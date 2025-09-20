Ride the Wind MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Ride the Wind MT5 ist ein Expert Advisor, der auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement basiert. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Ride the Wind MT5 wählen?

Analyse-Algorithmen: 24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen.

24/7 automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich der Volatilität und den sich ändernden Marktbedingungen an.

passt sich der Volatilität und den sich ändernden Marktbedingungen an. Moderne Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.

unterstützt IOC, FOK, Return, BOC. Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.

adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien. Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Wie es funktioniert

Ride the Wind MT5 analysiert den Markt mithilfe integrierter Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.

Voraussetzungen für den Start

Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Empfohlener Start: NZDCAD

NZDCAD Andere Paare: werden automatisch aktiviert

werden automatisch aktiviert Kontoart: ECN

ECN Hebelwirkung: 1:500

1:500 Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmus­leistung)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Algorithmus­leistung) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: RoboForex

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5‑Website verfügbar: Verkäuferprofil.