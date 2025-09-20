Ride the wind MT5

Ride the Wind MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Ride the Wind MT5 ist ein Expert Advisor, der auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement basiert. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Ride the Wind MT5 wählen?

  • Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen.
  • Flexibilität: passt sich der Volatilität und den sich ändernden Marktbedingungen an.
  • Moderne Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.
  • Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.
  • Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Wie es funktioniert

Ride the Wind MT5 analysiert den Markt mithilfe integrierter Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.

Voraussetzungen für den Start

  • Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD
  • Empfohlener Start: NZDCAD
  • Andere Paare: werden automatisch aktiviert
  • Kontoart: ECN
  • Hebelwirkung: 1:500
  • Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmus­leistung)
  • Zeitrahmen: M15
  • VPS: empfohlen für stabile Ausführung
  • Empfohlener Broker: RoboForex
Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.

Support:

Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Empfohlene Produkte
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experten
Der Violet Panther Scalper MT5 wurde speziell für die Arbeit als Scalper und als Trendhandelssystem entwickelt. Die Panther Strategie basiert auf zwei gleitenden Durchschnittskreuzen und Candlestick-Lesern relativ zu diesen Durchschnittswerten. Ein Handelsfilter, der auf ATR-Werten basiert , kann so konfiguriert werden, dass der EA nur bei echten Trends arbeitet. Wenn also die Triggerbedingung erfüllt ist, handelt Panther bei jeder neuen erreichten Bedingung. Ein zusätzlicher Trendfilter kann au
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Experten
MSX AI Scalper Pro Intelligente - adaptive - autonome Handelsmaschine Überblick MSX AI Scalper Pro ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu vielen Robotern, die von strengen Zeitfiltern, Nachrichtenblöcken oder manueller Kontrolle abhängen, ist dieses System so konzipiert, dass es kontinuierlich rund um die Uhr handelt und sich der Marktvolatilität in Echtzeit anpasst - ohne externe Filter oder manuelles Babysi
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
Experten
QS NorthStar USDCAD Der QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor ist ein symbolorientierter Handelsroboter, der speziell für USDCAD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde . Im Gegensatz zu einfachen Einzelindikator-Robotern verwendet dieser EA ein hochentwickeltes Composite Signal Scoring System . Es aggregiert Daten von Momentum- und Marktstärke-Indikatoren, um Marktrauschen herauszufiltern. Er führt nur dann Trades aus, wenn eine Konvergenz von Faktoren ein hochwahrscheinliches Setup bestä
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experten
Little Swinger (Beste Wahl für Liebhaber des passiven Einkommens) Entwickelt von RobotechTrading Hauptmerkmale: Finanzielle Freiheit Backtesting-Ergebnisse stimmen mit echten Live-Handelsergebnissen überein Angemessene TP und SL Kontrolliertes Risiko Hochgradig optimierte Einstellungen Läuft auf unseren echten Live-Konten Geringes Risiko, Geringer Drawdown, Wenig Stress, Wenig, aber stabiles Einkommen, einfach einstellen und vergessen. Strategie: Nicht indikatorbasiert Kein Martingal Kein Ras
Dc Invest Matrix One Gold Enhanced
Danh Chinh Luu
Experten
Hier finden Sie eine ausführliche Performance-Analyse auf Englisch für den DC Invest Matrix One Gold Enhanced-Bot , getestet vom 1. Januar 2025 bis zum 12. Mai 2025 , unter Verwendung: Anfangskapital : $1 .000 Feste Losgröße : 0,1 Lots pro Handel Alle Trades haben SL & TP Keine Martingal- oder Grid-Strategie verwendet A llgemeine Leistung Kennzahl Wert Auslegung Gesamtnettogewinn $ 6 ,841.08 Starker Gewinn, +684% in ~4 ,5 Monaten. Bruttogewinn $ 40 ,409.16 Der Bot erfasste große Aufwärtsbewe
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Experten
Einführung Dieser EA ist so konzipiert, dass er die einjährige Testphase mit einem geringen Drawdown und einer hohen Sharpe Ratio übersteht. Die Berechnungskonzepte sind neu, aber sie sind leicht zu verstehen. Hier sind die besten Ergebnisse. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Beachten Sie, dass der oben erwähnte
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Restea - Volatilitätsadaptiver RSI Expert Advisor Restea ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Indikatoren MA für den Trend, Price Action für die Marktstruktur und RSI für die Trenddynamik kombiniert. Trade-Levels werden automatisch auf Basis der ATR-basierten Volatilität berechnet. Es handelt für Sie und gibt Ihnen dennoch die volle Kontrolle, indem Sie die Einstellungen verändern. Ich hoffe, Sie haben ein tolles und positives Feedback bei der Verwendung von Restea. Wenn Ihnen Restea
