TradeRanger MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
TradeRanger MT5 — Automatisiertes Handelssystem
TradeRanger MT5 ist ein vollständig automatisierter Handelsberater, der auf wichtigen Marktmustern basiert, wie z. B. der Kurskorrektur nach starken Bewegungen. Er arbeitet im automatischen Modus und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader.
Zum Start genügt es, den Berater auf das AUDCAD-Chart zu setzen — die anderen Paare werden automatisch aktiviert.
Handelspaare
- AUDCAD
- NZDCAD
Kontovoraussetzungen
- Kontoart: Classic
- Hebel: 1:500
- Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für die korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Zeitrahmen: M15
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: FreshForex
Beraterparameter
- Trade Comment: wird im Log und in der Kontohistorie angezeigt
- Trade Pairs M15: Liste der aktiven Paare (kann vom Suffix abhängen)
- Magic: eindeutige Positionskennung
- Lot Sizing Method: Berechnungsmethode des Lots basierend auf Risikoniveau
- Fixed Lot: fester Wert der Anfangsposition
- Deposit Load %: Anpassung der Lotgröße abhängig vom Deposit
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru