Break Retest
- Indikatoren
- Ongkysetiawan
- Version: 1.37
- Aktualisiert: 21 August 2025
- Aktivierungen: 5
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH.
FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER.
Vorteile
- Weniger falsche Ausbrüche. Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich.
- Straffere Ausführungspläne. Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme.
- Nicht wiederholtes Vertrauen. Signale werden auf dem aktuellen Balken platziert.
- Flexibel für verschiedene Märkte. Funktioniert bei FX, Indizes, Metallen, Kryptowährungen; Scalping auf M15 oder Swing auf H1/H4/D1.
- Übersichtliches Charting. Automatische Linienkappung/Verfall und vollständige Bereinigung beim Entfernen halten Ihre Vorlagen sauber.
Merkmale
- Nicht-nachmalen.
- Optionale Wiederholungsanforderung ("Wiederholungsanforderung", "Wiederholungstoleranzpunkte")
- Nach einem Ausbruch wartet der Indikator darauf, dass der Kurs das gebrochene Niveau erneut testet (innerhalb Ihrer Toleranz), bevor der Pfeil gedruckt wird. Filtert Fakeouts auf Anhieb.
- "Filter für vorherigen Schlusskurs". Erfordert, dass der Schlusskurs des vorherigen Balkens auf der gegenüberliegenden Seite des Niveaus liegt - ein weiterer Fakeout-Filter.
- Saubere, sichtbare Signale. Standardmäßig Pfeilcodes 233/234; "Pfeilverschiebungspunkte" zur Vermeidung von Dochtüberschneidungen. Funktioniert mit jedem Symbol/Zeitrahmen.
- Level-Linien mit Housekeeping. Zeichnet horizontale Linien auf der unterbrochenen Ebene und verwaltet sie: "Nur die jüngste Linie pro Seite behalten", "Cap pro Seite (wird ignoriert, wenn nur die jüngste)", "Linien löschen, die älter als so viele Bars sind (0=nie)".
- Die Zeilen werden automatisch gelöscht, wenn Sie den Indikator entfernen.
- "Spam-Kontrolle pro Balken". Verhindert das Stapeln von doppelten Pfeilen zur gleichen Bar-Zeit.
- Warnungen & Push. Optionale Terminalwarnungen und mobiler Push für jedes Signal.