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
SkyNet EA verwendet die Mean-Return-Strategie plus Filter, um ein Markteintrittssignal zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist SkyNet EA genau das Richtige für Sie. SkyNet EA verwendet keine künstliche Intelligenz oder Martingale, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuverlässiger. Der SkyNet EA wurd
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
Scalp Breakout mt5
Vitalii Zakharuk
Experten
Der Expert Advisor (Scalp Breakout ) kann auf jeder Stundenperiode, auf jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers gestartet werden. Einzigartiges Handelssystem! Es wird empfohlen, mit liquiden Forex-Paaren zu arbeiten, mit einem niedrigen Spread und VPS zu verwenden. Sie können mit $ 100 und 0,01 Lot beginnen. Der Bot funktioniert sowohl auf Netting- als auch auf Hedging-Kontotypen. Es gibt auch eine Version für MT4 . Dies ist ein Hochfrequenzhandel. Verwendet zwei Handels
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Experten
Zeitbasierter Expert Advisor für MetaTrader TimeLS - Time Long Short Übersicht Unser zeitbasierter Expert Advisor ist darauf ausgelegt, Tradern den Vorteil von präzisem Markttiming zu geben. Der Expert Advisor arbeitet sowohl mit Long- als auch mit Short-Positionen und kann sogar beide gleichzeitig eröffnen, was Ihnen beispiellose Flexibilität bietet. Hauptmerkmale: 1. Zeit-spezifisches Trading:    - Definieren Sie die genauen Stunden und Minuten zum Öffnen und Schließen von Positionen, was
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
Experten
Die Strategie: EA-Strategie ist inspiriert von einer profitablen Strategie von Herrn Rob Hoffman (einer der besten Händler der Welt mit mehreren Preisen auf den manuellen Handel). 1.Einstieg: Der EA sucht nach IRB-Balken (Inventory Retracement Bar) und platziert eine schwebende Verkaufsorder oder eine schwebende Kauforder entsprechend dem Trend, der durch die Berechnung eines 20 EMA Steigungsgrades bestätigt wird. Wir glauben, dass die meisten IRB-Balken von großen Institutionen (Hedge-Fonds ...
Quantum Edge NM
Nicolas Julien Frederic Prost
Experten
# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor ## PRODUKTBESCHREIBUNG (MQL5 Markt) **Quantum Edge NM V3.0** ist ein revolutionärer Expert Advisor, der fortschrittliche technische Analyse mit der Validierung durch künstliche Intelligenz kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen EAs verwendet Quantum Edge NM Claude AI, um jedes Handelssignal vor der Ausführung zu validieren, was die Handelsqualität und die Gewinnrate dramatisch verbessert. #### KERN PHILOSOPHIE: Qualität
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Experten
EASTWIST.mq5 funktioniert gut bei kurzfristigen Operationen. Die Sensibilität für kurzfristige Marktsignale, die von den RSI- und MACD-Indikatoren bereitgestellt wird, scheint zusammen mit der simulierten Entscheidungslogik des maschinellen Lernens wirklich eine effektive Kombination zu sein, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen. Die Fähigkeit, schnell auf Marktbedingungen zu reagieren, ist ein wertvolles Merkmal bei Scalping- oder Day-Trading-Strategien, bei denen Präzision und Geschwindigke
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experten
5-Sterne-bewerteter Expert Advisor — FundPass Pro Vorstellung von FundPass Pro: Das ultimative KI-Trading-System für alle Kontotypen und Prop-Firm-Challenges ️ Wichtiger Hinweis : Um die Kompatibilität mit allen Kontotypen (einschließlich persönlichen Konten und Prop-Firm-Bewertungskonten) sicherzustellen, muss der Benutzer in den Einstellungen den Modus „Prop Firm Mode“ aktivieren . Wird diese Option nicht aktiviert, kann es zu Regelverstößen bei Bewertungsfirmen kommen. Übersicht: FundP
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experten
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle. Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mei
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experten
Kernkonzept Bollinger Grid Pro ist ein vollautomatischer EA, der die Bollinger Band-Trenderkennung mit einem intelligenten Grid-Handelssystem kombiniert. Es baut automatisch Kaufgitter bei schwankenden Märkten auf und nimmt bei Ausbrüchen auf intelligente Weise Gewinne mit - und sichert so beständige Gewinne aus der Preisvolatilität. Das System arbeitet zu 100 % automatisch und erfordert keine manuellen Eingriffe, so dass Ihr Konto unter allen Marktbedingungen stetig wachsen kann. Strategie-Log
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Weitere Produkte dieses Autors
