Imperator Legacy
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 8 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
Imperator Legacy — Elite Expert Advisor für präzisen kurzfristigen Handel
Imperator Legacy ist ein Premium-Automatisierter Handelsberater, entwickelt für Instrumente mit hoher Volatilität und minimalem Spread. Im Kern steht ein mehrkomponentiger Algorithmus, der den Markt in Echtzeit analysiert und mit maximaler Geschwindigkeit reagiert.
Der EA setzt eine Price-Action-Strategie mit minimaler Verzögerung um, was ihn besonders effektiv für Scalping macht. Unterstützt werden sowohl feste als auch dynamisch berechnete Positionsgrößen. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Für zusätzliche Stabilität wird ein VPS empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Allgemeine Beschreibung
Imperator Legacy ist für XAUUSD optimiert und mit Tickstory unter realen Spread- und Kommissionsbedingungen mit 99,99% Genauigkeit getestet.
Auf RoboForex Prime-Konten werden dank der reduzierten Goldkommission die besten Parameter erreicht — dies bietet einen zusätzlichen Vorteil im Hochfrequenzhandel, bei dem jeder Einstiegspunkt empfindlich auf den Spread reagiert.
Wichtige Merkmale
- Kein Martingale, kein Grid, kein Arbitrage
- Jeder Trade ist durch Stop-Loss geschützt
- Flexibles Lot-Management-System
- Automatische Kontrolle von Spread und Slippage
Empfehlungen
- Geeignete Kontotypen: ECN, Raw, Razor oder Prime
- Optimale Standardeinstellungen für XAUUSD
- Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird ein Demotest empfohlen
Parameter
- InpulsTime — Einstiegssignal nach Zeit
- Inpuls — Empfindlichkeit gegenüber Impulsen
- Inpuls_Sniper — Einstellung für ultrapräzisen Einstieg
- StopLoss — fester Schutzlevel
- TakeProfit — fester Ausstiegslevel
- TrailingStart — Aktivierung des Trailing-Stops
- TrailingStop — Abstand des Trailing-Stops
- FixedLot — feste Positionsgröße
- Use_AutoMM — automatische Lot-Berechnung aktivieren
- AutoMM — Einzahlungsprozentsatz für AutoMM
- Max_Spread — maximal zulässiger Spread
- Slippage — zulässiges Slippage
- Magic — eindeutige Experten-ID
- Transactiont — Handelslimit
- BiddingStep — Abstand zwischen Trades
- TradeComment — Kommentar zum Trade
Jetzt starten
Installieren Sie Imperator Legacy für MT4 und entdecken Sie einen Handel, der auf Präzision, Technologie und Stabilität basiert.
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.