Session Finder - Verfolgen Sie Devisenmarkt-Sessions mit Präzision

Bleiben Sie dem Markt einen Schritt voraus mit Session Finder, einem schlanken Design im HUB-Stil für MetaTrader 5. Er bietet Echtzeiteinblicke in die wichtigsten Handelssitzungen der Welt - Sydney, Tokio, London und New York - so dass Sie immer wissen, welche Märkte geöffnet oder geschlossen sind oder sich bald ändern werden.

Hauptmerkmale:

  • Live-Sitzungsstatus: Sehen Sie auf einen Blick, ob eine Sitzung gerade geöffnet oder geschlossen ist.

  • Countdown-Timer: Verfolgen Sie genau, wie lange es noch dauert, bis eine Sitzung eröffnet oder geschlossen wird.

  • Duale Zeitanzeige: Zeigen Sie lokale und Serverzeiten gleichzeitig an.

  • Anpassbare Oberfläche: Passen Sie Farben, Schriftarten, Panelgrößen und Anzeigeeinstellungen an Ihren Chart-Stil an.

  • Professionelles Panel-Layout: Ein klares, nicht aufdringliches Design mit farblich hervorgehobenen Bereichen für schnelle Lesbarkeit.

  • Automatische Aktualisierungen: Die Panels werden in Echtzeit aktualisiert, damit Ihre Handelsentscheidungen mit den Aktivitäten der Sitzung übereinstimmen.

Ganz gleich, ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, Session Finder hilft Ihnen bei der Planung von Trades in Abhängigkeit von der Marktaktivität, bei der Optimierung des Timings und bei der Aufrechterhaltung der Disziplin, da Sie wichtige Session-Informationen direkt in Ihrem Chart sehen.


Bulk Order
Arva Sesha Sandeep
Utilitys
Bulk-Order Bulk Order ist ein manuelles Handels-Panel für MetaTrader 5. Es ermöglicht die Platzierung mehrerer Markt- und Pending-Orders, die Anpassung von TP/SL-Levels und die Verwaltung offener Positionen über eine kompakte On-Chart-Oberfläche. Der EA führt keinen automatisierten Handel durch und agiert nur, wenn der Benutzer eine Taste drückt. Funktionen : Das Panel unterstützt die gleichzeitige Platzierung von bis zu fünfzig Marktaufträgen. Der Benutzer kann die Lotgröße, den Take Profit u
True B Bands
Arva Sesha Sandeep
Indikatoren
Echte B-Bänder Erweiterte Bollinger Bands mit Squeeze-Erkennung, Volatilitätsverfolgung und Echtzeit-Dashboard für umfassende Marktanalysen. Wichtigste Merkmale Drei farbige Bandplots mit automatischer Squeeze-Erkennung und Volatilitätsanalyse Professionelles Dashboard mit Marktanalyse und Handelssignalen in Echtzeit Intelligente, konfigurierbare Alarme für Bandberührungen und Squeeze-Bedingungen Adaptive Trenderkennung mit Erkennung von überverkauften und überkauften Kursen Dashboard-Anzeige
