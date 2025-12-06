Session Finder - Verfolgen Sie Devisenmarkt-Sessions mit Präzision



Bleiben Sie dem Markt einen Schritt voraus mit Session Finder, einem schlanken Design im HUB-Stil für MetaTrader 5. Er bietet Echtzeiteinblicke in die wichtigsten Handelssitzungen der Welt - Sydney, Tokio, London und New York - so dass Sie immer wissen, welche Märkte geöffnet oder geschlossen sind oder sich bald ändern werden.

Hauptmerkmale:

Live-Sitzungsstatus: Sehen Sie auf einen Blick, ob eine Sitzung gerade geöffnet oder geschlossen ist.

Countdown-Timer: Verfolgen Sie genau, wie lange es noch dauert, bis eine Sitzung eröffnet oder geschlossen wird.

Duale Zeitanzeige: Zeigen Sie lokale und Serverzeiten gleichzeitig an.

Anpassbare Oberfläche: Passen Sie Farben, Schriftarten, Panelgrößen und Anzeigeeinstellungen an Ihren Chart-Stil an.

Professionelles Panel-Layout: Ein klares, nicht aufdringliches Design mit farblich hervorgehobenen Bereichen für schnelle Lesbarkeit.

Automatische Aktualisierungen: Die Panels werden in Echtzeit aktualisiert, damit Ihre Handelsentscheidungen mit den Aktivitäten der Sitzung übereinstimmen.

Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Session Finder hilft Ihnen bei der Planung von Trades in Abhängigkeit von der Marktaktivität, bei der Optimierung des Timings und bei der Aufrechterhaltung der Disziplin, da Sie wichtige Session-Informationen direkt in Ihrem Chart sehen.