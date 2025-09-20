Divine Duality MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Divine Duality MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Warum Divine Duality MT5 wählen

Marktanalyse-Algorithmen: automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen.

automatisierter Handel basierend auf integrierten Marktanalysemodellen. Anpassungsfähigkeit: effektive Leistung bei Volatilität und wechselnden Markttrends.

effektive Leistung bei Volatilität und wechselnden Markttrends. Orderausführungstypen: unterstützt IOC, FOK, Return, BOC.

unterstützt IOC, FOK, Return, BOC. Risikomanagement: adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien.

adaptive Stop-Losses und dynamische Kapital­schutzstrategien. Schneller Start: alle Parameter sind voroptimiert.

Funktionsweise

Divine Duality MT5 analysiert den Markt mithilfe integrierter Algorithmen und eröffnet Trades gemäß den festgelegten Bedingungen. Kapitalmanagement-Mechanismen helfen, Risiken zu kontrollieren und die Stabilität der Strategie zu erhöhen.

Erforderliche Voraussetzungen

Währungspaare: NZDCAD, AUDCAD

NZDCAD, AUDCAD Empfohlener Start: NZDCAD

NZDCAD Weitere Paare: werden automatisch aktiviert

werden automatisch aktiviert Kontoart: Raw Spread Account

Raw Spread Account Hebelwirkung: 1:500

1:500 Mindest­einzahlung: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeitrahmen: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: IC Markets Global

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Gelder, deren Verlust Ihre finanzielle Situation nicht beeinträchtigt. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.