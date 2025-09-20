Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Missy Fab MT5 wählen?

Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen.

Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Volatilität und wechselnde Marktbedingungen an.

passt sich an Volatilität und wechselnde Marktbedingungen an. Moderne Orderausführung: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.

unterstützt IOC, FOK, Return, BOC. Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.

adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien. Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Wie es funktioniert

Missy Fab MT5 analysiert den Markt mit integrierten Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken beim Handel zu kontrollieren.

Voraussetzungen für den Start

Währungspaare: AUDCAD

AUDCAD Empfohlener Start: AUDCAD

AUDCAD Andere Paare: werden automatisch aktiviert

werden automatisch aktiviert Kontoart: Raw Spread

Raw Spread Hebel: 1:500

1:500 Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: IC Markets Global

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.