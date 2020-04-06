Exclusive Prime MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Exclusive Prime MT5 — Professioneller Handelsberater für MetaTrader 5
Exclusive Prime MT5 ist ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt für Trader, die Automatisierung, Stabilität und strikte Risikokontrolle schätzen. Der Algorithmus kombiniert intelligente Marktanalyse mit einem Kapitalmanagementsystem und sorgt für präzise Orderausführung sowie Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen.
Die Demoversion des Advisors dient nur zur Orientierung. Testergebnisse ohne Optimierung spiegeln die tatsächliche Leistung des Algorithmus nicht wider. Für die vollständige Nutzung ist eine individuelle Optimierung für Broker, Einzahlung und gewählte Instrumente erforderlich. In jedem Fall muss die Optimierung eigenständig durchgeführt und mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden.
Denken Sie daran: Das Endergebnis hängt direkt von Ihrer Erfahrung und den Parametern ab, die Sie nach der Optimierung des Advisors selbst festlegen.
Hauptmerkmale
- Intelligente Analyse: Kombination aus Trend- und Oszillatorindikatoren mit Filterung falscher Signale.
- Anpassungsfähigkeit: automatische Anpassung an verschiedene Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus.
- Moderne Orderausführung: Unterstützung für IOC, FOK, Return, BOC.
- Kapitalschutz: dynamische Stop-Losses, Trailing Stops und flexibles Risikomanagement.
- Schneller Start: integrierte Parameter ermöglichen Tests direkt nach der Installation.
Funktionsprinzip
Der Advisor eröffnet Positionen nur, wenn die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind. Eingebaute Kapitalmanagement-Mechanismen kontrollieren die Positionsgrößen und Stop-Niveaus und halten das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Flexibilität.
Optimierung und Tests
Hauptwährungen: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — in Screenshots nur als Beispiel dargestellt. Für den realen Handel müssen alle Währungspaare, einschließlich dieser, vom Benutzer selbst optimiert und auf einem Live-Konto nur im Ein-Währungs-Modus betrieben werden — separat für jedes Paar. Screenshots im Multi-Währungs-Modus dienen ausschließlich der Demonstration.
Zusätzliche Währungen: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — als Beispiel basierend auf dem Broker IC Markets Global. Andere Broker bieten diese möglicherweise nicht an oder haben unterschiedliche Instrumentenlisten.
Hinweis: Für den realen Handel muss jedes Paar vom Benutzer selbst optimiert werden. Je größer die Einzahlung, desto mehr Währungspaare können optimiert und genutzt werden. Diese Arbeit wird vom Käufer durchgeführt, nicht vom Autor.
Technische Parameter
- Zeiteinheit: M15
- Mindestdeposit: ab $1000 (Empfehlung für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Empfohlener Hebel: ab 1:500
- Kontoart: ECN / Raw Spread (siehe Brokerliste unten)
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
Empfohlene Broker
Der Advisor kann bei Brokern mit niedrigen Spreads eingesetzt werden, wie z. B.: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Die Liste ist nicht abschließend — auch andere zuverlässige Broker mit geeigneten Bedingungen sind möglich.
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung kontaktieren Sie mich bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E-Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru