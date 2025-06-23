Imperator Legacy
- Uzman Danışmanlar
- Natalyia Nikitina
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 8 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
✔ Kanıtlanmış performans: 1 yıl boyunca gerçekleştirilen 55 işlem — hiçbir kayıp yaşanmadı!
📊 Getiri: $1.000 başlangıç bakiyesiyle $136.000 kazanç (martingale, grid veya arbitraj stratejisi kullanılmadan)
Fiyat hareketine (Price Action) dayalı özel algoritma, anlık veri işleme ve otomatik spread/slippage kontrolü ile çalışır.
Imperator Legacy, düşük spread’li ve yüksek volatiliteye sahip enstrümanlarda kısa vadeli işlem yapmak üzere tasarlanmış profesyonel bir otomatik ticaret danışmanıdır. Çok katmanlı algoritması, piyasadaki değişimlere gerçek zamanlı tepki verecek şekilde yapılandırılmıştır.
Gecikme süresi neredeyse sıfır olan Price Action stratejisiyle pozisyon açar — scalping için mükemmel bir çözümdür. Sabit veya otomatik lot hesaplama desteği sunar. VPS kullanımı önerilir.
Temel avantajlar:
- ❌ Martingale, grid ya da arbitraj içermez
- 🛡 Her işlem için Stop Loss uygulanır
- ⚙ Esnek lot yönetimi
- 📉 Spread ve slippage için otomatik koruma sistemi
Kullanım tavsiyeleri:
- ✅ ECN, Raw, Razor veya Prime tipi düşük spread’li hesaplar önerilir
- 📌 Varsayılan ayarlar XAUUSD için optimize edilmiştir
- 🧪 Canlı kullanımdan önce demo hesapta test yapılması tavsiye edilir
- 📬 Özelleştirme ve teknik destek için lütfen mesaj atın
Parametre açıklamaları:
- InpulsTime — giriş sinyali zamanlaması
- Inpuls — sinyal hassasiyeti
- Inpuls_Sniper — keskin ve hassas giriş ayarı
- StopLoss / TakeProfit — sabit zarar ve kâr seviyeleri
- TrailingStart / TrailingStop — takip eden stop yönetimi
- FixedLot — sabit lot kullanımı (otomatik MM kapalıyken)
- Use_AutoMM / AutoMM — otomatik lot hesaplama ve oranı
- Max_Spread / Slippage — maksimum izin verilen spread ve kayma
- Magic — uzman danışman kimliği
- Transactiont — işlem sayısı limiti
- BiddingStep — işlemler arasındaki adım mesafesi
- TradeComment — pozisyonlara eklenecek yorum
💡 Hazır mısınız? Hemen Imperator Legacy for MT4’ü yükleyin ve istikrarlı, güvenilir bir otomatik ticaret deneyimiyle tanışın!
Geliştiriciyle iletişim
📧 Her türlü soru için e-posta gönderin: mila88899sup99@yandex.ru
Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.