Super Arrow MT5 indicator
- Indikatoren
- Yan Zhen Du
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit.
Wichtigste Merkmale
-
Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert
-
Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf
-
Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail
-
Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast
-
Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen
Einstellbare Parameter
Zeitrahmen
-
Standard: " aktueller Zeitrahmen"
-
Funktion: Legt den Zeitrahmen für die Berechnung des Indikators fest
-
Optionen: Kann auf M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN eingestellt werden
-
Zweck: Ermöglicht die Anzeige von Signalen aus anderen Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart
-
HalbeLänge: Steuert den Glättungsgrad (Standardwert 56)
-
BänderAbweichungen: Legt den Abweichungsfaktor fest (Standardwert 1.618)
-
Preis: Auswahl von 7 verschiedenen Preisberechnungstypen
-
Warnsystem: Vollständige Konfiguration der Benachrichtigungseinstellungen
Handels-Strategien
-
Trendfolge: Erfassen Sie Retracement-Einträge in starken Trends, bestätigen Sie diese mit höheren Zeitfenstern
-
Ausbruchshandel: Erkennen Sie Ausbrüche von Schlüsselniveaus und steigen Sie zu Beginn einer neuen Bewegung ein
-
Reversal Trading: Erkennen von Signalen in überkauften/überverkauften Zonen, striktes Stopp-Loss für kurzfristige Trades anwenden
Empfehlungen für die Nutzung
-
Kombinieren Sie mit der Fundamentalanalyse und vermeiden Sie aufsehenerregende Nachrichtenereignisse
-
Angemessenes Risikomanagement mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2
-
Verwenden Sie Signale mit kleinerem Zeitrahmen in Übereinstimmung mit Trends mit höherem Zeitrahmen
Technische Spezifikationen
-
Signal-Typ: Kaufpfeil (grün) / Verkaufspfeil (rot)
-
Zeitrahmen: Ein 1-Stunden-H4-Zyklus wird empfohlen
-
Vermögenswerte: Forex, Edelmetalle, Rohöl, Indizes, Kryptowährungen
-
Plattform: MT4, kompatibel mit allen Brokern