig an die aktuelle Volatilität durch ATR-basierte Stopps





2. Vollständiges Handelsmanagement





- Automatische Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus

- Anzeige des Risiko-Ertrags-Verhältnisses für jedes Setup

- Auf Prozentsätzen basierende Gewinnziele (25%, 50%, 75%, 90%)





3. Multi-Timeframe-Markt-Scanner





- Scannen von Signalen in Echtzeit für alle Symbole

- Anzeige des Zeitrahmens für jedes Signal (M5, H1, D1, etc.)

- Wahrscheinlichkeitsranking der Top 5 Handelsmöglichkeiten

- Scannen der gesamten Marktbeobachtungsliste mit einem Klick





4. Anpassbar für Ihren Handelsstil





- Einstellbare Swing-Empfindlichkeit (Parameter Swing-Länge)

- Anpassbare Perzentil-Zonen (25%, 50%, 75%, 90% anzeigen/ausblenden)

- Visuelle Anpassungen (Farben, Stile, Größen)

- Normalisierte Datenoption für konsistente Analysen über alle Instrumente hinweg





5. Professionelle Visualisierung





- Klare, übersichtliche Chart-Anzeige

- Weiße Textbeschriftungen für maximale Sichtbarkeit

- Zonenhervorhebung mit halbtransparenten Boxen

- Drehpunktmarkierungen mit Richtungsangabe





---





WARUM TRADER REVERSAL ENTRY PRO LIEBEN





Für neue Trader:





- Beseitigt die Analyse-Lähmung - die Signale sind klar und umsetzbar

- Lehrt die richtige Handelsstruktur mit vordefinierten Einstiegen, Stopps und Zielen

- Reduziert emotionales Handeln durch Befolgung statistischer Wahrscheinlichkeiten

- Eingebauter Scanner findet die besten Gelegenheiten ohne manuelles Suchen





Für erfahrene Trader:





- Erweitert bestehende Strategien um statistische Vorteile

- Bestätigt Umkehrzonen mit mehreren Wahrscheinlichkeitsstufen

- Spart Analysezeit mit automatischer Setup-Generierung

- Verbessert das Risikomanagement mit ATR-basierten Stop-Losses





Für professionelle Trader:





- Multi-Instrumenten-Fähigkeit über Markt-Scanner

- Konsistente Methodik über alle Zeitrahmen hinweg

- Quantifizierbarer Vorteil basierend auf historischen Wahrscheinlichkeiten

- Statistische Analyse auf institutionellem Niveau im Einzelhandelspaket





---





REALE HANDELSSZENARIEN





Szenario 1: Wichtige Forex-Paare





- EUR/USD bildet ein Tageshoch aus

- Der Indikator zeigt an, dass sich der Kurs der 25%-Zone nähert

- Leerverkauf mit 2 ATR-Stopp, Ziel 75%-Zone

- Ergebnis: Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:3+ erreicht





Szenario 2: Aktienindex-Futures





- S&P 500 bildet ein 4-Stunden-Tief aus

- Der Kurs erreicht das 25 %-Perzentil der Hausse

- Long einsteigen, Stopp bei 2 ATR darunter

- Ergebnis: Die Bewegung zur 75%-Zone wird innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen





Szenario 3: Kryptowährung





- Bitcoin bildet ein Swing-Hoch auf dem Stunden-Chart

- Scanner identifiziert als #1 Gelegenheit

- Führen Sie das bärische Setup mit statistischem Vertrauen aus

- Ergebnis: Profitabler Umkehrhandel in einem volatilen Markt





---





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





- Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

- Zeitrahmen: Alle (M1 bis Monatlich)

- Märkte: Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen, Rohstoffe

- Erforderliche Mindestbarren: 100+

- Ressourcenverbrauch: Leichtgewichtig, optimiert für Leistung





Eingabe-Parameter:





- Swing Length (einstellbare Empfindlichkeit)

- ATR-Periode (Volatilitätsanpassung)

- Risikoprozentsatz pro Handel

- Perzentilzonen anzeigen/ausblenden

- Visuelle Anpassungsoptionen

- Scanner aktivieren/deaktivieren





---





DER REVERSAL ENTRY PRO UNTERSCHIED





Andere Indikatoren Reversal Entry Pro

Nachlaufende Signale Führende Wahrscheinlichkeitszonen

Vage "Zonen" Exakte Einstiegs-/Ausstiegslevel

Kein Risikomanagement Eingebauter Stop Loss & Take Profit

Einzelner Zeitrahmen Multi-Timeframe-Scanner

Subjektive Interpretation Statistische Wahrscheinlichkeitsbasis

Unübersichtliche Charts Saubere, professionelle Anzeige





---





FÜR WEN DIESER INDIKATOR GEEIGNET IST





Swing Trader, die nach Umkehrpositionen mit statistischem Vorteil suchen

Position Traders, die eine Bestätigung für größere Bewegungen benötigen

Day Trader, die klare Intraday-Umkehrsignale wünschen

Risikoscheue Trader, die vordefinierte Risikoparameter wünschen

Multi-Instrumenten-Händler , die einen Markt-Scanner benötigen

Systematische Trader, die einen regelbasierten Ansatz wünschen

Manuelle Händler, die ihre Analyse ergänzen möchten

Automatisierter Handel (mit aktivierter automatischer Ausführungsfunktion)





