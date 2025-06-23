Imperator Legacy

5
🌟 Attention ! Après votre achat, contactez-moi immédiatement pour recevoir un guide d’installation détaillé et des recommandations d’utilisation personnalisées ! 🌟

✔ Résultats prouvés : 55 opérations sur une année — aucune perte enregistrée !

📊 Rentabilité : un dépôt initial de $1 000 a été transformé en $136 000 sans martingale, grille ou arbitrage.

L’EA utilise un algorithme propriétaire basé sur le Price Action en temps réel, avec une gestion automatique du spread et du slippage.



Imperator Legacy est un Expert Advisor (EA) professionnel conçu pour le trading à court terme sur des actifs volatils avec des spreads réduits. Il repose sur un algorithme multi-composants ultra-réactif capable d’analyser les marchés en temps réel.

Basé sur une stratégie précise de Price Action, il exécute les ordres avec un délai minimal — idéal pour le scalping. Il prend en charge à la fois des volumes fixes et automatiques. L’utilisation d’un VPS est conseillée pour plus de stabilité.

Fonctionnalités clés :

  • ❌ Sans martingale, grille ni arbitrage
  • 🛡 Stop loss individuel pour chaque position
  • ⚙ Gestion flexible des volumes
  • 📉 Contrôle automatique du spread et du slippage

Recommandations :

  • ✅ Utilisez un compte ECN, Raw, Razor ou Prime
  • 📌 Les paramètres par défaut sont optimisés pour XAUUSD
  • 🧪 Faites un test sur compte démo avant toute utilisation en réel
  • 📬 Pour une optimisation sur mesure, contactez-moi directement

Paramètres disponibles :

  • InpulsTime — temporisation d’entrée
  • Inpuls — sensibilité du signal
  • Inpuls_Sniper — entrée ultra précise
  • StopLoss / TakeProfit — niveaux fixes de perte/profit
  • TrailingStart / TrailingStop — configuration du trailing stop
  • FixedLot — volume fixe (si AutoMM désactivé)
  • Use_AutoMM / AutoMM — gestion automatique des lots
  • Max_Spread / Slippage — seuils de protection
  • Magic — identifiant unique de l’EA
  • Transactiont — limite du nombre d’opérations
  • BiddingStep — intervalle entre les trades
  • TradeComment — commentaire personnalisé pour chaque ordre

💡 Prêt à automatiser votre trading en toute confiance ? Installez Imperator Legacy pour MT4 dès aujourd’hui et passez à une stratégie intelligente, performante et sécurisée !

Contact développeur

📧 Pour toute question, écrivez-moi à : mila88899sup99@yandex.ru

Avis 1
lisi
1445
lisi 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

Produits recommandés
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experts
Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
FREE
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Experts
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les m
SwiftCap Master EA MT4
Hassan Sarfraz
Experts
SwiftCap Master EA       est un système de trading entièrement automatisé conçu pour trader sur       plusieurs marchés à forte volatilité   . Il est optimisé pour       Or (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY et GBPUSD   . L'EA identifie les plus hauts et les plus bas clés, place des ordres stop en attente aux niveaux de rupture stratégiques et utilise une logique intelligente de stop suiveur pour gérer efficacement les transactions. Il est conç
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Promotion de lancement : Seulement 1 exemplaires disponibles à 399$ Prix ​​final : 2000$ Il n'y aura qu'un nombre limité d'exemplaires vendus de cet EA Libérez la puissance de l'intelligence artificielle et portez votre trading à des sommets sans précédent avec le   Luna AI Pro EA   , le robot de trading "mean reverse" le plus avancé du marché. Conçu pour répondre aux besoins des traders chevronnés et des débutants, ce système de pointe piloté par l'IA est équipé d'un large éventail de fonctio
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experts
Apex Pro Première Édition Croissance sûre, stable et intelligente pour les petits comptes Résumé rapide Conçu pour les petits comptes (à partir de 30 $) Croissance rapide et sécurisée – sans risque de faire exploser son compte ️ Installation étape par étape – facile pour les débutants Optimisé pour XAUUSD (Or) en graphique 5 minutes Version démo disponible – testez avant d’acheter Parfait pour les traders avec un petit capital qui souhaitent une croissance régulière sans
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Experts
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experts
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
Portfolio UFO
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) M30 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) M30 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has b
Portfolio Superman
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 5 strategies has been developed, tested and traded live on GOLD (XAUUSD) H1 TF.  Multiple EAs traded together will lead to a bigger profits and smoother equity curve. 5 not correlated EAs logics for GOLD (XAUUSD) H1 merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has bee
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
ZBoost
Mr Jack Joseph Wilson
4.8 (5)
Experts
zBoost is an Expert Advisor that promotes rapid equity growth. The system utilizes precise entry requirements to start a trade and uses a total floating profit to determine the closing time. This exit strategy means that even if your trade is placed in an unfavourable time in the market it will correct it with additional trades later. This EA is intended only for the EURUSD pair only , however you may use it on others if you correctly test it and find correct settings that suit you. Pair: EURUSD
FREE
Gbpjpy Macd Trader MT4
Tomas Vanek
Experts
The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
FREE
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
Inferno Signals EA est conçu pour tirer parti des mouvements les plus significatifs du marché, en opérant sur la solide unité de temps M30. Il est idéal pour ceux qui cherchent à commencer avec un petit capital initial, à partir de seulement 100 $ par paire, avec une gestion automatique du capital incluant des ajustements dynamiques des lots et des niveaux de sécurité tels que le Stop-Loss (SL). Avec une faible drawdown et une stratégie axée sur la capture des meilleures opportunités, Inferno Si
Diya The Light
Vinil D
Experts
Diya The Light EA Diya The Light EA is a powerful averaging strategy Expert Advisor designed for consistent performance across all currency pairs and timeframes. With smart money management, customizable trading hours, spread/margin protection, and real-time profit tracking, it adapts to your trading style while maintaining control over risk. Ideal for both beginners and experienced traders, it supports 3 money management modes and adjustable lot sizes to match your capital and risk appetite. Pe
HIBgRID
Luca Pulito
5 (2)
Experts
Follow live performance:   Aggressive settings: https://www.mql5.com/en/signals/564559 Revolutionary hybrid grid: more than 13 years backtest with starting balance as low as 100 dollars - VERY IMPORTANT TO BACKTEST DEMO: please read backtest instruction or ask via PM. Description: The HIBgRID is a Hybrid Grid EA based on the mean-reverting characteristics of the pair GBP/CAD during low volatility and low volume period. The EA utilizes the mathematical principles of a Ornstein–Uhlenbeck process t
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Experts
Expert Advisor " Divergence Progression» For the EA to work, you need to download the indicator from the CodeBase section-http: / / www. mql5. com/ru/code/32437 - and place it in the MQL4/Indicators folder Recommended parameters D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Closing on the opposite signal=false; This expert Advisor is medium-term and is intended only for trading on the D1 period on the EUR / USD pair. T
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
RobotX
Andrey Karyaka
Experts
This robothas great potential. Agloballyhidden intelligence calculation system. This expert has flexible settings. I am sure you won not have any problems with it. The principle is run, set up and forget. He does everything is own. This is very handy. Try a monthly subscription. I am sure with a high degree of probability. You ill want the unlimited version. That is exactly what you are here for.
Crypto Trend Pro
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Experts
Concept Crypto Trend  is a system that identify the safest cryptocurrency price trends. This system is focused on a long-term stable growth . It does not need to be constantly updated as it adapts naturally to varied market conditions. No martingale, no grid, no hedge, no other dangerous strategy. Only strict rule-based approach to trading, allowing to maximise return while having risks under control . Get Crypto Trend Pro and never miss the big cryptocurrency movements again. Results Live t
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Cher collègue, si vous recherchez un robot Expert Advisor (EA) de trading sécurisé garantissant un objectif de profit minimum de 5 % par mois, caractérisé par la transparence et l'authenticité, je vous propose le EA-ThinkBot IQ7 Predator, conçu pour l'extraction d'
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Tigergrid EA Free Version
Dorian Baranes
Experts
This EA is a free version of Tiger Grid which is available here:  https://www.mql5.com/en/market/product/33835 Tiger Grid EA is an expert advisor using trading strategy  which has been developed by using machine learning concepts. It has passed 14 years of backtest of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 to 2018. The entries are usually accurate and in case if the trend signal has a delay the positions will be managed by a smart grid system.  This system uses a gr
FREE
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Experts
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La stratégie de l'EA est basée sur le Swing trading , avec des entrées après des impulsions brutales calculées par l'indicateur iPump. Comme mentionné précédemment, l'EA a la capacité d'ouvrir des transactions manuelles avec un support automatique. - pour une tendance baissière ↓ on entre dans un trade après une hausse corrective du prix, l'actif tombe dans la zone de surachat, on vend le long de la tendance. - pour une tendance haussière ↑, on entre dans un trade après une baisse corrective du
