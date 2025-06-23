🌟 Attention ! Après votre achat, contactez-moi immédiatement pour recevoir un guide d’installation détaillé et des recommandations d’utilisation personnalisées ! 🌟

✔ Résultats prouvés : 55 opérations sur une année — aucune perte enregistrée ! 📊 Rentabilité : un dépôt initial de $1 000 a été transformé en $136 000 sans martingale, grille ou arbitrage. L’EA utilise un algorithme propriétaire basé sur le Price Action en temps réel, avec une gestion automatique du spread et du slippage.

Imperator Legacy est un Expert Advisor (EA) professionnel conçu pour le trading à court terme sur des actifs volatils avec des spreads réduits. Il repose sur un algorithme multi-composants ultra-réactif capable d’analyser les marchés en temps réel.

Basé sur une stratégie précise de Price Action, il exécute les ordres avec un délai minimal — idéal pour le scalping. Il prend en charge à la fois des volumes fixes et automatiques. L’utilisation d’un VPS est conseillée pour plus de stabilité.

Fonctionnalités clés :

❌ Sans martingale, grille ni arbitrage

🛡 Stop loss individuel pour chaque position

⚙ Gestion flexible des volumes

📉 Contrôle automatique du spread et du slippage

Recommandations :

✅ Utilisez un compte ECN, Raw, Razor ou Prime

📌 Les paramètres par défaut sont optimisés pour XAUUSD

🧪 Faites un test sur compte démo avant toute utilisation en réel

📬 Pour une optimisation sur mesure, contactez-moi directement

Paramètres disponibles :

InpulsTime — temporisation d’entrée

— temporisation d’entrée Inpuls — sensibilité du signal

— sensibilité du signal Inpuls_Sniper — entrée ultra précise

— entrée ultra précise StopLoss / TakeProfit — niveaux fixes de perte/profit

— niveaux fixes de perte/profit TrailingStart / TrailingStop — configuration du trailing stop

— configuration du trailing stop FixedLot — volume fixe (si AutoMM désactivé)

— volume fixe (si AutoMM désactivé) Use_AutoMM / AutoMM — gestion automatique des lots

— gestion automatique des lots Max_Spread / Slippage — seuils de protection

— seuils de protection Magic — identifiant unique de l’EA

— identifiant unique de l’EA Transactiont — limite du nombre d’opérations

— limite du nombre d’opérations BiddingStep — intervalle entre les trades

— intervalle entre les trades TradeComment — commentaire personnalisé pour chaque ordre

💡 Prêt à automatiser votre trading en toute confiance ? Installez Imperator Legacy pour MT4 dès aujourd’hui et passez à une stratégie intelligente, performante et sécurisée !

Contact développeur

📧 Pour toute question, écrivez-moi à : mila88899sup99@yandex.ru