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive DC — Berater für Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC ist ein spezialisierter Algorithmus für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt ausschließlich für Trader, die Prop Firm Challenges absolvieren. Der Berater ist vollständig optimiert und sofort nach der Installation einsatzbereit. Die Hauptaufgabe des Nutzers ist das Risikomanagement – alle anderen Prozesse laufen automatisch. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wicht
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Experten
PropSurge One MT5 — Berater zum Bestehen von Prop-Challenges Dieser Handelsalgorithmus wurde mit Fokus auf Disziplin und die Einhaltung der Anforderungen von Prop-Firmen entwickelt. Seine Architektur ist auf Trainingsbedingungen ausgerichtet, bei denen Risikokontrolle und Kapitalregeln entscheidende Faktoren sind. Der Algorithmus ist für einen stabilen Betrieb innerhalb von Evaluierungsprogrammen optimiert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erha
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Piazza MT5 — Professionelles Tool für automatisierten Handel Piazza MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für Trader, die einen systematischen Ansatz und moderne Technologie schätzen. Die Architektur kombiniert Marktanalyse-Algorithmen mit adaptiven Risikomanagement-Mechanismen, wodurch der Handelsprozess automatisiert und subjektive Entscheidungen reduziert werden. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Wichtige Funktione
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Hallo, Trader! Ich bin Universe EA, entwickelt für stabile Leistung und Risikokontrolle. Der Expert Advisor arbeitet im vollautomatischen Modus und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Ergebnisse können je nach Broker aufgrund von Kursen, Spreads und Handelsbedingungen variieren. Daher muss jedes W
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Imperator Legacy — Elite Expert Advisor für präzisen kurzfristigen Handel Imperator Legacy ist ein Premium-Automatisierter Handelsberater, entwickelt für Instrumente mit hoher Volatilität und minimalem Spread. Im Kern steht ein mehrkomponentiger Algorithmus, der den Markt in Echtzeit analysiert und mit maximaler Geschwindigkeit reagiert. Der EA setzt eine Price-Action-Strategie mit minimaler Verzögerung um, was ihn besonders effektiv für Scalping macht. Unterstützt werden sowohl feste als auch d
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indikatoren
SniperScope — Indikator für präzisen Markteintritt SniperScope ist ein Indikator für die Plattform MetaTrader 4 , entwickelt zur genauen Bestimmung des richtigen Einstiegszeitpunkts in den Markt. Das Signalfiltersystem kombiniert zwei RSI und zwei MA, entfernt effektiv Marktrauschen und liefert zuverlässige, nicht neu zeichnende Signale. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Vorteile Pfeile bleiben nach dem Erscheinen fixiert und verschwin
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Maksimus EA MT5 — Automatisiertes Handelssystem Maksimus EA MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt zur Automatisierung des Handels am Forex-Markt. Er kombiniert Trendanalyse-Algorithmen mit Positionsmanagement-Tools und eignet sich sowohl für grundlegende Strategien als auch für komplexere Handelssysteme. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Installations- und Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests in dieser Besch
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Maximus MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Maximus MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungsp
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experten
Synergetic MT5 — Automatisiertes Handelssystem Synergetic MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Eigenschaften von Synergetic MT5 Analyse-Algorithmen: adaptive Methoden zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten. Flexibilität: passt sich an veränderte Mark
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Jardin MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Jardin MT5 ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen in beide Richtungen. Er arbeitet vollautomatisch und erfordert nur minimale Eingriffe. So verwenden Sie ihn: Installieren Sie den EA auf dem AUDCAD -Chart. Andere Währungspaare werden automatisch aktiviert und ermöglichen den Multicurrency-Handel. Achtung! Kontaktieren Sie mich
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Princess of Milana MT5 — Automatisiertes Handelssystem Princess of Milana MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Princess of Milana MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: p
