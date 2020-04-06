Exclusive Prime MT5 — Professioneller Handelsberater für MetaTrader 5

Exclusive Prime MT5 ist ein Expert Advisor der neuen Generation, entwickelt für Trader, die Automatisierung, Stabilität und strikte Risikokontrolle schätzen. Der Algorithmus kombiniert intelligente Marktanalyse mit einem Kapitalmanagementsystem und sorgt für präzise Orderausführung sowie Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei einem Broker gute Ergebnisse zeigt, bedeutet das nicht, dass dies auch bei anderen Brokern der Fall ist. Jeder Broker hat eigene Kurse, Spreads und Handelsbedingungen. Daher muss jedes Währungspaar vom Benutzer selbst optimiert werden und darf auf einem Live-Konto nur im Ein-Währungs-Modus betrieben werden — separat für jedes Paar. Screenshots im Multi-Währungs-Modus dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Eine Optimisierung sollte mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden, da sich die Marktbedingungen ändern.

Wichtige Informationen: Die Demoversion des Advisors dient nur zur Orientierung. Testergebnisse ohne Optimierung spiegeln die tatsächliche Leistung des Algorithmus nicht wider. Für die vollständige Nutzung ist eine individuelle Optimierung für Broker, Einzahlung und gewählte Instrumente erforderlich. In jedem Fall muss die Optimierung eigenständig durchgeführt und mindestens einmal pro Jahr wiederholt werden. Denken Sie daran: Das Endergebnis hängt direkt von Ihrer Erfahrung und den Parametern ab, die Sie nach der Optimierung des Advisors selbst festlegen.

Hauptmerkmale

Intelligente Analyse: Kombination aus Trend- und Oszillatorindikatoren mit Filterung falscher Signale.

Kombination aus Trend- und Oszillatorindikatoren mit Filterung falscher Signale. Anpassungsfähigkeit: automatische Anpassung an verschiedene Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus.

automatische Anpassung an verschiedene Marktbedingungen und Volatilitätsniveaus. Moderne Orderausführung: Unterstützung für IOC, FOK, Return, BOC.

Unterstützung für IOC, FOK, Return, BOC. Kapitalschutz: dynamische Stop-Losses, Trailing Stops und flexibles Risikomanagement.

dynamische Stop-Losses, Trailing Stops und flexibles Risikomanagement. Schneller Start: integrierte Parameter ermöglichen Tests direkt nach der Installation.

Funktionsprinzip

Der Advisor eröffnet Positionen nur, wenn die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind. Eingebaute Kapitalmanagement-Mechanismen kontrollieren die Positionsgrößen und Stop-Niveaus und halten das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Flexibilität.

Optimierung und Tests

Hauptwährungen: AUDCAD, NZDCAD, AUDUSD — in Screenshots nur als Beispiel dargestellt. Für den realen Handel müssen alle Währungspaare, einschließlich dieser , vom Benutzer selbst optimiert und auf einem Live-Konto nur im Ein-Währungs-Modus betrieben werden — separat für jedes Paar. Screenshots im Multi-Währungs-Modus dienen ausschließlich der Demonstration.

Zusätzliche Währungen: USDZAR, GBPSGD, EURPLN, EURSGD, GBPNOK, NOKJPY, NOKSEK, USDCAD, EURUSD, AUDNZD, GBPUSD, GBPCAD, GBPAUD, GBPCHF, XAGUSD — als Beispiel basierend auf dem Broker IC Markets Global. Andere Broker bieten diese möglicherweise nicht an oder haben unterschiedliche Instrumentenlisten.

Hinweis: Für den realen Handel muss jedes Paar vom Benutzer selbst optimiert werden. Je größer die Einzahlung, desto mehr Währungspaare können optimiert und genutzt werden. Diese Arbeit wird vom Käufer durchgeführt, nicht vom Autor.

Technische Parameter

Zeiteinheit: M15

M15 Mindestdeposit: ab $1000 (Empfehlung für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (Empfehlung für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Empfohlener Hebel: ab 1:500

ab 1:500 Kontoart: ECN / Raw Spread (siehe Brokerliste unten)

ECN / Raw Spread (siehe Brokerliste unten) VPS: empfohlen für stabile Ausführung

Empfohlene Broker

Der Advisor kann bei Brokern mit niedrigen Spreads eingesetzt werden, wie z. B.: IC Markets Global, Exness, RoboForex, Tickmill, FxPro, XM, Alpari, AMarkets, FP Markets, Pepperstone, HFM, FXTM, Octa, FreshForex. Die Liste ist nicht abschließend — auch andere zuverlässige Broker mit geeigneten Bedingungen sind möglich.

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.