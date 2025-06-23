Imperator Legacy — элитный советник для точной краткосрочной торговли

Imperator Legacy — это премиальный автоматический торговый советник, созданный для работы с инструментами повышенной волатильности и минимальным спредом. В основе — многокомпонентный алгоритм, способный анализировать рынок в реальном времени и реагировать с максимальной скоростью.

Советник реализует стратегию Price Action с минимальной задержкой, что делает его особенно эффективным для скальпинга. Поддерживается как фиксированный, так и динамически рассчитываемый объём позиций. Работает на любом таймфрейме. Для дополнительной стабильности рекомендуется VPS, но это не является обязательным условием.

Общее описание

Imperator Legacy оптимизирован для XAUUSD и протестирован через Tickstory с точностью 99.99% в условиях реального спреда и комиссии.

На счёте RoboForex Prime достигаются лучшие параметры благодаря сниженной комиссии на золото — это обеспечивает дополнительное преимущество при высокочастотной торговле, где каждая точка входа чувствительна к спреду.

Ключевые особенности

Отсутствие мартингейла, усреднений и арбитража

Каждая сделка защищена стоп-лоссом

Гибкая система управления объёмом лота

Автоматический контроль спреда и проскальзывания

Рекомендации

Наиболее подходящие счета: ECN, Raw, Razor или Prime

Оптимальные настройки по умолчанию для XAUUSD

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо

Параметры

InpulsTime — временной сигнал на вход

— временной сигнал на вход Inpuls — чувствительность к импульсам

— чувствительность к импульсам Inpuls_Sniper — настройка сверхточного входа

— настройка сверхточного входа StopLoss — фиксированный уровень защиты

— фиксированный уровень защиты TakeProfit — фиксированный уровень выхода

— фиксированный уровень выхода TrailingStart — активация трейлинг-стопа

— активация трейлинг-стопа TrailingStop — дистанция трейлинг-стопа

— дистанция трейлинг-стопа FixedLot — фиксированный объём позиции

— фиксированный объём позиции Use_AutoMM — включение автоматического расчёта объёма

— включение автоматического расчёта объёма AutoMM — процент депозита при AutoMM

— процент депозита при AutoMM Max_Spread — максимально допустимый спред

— максимально допустимый спред Slippage — допустимое проскальзывание

— допустимое проскальзывание Magic — уникальный идентификатор эксперта

— уникальный идентификатор эксперта Transactiont — ограничение количества сделок

— ограничение количества сделок BiddingStep — шаг между сделками

— шаг между сделками TradeComment — комментарий к сделке

Начните работу

Установите Imperator Legacy для MT4 и откройте для себя торговлю, основанную на точности, технологичности и стабильности.

Отказ от ответственности: Торговля на финансовых рынках связана с рисками. Используйте только средства, потеря которых не повлияет на ваше финансовое положение. Автор не несёт ответственности за возможные убытки. Все примеры и результаты тестов приведены исключительно в демонстрационных целях и не являются гарантией будущих результатов.

