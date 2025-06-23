Imperator Legacy
- Эксперты
- Natalyia Nikitina
- Версия: 1.2
- Обновлено: 8 июля 2025
- Активации: 10
Imperator Legacy — элитный советник для точной краткосрочной торговли
Imperator Legacy — это премиальный автоматический торговый советник, созданный для работы с инструментами повышенной волатильности и минимальным спредом. В основе — многокомпонентный алгоритм, способный анализировать рынок в реальном времени и реагировать с максимальной скоростью.
Советник реализует стратегию Price Action с минимальной задержкой, что делает его особенно эффективным для скальпинга. Поддерживается как фиксированный, так и динамически рассчитываемый объём позиций. Работает на любом таймфрейме. Для дополнительной стабильности рекомендуется VPS, но это не является обязательным условием.
Общее описание
Imperator Legacy оптимизирован для XAUUSD и протестирован через Tickstory с точностью 99.99% в условиях реального спреда и комиссии.
На счёте RoboForex Prime достигаются лучшие параметры благодаря сниженной комиссии на золото — это обеспечивает дополнительное преимущество при высокочастотной торговле, где каждая точка входа чувствительна к спреду.
Ключевые особенности
- Отсутствие мартингейла, усреднений и арбитража
- Каждая сделка защищена стоп-лоссом
- Гибкая система управления объёмом лота
- Автоматический контроль спреда и проскальзывания
Рекомендации
- Наиболее подходящие счета: ECN, Raw, Razor или Prime
- Оптимальные настройки по умолчанию для XAUUSD
- Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо
Параметры
- InpulsTime — временной сигнал на вход
- Inpuls — чувствительность к импульсам
- Inpuls_Sniper — настройка сверхточного входа
- StopLoss — фиксированный уровень защиты
- TakeProfit — фиксированный уровень выхода
- TrailingStart — активация трейлинг-стопа
- TrailingStop — дистанция трейлинг-стопа
- FixedLot — фиксированный объём позиции
- Use_AutoMM — включение автоматического расчёта объёма
- AutoMM — процент депозита при AutoMM
- Max_Spread — максимально допустимый спред
- Slippage — допустимое проскальзывание
- Magic — уникальный идентификатор эксперта
- Transactiont — ограничение количества сделок
- BiddingStep — шаг между сделками
- TradeComment — комментарий к сделке
Начните работу
Установите Imperator Legacy для MT4 и откройте для себя торговлю, основанную на точности, технологичности и стабильности.
Все продукты доступны исключительно на официальном сайте MQL5: профиль продавца.
По вопросам установки и настройки пишите мне через личные сообщения на MQL5 или на e‑mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.