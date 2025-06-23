Imperator Legacy

5

Imperator Legacy — элитный советник для точной краткосрочной торговли

Imperator Legacy — это премиальный автоматический торговый советник, созданный для работы с инструментами повышенной волатильности и минимальным спредом. В основе — многокомпонентный алгоритм, способный анализировать рынок в реальном времени и реагировать с максимальной скоростью.

Советник реализует стратегию Price Action с минимальной задержкой, что делает его особенно эффективным для скальпинга. Поддерживается как фиксированный, так и динамически рассчитываемый объём позиций. Работает на любом таймфрейме. Для дополнительной стабильности рекомендуется VPS, но это не является обязательным условием.

Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции по настройке!

Общее описание

Imperator Legacy оптимизирован для XAUUSD и протестирован через Tickstory с точностью 99.99% в условиях реального спреда и комиссии.

На счёте RoboForex Prime достигаются лучшие параметры благодаря сниженной комиссии на золото — это обеспечивает дополнительное преимущество при высокочастотной торговле, где каждая точка входа чувствительна к спреду.

Ключевые особенности

  • Отсутствие мартингейла, усреднений и арбитража
  • Каждая сделка защищена стоп-лоссом
  • Гибкая система управления объёмом лота
  • Автоматический контроль спреда и проскальзывания

Рекомендации

  • Наиболее подходящие счета: ECN, Raw, Razor или Prime
  • Оптимальные настройки по умолчанию для XAUUSD
  • Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо

Параметры

  • InpulsTime — временной сигнал на вход
  • Inpuls — чувствительность к импульсам
  • Inpuls_Sniper — настройка сверхточного входа
  • StopLoss — фиксированный уровень защиты
  • TakeProfit — фиксированный уровень выхода
  • TrailingStart — активация трейлинг-стопа
  • TrailingStop — дистанция трейлинг-стопа
  • FixedLot — фиксированный объём позиции
  • Use_AutoMM — включение автоматического расчёта объёма
  • AutoMM — процент депозита при AutoMM
  • Max_Spread — максимально допустимый спред
  • Slippage — допустимое проскальзывание
  • Magic — уникальный идентификатор эксперта
  • Transactiont — ограничение количества сделок
  • BiddingStep — шаг между сделками
  • TradeComment — комментарий к сделке

Начните работу

Установите Imperator Legacy для MT4 и откройте для себя торговлю, основанную на точности, технологичности и стабильности.

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.

Поддержка:

По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

Отзывы 1
lisi 7887
1574
lisi 7887 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

