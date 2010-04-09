TradeRanger MT5 — Automatisiertes Handelssystem

TradeRanger MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf wichtigen Marktmustern basiert, wie z. B. der Kurskorrektur nach starken Bewegungen. Er arbeitet im automatischen Modus und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader.

Zum Start genügt es, den Berater auf das AUDCAD-Chart zu setzen — die anderen Paare werden automatisch aktiviert.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Handelspaare

AUDCAD

NZDCAD

Kontovoraussetzungen

Kontoart: Classic

Classic Hebel: 1:500

1:500 Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für die korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für die korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: FreshForex

Beraterparameter

Trade Comment: wird im Log und in der Kontohistorie angezeigt

wird im Log und in der Kontohistorie angezeigt Trade Pairs M15: Liste der aktiven Paare (kann vom Suffix abhängen)

Liste der aktiven Paare (kann vom Suffix abhängen) Magic: eindeutige Positionskennung

eindeutige Positionskennung Lot Sizing Method: Berechnungsmethode des Lots basierend auf Risikoniveau

Berechnungsmethode des Lots basierend auf Risikoniveau Fixed Lot: fester Wert der Anfangsposition

fester Wert der Anfangsposition Deposit Load %: Anpassung der Lotgröße abhängig vom Deposit

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.