---





ERGEBNISSE, DIE SIE ERWARTEN KÖNNEN





- Eingaben mit höherer Wahrscheinlichkeit: Einstieg bei statistischen Extremen, wo Umkehrungen am wahrscheinlichsten sind

- Verbessertes Risiko-Ertrags-Verhältnis: Normalerweise 1:2 bis 1:4 auf der Basis von 25 % bis 75 % Bewegungen

- Weniger emotionales Handeln: Folgen Sie statistischen Wahrscheinlichkeiten, nicht Emotionen

- Zeiteffizienz: Scanner findet die besten Gelegenheiten auf allen Märkten

- Konsistente Methodik: Derselbe Ansatz funktioniert bei allen Instrumenten und Zeitrahmen

- Klares Handelsmanagement: Sie wissen genau, wo Sie einsteigen, stoppen und Gewinne mitnehmen müssen.





---





HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN





F: Auf welchen Märkten funktioniert das?

A: Jeder Markt mit ausreichender Volatilität - Devisen, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen.





F: Was ist der optimale Zeitrahmen?

A: Funktioniert auf allen Zeitrahmen, aber H1 bis Daily produzieren tendenziell die zuverlässigsten Signale.





F: Wie viele Trades pro Woche?

A: Hängt von den Marktbedingungen ab, in der Regel 2-5 hochwertige Setups pro Woche und Instrument.





F: Ist dies ein eigenständiges System?

A: Ja, komplett mit Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln. Es kann auch mit anderen Analysen kombiniert werden.





F: Wie hoch ist die Lernkurve?

A: Minimal - die Signale sind visuell und intuitiv. Die meisten Händler sind innerhalb ihrer ersten Woche profitabel.





F: Wird das Signal wiederholt?

A: Nein - sobald ein Pivot identifiziert und die Zonen eingezeichnet sind, ändern sie sich nicht mehr.





F: Ist automatischer Handel verfügbar?

A: Ja, einschließlich der optionalen Funktion für die automatische Ausführung (bei angemessenem Risikomanagement).





---





IHRE INVESTITION IN DEN PROFESSIONELLEN HANDEL





Die meisten Trader geben Tausende von Euros für Kurse, Mentorenschaften und Versuch-und-Irrtum-Verluste aus, um den Umkehrhandel zu meistern.





Reversal Entry Pro gibt Ihnen:





- Statistischer Vorsprung durch die Analyse von Marktdaten

- Vollständiges Handelsverwaltungssystem

- Marktscanner, der stundenlange manuelle Arbeit erspart

- Professionelles Werkzeug, das von institutionellen Händlern verwendet wird

- Lebenslange Updates und Verbesserungen





Preis: Einmalige Zahlung von $50

(Verglichen mit den Kosten für einen einzigen schlechten Handel oder monatelange Verluste)

.





LEGEN SIE NOCH HEUTE LOS





Klicken Sie auf "In den Warenkorb", um Ihre Lizenz und den sofortigen Download zu sichern.





Innerhalb weniger Minuten haben Sie:





1. Indikator-Datei für MT5

2. Vollständiges Benutzerhandbuch mit Beispielen

3. Video-Tutorials zur genauen Anwendung

4. Anleitung zu den besten Einstellungen für verschiedene Märkte

5. Zugang zum Kundensupport





---





SCHLUSSWORT VON UNSEREN TRADERN





"Ich habe jeden Umkehrindikator ausprobiert, den es gibt. Dies ist der einzige, der mir exakte Einstiegspunkte mit statistischer Untermauerung liefert. Meine Gewinnrate hat sich um 40% verbessert." - James R., Professioneller Trader





"Allein der Scanner ist den Preis wert. Er findet Chancen, die ich bei 28 Währungspaaren verpasst hätte." - Sarah L., Forex-Fondsmanagerin





"Endlich ein Umkehr-Tool, das nicht nur Zonen anzeigt, sondern mir genau sagt, wo ich ein- und aussteigen soll. Ein echter Wendepunkt." - Mike T., Swing Trading-Ausbilder





---





Verwandeln Sie Ihren Umkehrhandel vom Rätselraten in statistische Präzision.





