Super Arrow MT5 indicator

Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit.

Wichtigste Merkmale

  • Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert

  • Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf

  • Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail

  • Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast

  • Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen

Einstellbare Parameter

Zeitrahmen

  • Standard: " aktueller Zeitrahmen"

  • Funktion: Legt den Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators fest

  • Optionen: Kann auf M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN eingestellt werden

  • Zweck: Ermöglicht die Anzeige von Signalen aus anderen Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart

  • HalbeLänge: Steuert den Glättungsgrad (Standardwert 56)

  • BänderAbweichungen: Legt den Abweichungsfaktor fest (Standardwert 1.618)

  • Preis: Auswahl von 7 verschiedenen Preisberechnungstypen

  • Warnsystem: Vollständige Konfiguration der Benachrichtigungseinstellungen

Handels-Strategien

  • Trendfolge: Erfassen Sie Retracement-Einträge in starken Trends, bestätigen Sie diese mit höheren Zeitfenstern

  • Ausbruchshandel: Erkennen Sie Ausbrüche von Schlüsselniveaus und steigen Sie zu Beginn einer neuen Bewegung ein

  • Reversal Trading: Erkennen von Signalen in überkauften/überverkauften Zonen, striktes Stopp-Loss für kurzfristige Trades anwenden

Empfehlungen für die Nutzung

  • Kombinieren Sie mit der Fundamentalanalyse und vermeiden Sie aufsehenerregende Nachrichtenereignisse

  • Angemessenes Risikomanagement mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2

  • Verwenden Sie Signale mit kleinerem Zeitrahmen in Übereinstimmung mit Trends mit höherem Zeitrahmen

Technische Spezifikationen

  • Signal-Typ: Kaufpfeil (grün) / Verkaufspfeil (rot)

  • Zeitrahmen: Ein 1-Stunden-H4-Zyklus wird empfohlen

  • Vermögenswerte: Forex, Edelmetalle, Rohöl, Indizes, Kryptowährungen

  • Plattform: MT4, kompatibel mit allen Brokern


Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