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Avant d'acheter, veuillez faire un test par test avant en utilisant un compte démo   MyVolume Profile FV (version GRATUITE)   pendant plusieurs mois.   apprenez-le et trouvez la meilleure configuration pour rencontrer le vôtre. MyVolume Profile Scalper EA est un programme avancé   et     automatisé conçu pour utiliser le profil de volume qui   prend   le volume total négocié à un niveau de prix spécifique pendant la période de temps spécifiée et divise le volume total en volume ascendant (les t
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dark Algo
Marco Solito
4.65 (60)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 3 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, nécessite une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Golden Scalper PRO a été développé précisément pour intégrer
Plus de l'auteur
SniperScope
Natalyia Nikitina
Indicateurs
Important : après l'achat, contactez-moi pour recevoir les instructions et recommandations de configuration de l'indicateur ! Présentation de SniperScope SniperScope est un indicateur intelligent pour la plateforme MetaTrader 4 , conçu pour identifier avec précision les points d'entrée sur le marché. Le système de filtrage des signaux utilise deux RSI et deux MA , réduisant efficacement le bruit du marché et fournissant des signaux fiables sans redessin . Avantages Les flèche
Divine Reversal
Natalyia Nikitina
Experts
Important: After purchase, contact me to receive setup instructions and expert recommendations! Divine Reversal — an algorithm designed for precision trading on gold XAUUSD Symbolism & Philosophy It all begins with balance. In a world where every trade is a step between fire and fog, a solution is born from opposites. Divine Reversal embodies precision in chaos, calmness in impulse. It doesn’t make noise — it acts. Where others get lost in the flow of price, it finds structure and
Azazel Imperium
Natalyia Nikitina
Experts
Important: After purchase, please contact me to receive setup instructions and expert recommendations! Azazel Imperium — Premium Expert Advisor for XAUUSD Product Description Azazel Imperium is an intelligent trading system designed for confident and precise gold trading. It adapts to market structure, combining mathematical rigor, capital protection, and flexible architecture. This is not just an expert advisor — it’s an empire of decision-making, where every trade follows logic a
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-nous immédiatement après votre achat afin de recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! Maksimus EA MT5 est un conseiller expert hautement professionnel conçu pour automatiser le trading sur le marché Forex. Cet expert combine des algorithmes puissants d'analyse de tendances avec des outils flexibles de gestion des positions, le rendant indispensable pour les traders en quête de stabilité et de croissance de capital. Le conseiller prend en charge à
Deriv iMazing MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Deriv iMazing MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Deriv iMazing MT5? 1️⃣ Artificial intelligence on your side: 24/7 automated trading usin
Deriv Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Deriv Synergetic MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Deriv Synergetic MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on your side: 24/7 trading automati
Deriv Umbrella MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me right after the purchase to get detailed instructions and recommendations! Deriv Umbrella MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns, such as price pullback after a sharp movement in either direction. Simply launch the advisor on the AUDCAD chart and let other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or skills from you. Start the advisor and enjoy your
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Princess of Milana MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Princess of Milana MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on your side: 24/7 automated tr
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after your purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Missy Fab MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Missy Fab MT5? 1️⃣ Artificial intelligence on your side: 24/7 automated trading powered
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to the next level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Mother Earth MT5 , forget stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Mother Earth MT5? 1️⃣ AI on your side: Trade 24/7 using neural networks and intelligent alg
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Pelagia MT5 Advisor — your reliable partner in the Forex market, utilizing key market patterns. It is highly effective in trading price corrections after sharp movements in any direction, allowing you to profit in various market conditions. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge. All you need to do is activate the advisor, and it will set everything up for you, freeing y
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Please contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations ! Duramax MT5 Advisor is your reliable partner with artificial intelligence (AI) , utilizing innovative technologies and advanced trading methods based on key market patterns, such as price correction after sharp price movements in any direction. This advisor uses modern algorithms and data analysis technologies to adapt to ever-changing market conditions and ensure stable results. It wo
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Ride the wind MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way for steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why choose Ride the wind MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on your side: 24/7 automated trading us
Winter MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Please contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations ! Advisor Winter MT5 is a professional advisor. In the future, if desired, you can optimize it to suit your needs! Advisor Winter MT5 is your reliable partner with artificial intelligence (AI) , using innovative technologies and advanced trading methods based on key market patterns such as price retracement after sharp movements in any direction. This advisor applies advanced algorithm
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Please contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations ! Advisor BaLLzProtector MT5 is a professional advisor. In the future, if desired, you can optimize it to suit your needs! Advisor BaLLzProtector MT5 is your reliable partner with artificial intelligence (AI) , using innovative technologies and advanced trading methods based on key market patterns such as price retracement after sharp movements in any direction. This advisor applies ad
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive setup instructions! TradeRanger MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns, such as price retracements after sharp movements in any direction, to effectively generate profit. Launch the advisor on a single chart with the AUDCAD pair selected, and let it automatically handle other currency pairs. This is a fully automated trading system that requires no special skills from you. Simply install
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
Deriv XII MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me right after the purchase to receive detailed instructions and recommendations! Deriv XII MT5 Advisor is a reliable assistant in the Forex market that uses key market patterns, such as price retracement after sharp movements in either direction. How to use: Launch the advisor on the NZDCAD chart, and the other currencies will work automatically. This system is fully automated and requires no special knowledge. All you need to do is activate the advisor, and it will do
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-moi immédiatement après votre achat pour recevoir les instructions détaillées et mes recommandations professionnelles. