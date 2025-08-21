Break Retest

PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH.

FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER.

Vorteile

  • Weniger falsche Ausbrüche. Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich.
  • Straffere Ausführungspläne. Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme.
  • Nicht wiederholtes Vertrauen. Signale werden auf dem aktuellen Balken platziert.
  • Flexibel für verschiedene Märkte. Funktioniert bei FX, Indizes, Metallen, Kryptowährungen; Scalping auf M15 oder Swing auf H1/H4/D1.
  • Übersichtliches Charting. Automatische Linienkappung/Verfall und vollständige Bereinigung beim Entfernen halten Ihre Vorlagen sauber.
Merkmale
  • Nicht-nachmalen.
  • Optionale Wiederholungsanforderung ("Wiederholungsanforderung", "Wiederholungstoleranzpunkte")
  • Nach einem Ausbruch wartet der Indikator darauf, dass der Kurs das gebrochene Niveau erneut testet (innerhalb Ihrer Toleranz), bevor der Pfeil gedruckt wird. Filtert Fakeouts auf Anhieb.
  • "Filter für vorherigen Schlusskurs". Erfordert, dass der Schlusskurs des vorherigen Balkens auf der gegenüberliegenden Seite des Niveaus liegt - ein weiterer Fakeout-Filter.
  • Saubere, sichtbare Signale. Standardmäßig Pfeilcodes 233/234; "Pfeilverschiebungspunkte" zur Vermeidung von Dochtüberschneidungen. Funktioniert mit jedem Symbol/Zeitrahmen.
  • Level-Linien mit Housekeeping. Zeichnet horizontale Linien auf der unterbrochenen Ebene und verwaltet sie: "Nur die jüngste Linie pro Seite behalten", "Cap pro Seite (wird ignoriert, wenn nur die jüngste)", "Linien löschen, die älter als so viele Bars sind (0=nie)".
  • Die Zeilen werden automatisch gelöscht, wenn Sie den Indikator entfernen.
  • "Spam-Kontrolle pro Balken". Verhindert das Stapeln von doppelten Pfeilen zur gleichen Bar-Zeit.
  • Warnungen & Push. Optionale Terminalwarnungen und mobiler Push für jedes Signal.









































