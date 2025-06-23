Imperator Legacy — Elite Expert Advisor für präzisen kurzfristigen Handel

Imperator Legacy ist ein Premium-Automatisierter Handelsberater, entwickelt für Instrumente mit hoher Volatilität und minimalem Spread. Im Kern steht ein mehrkomponentiger Algorithmus, der den Markt in Echtzeit analysiert und mit maximaler Geschwindigkeit reagiert.

Der EA setzt eine Price-Action-Strategie mit minimaler Verzögerung um, was ihn besonders effektiv für Scalping macht. Unterstützt werden sowohl feste als auch dynamisch berechnete Positionsgrößen. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Für zusätzliche Stabilität wird ein VPS empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Allgemeine Beschreibung

Imperator Legacy ist für XAUUSD optimiert und mit Tickstory unter realen Spread- und Kommissionsbedingungen mit 99,99% Genauigkeit getestet.

Auf RoboForex Prime-Konten werden dank der reduzierten Goldkommission die besten Parameter erreicht — dies bietet einen zusätzlichen Vorteil im Hochfrequenzhandel, bei dem jeder Einstiegspunkt empfindlich auf den Spread reagiert.

Wichtige Merkmale

Kein Martingale, kein Grid, kein Arbitrage

Jeder Trade ist durch Stop-Loss geschützt

Flexibles Lot-Management-System

Automatische Kontrolle von Spread und Slippage

Empfehlungen

Geeignete Kontotypen: ECN, Raw, Razor oder Prime

Optimale Standardeinstellungen für XAUUSD

Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird ein Demotest empfohlen

Parameter

InpulsTime — Einstiegssignal nach Zeit

— Einstiegssignal nach Zeit Inpuls — Empfindlichkeit gegenüber Impulsen

— Empfindlichkeit gegenüber Impulsen Inpuls_Sniper — Einstellung für ultrapräzisen Einstieg

— Einstellung für ultrapräzisen Einstieg StopLoss — fester Schutzlevel

— fester Schutzlevel TakeProfit — fester Ausstiegslevel

— fester Ausstiegslevel TrailingStart — Aktivierung des Trailing-Stops

— Aktivierung des Trailing-Stops TrailingStop — Abstand des Trailing-Stops

— Abstand des Trailing-Stops FixedLot — feste Positionsgröße

— feste Positionsgröße Use_AutoMM — automatische Lot-Berechnung aktivieren

— automatische Lot-Berechnung aktivieren AutoMM — Einzahlungsprozentsatz für AutoMM

— Einzahlungsprozentsatz für AutoMM Max_Spread — maximal zulässiger Spread

— maximal zulässiger Spread Slippage — zulässiges Slippage

— zulässiges Slippage Magic — eindeutige Experten-ID

— eindeutige Experten-ID Transactiont — Handelslimit

— Handelslimit BiddingStep — Abstand zwischen Trades

— Abstand zwischen Trades TradeComment — Kommentar zum Trade

Jetzt starten

Installieren Sie Imperator Legacy für MT4 und entdecken Sie einen Handel, der auf Präzision, Technologie und Stabilität basiert.

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Lage nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.