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Mother Earth MT5 — Automatisiertes Handelssystem Mother Earth MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Mother Earth MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich der Volatilität und
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Pelagia MT5 — Automatisiertes Handelssystem Pelagia MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf der Analyse von Marktmustern basiert. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und funktioniert ohne ständige Überwachung durch den Trader. Der Berater ist einfach zu bedienen — aktivieren Sie ihn einfach im Chart, und er beginnt automatisch zu arbeiten. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten!
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Duramax MT5 — Automatisiertes Handelssystem Duramax MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der Analysealgorithmen und adaptive Methoden verwendet, um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und arbeitet vollständig automatisch. Der EA ist vollständig automatisiert und erfordert nur minimale Eingriffe. Zum Start genügt es, ihn auf das Währungspaar AUDCAD_e zu installieren — alle weiteren Parameter werden auto
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Winter MT5 — Automatisiertes Handelssystem Winter MT5 ist ein Expert Advisor, der fortschrittliche Analysealgorithmen und adaptive Methoden nutzt, um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln. Das System arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD_e -Chart zu setzen — andere Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich s
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Experten
BaLLzProtector MT5 — Automatisiertes Handelssystem BaLLzProtector MT5 ist ein Expert Advisor, der Analysealgorithmen und Anpassungsmethoden verwendet, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Er basiert auf Mustern wie der Preisrückkehr nach starken Bewegungen und arbeitet im vollständig automatischen Modus. Zum Start genügt es, den Advisor auf das Chart des Währungspaares AUDCAD_e zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort n
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Experten
TradeRanger MT5 — Automatisiertes Handelssystem TradeRanger MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf wichtigen Marktmustern basiert, wie z. B. der Kurskorrektur nach starken Bewegungen. Er arbeitet im automatischen Modus und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Zum Start genügt es, den Berater auf das AUDCAD -Chart zu setzen — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Requiem MT5 — Automatisches Handelssystem basierend auf Marktmustern Requiem MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der wichtige Marktmechanismen nutzt, wie z. B. die Preisrückkehr nach starken Bewegungen. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Zum Start genügt es, den EA auf das NZDCAD -Chart zu installieren — die anderen Paare werden automatisch aktiviert. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erha
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Eigenschaften von Astra MT5 Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukture
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Beskar Sovereign EA MT5 — Automatisiertes Handelssystem Beskar Sovereign EA MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Beskar Sovereign EA MT5 wählen Marktanalyse‑Algorithmen: automatisierter Handel auf Basis integrierter
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Solaris Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Solaris Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Solaris Imperium MT5 wählen Analyse-Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen. Anpassungsfähigk
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Force Strategy MT5 — Automatisiertes Handelssystem Force Strategy MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Force Strategy MT5 wählen Analyse‑Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen. Anpassungsfähigkeit: e
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Divine Duality MT5 — Automatisiertes Handelssystem Divine Duality MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Divine Duality MT5 wählen Marktanalyse-Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen. Anpass
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
Exclusive Prime MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Prime MT5 — Professioneller Handelsberater für MetaTrader 5 Exclusive Prime MT5 ist ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt für Trader, die Automatisierung, Stabilität und strikte Risikokontrolle schätzen. Der Algorithmus kombiniert intelligente Marktanalyse mit einem Kapitalmanagementsystem und sorgt für präzise Orderausführung sowie Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension