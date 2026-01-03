Max Ribbon Mt5
- Indikatoren
- Stefano Frisetti
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt!
BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortschrittlicher Trendindikator, der zwei Ribbon-Systeme kombiniert, um die Marktrichtung genau zu erkennen: - MaxRib2 (Fast Ribbon): Reagiert auf kurzfristige Bewegungen, ideal zum Erfassen von schnellen Umkehrungen und Trendbestätigungen. - MaxRib3 (Slow Ribbon): Filtert Marktgeräusche heraus und zeigt den Haupttrend an, ideal für den mittel- bis langfristigen Handel.
Der proprietäre Algorithmus verwendet eine Kombination aus:
✅ Dreifacher Exponentialglättung
✅ Momentum-Analyse
✅ Adaptiver Trendfilter Das Ergebnis ist ein Band, das seine Farbe fließend ändert: GRÜN = BULLISH Trend ROT = BEARISH Trend
WIE MAN EINSTIEGSSIGNALE HANDELT:
- LONG: Wenn das Band von ROT zu GRÜN wechselt
- SHORT: Wenn das Band von GRÜN nach ROT wechselt TRENDKONFIRMATION:
- STRONG Trend: MaxRib2 und MaxRib3 der gleichen Farbe
- ÜBERGANGS-Trend: MaxRib2 und MaxRib3 in unterschiedlichen Farben (auf Bestätigung warten) EXIT:
- Schließen Sie die Position, wenn das Ribbon die Farbe wechselt - oder verwenden Sie das gegenüberliegende Ribbon als Trailing Stop
EMPFOHLENE STRATEGIE:
1. MaxRib3 verwenden, um den Haupttrend zu identifizieren
2. Verwenden Sie MaxRib2 für den Einstiegszeitpunkt
3. Gehe nur LONG, wenn beide GRÜN sind
4. Gehe nur SHORT, wenn beide ROT sind
⚙️ EINSTELLUNGEN VERFÜGBARE EINGÄNGE:
- ShowMaxRib3 (true/false): Zeigt/verbirgt das langsame Ribbon KOMPATIBLE ASSETS:
✅ Forex (alle Paare)
✅ Indizes (DAX, S&P500, NASDAQ, usw.)
✅ Rohstoffe (Gold, Silber, Öl, usw.) ✅ Kryptowährungen (BTC, ETH, usw.)
✅ Aktien EMPFOHLENE ZEITRAUME: - Scalping: M5, M15 - Intraday: M30, H1 - Swing: H4, Q1
LIZENZ FÜR VERTRIEB UND SUPPORT:
- 6-monatiges Abonnement
- Mehrfache Aktivierungen erlaubt SUPPORT:
- Technischer Support für die ersten 30 Tage nach dem Kauf
- YouTube-Kanal: Scipio-Handelsraum
- Kontakt: über MQL5.com
VIDEO TUTORIAL Schauen Sie sich das vollständige Video zur Verwendung von MAX RIBBON auf dem Scipio Trading Room YouTube-Kanal an
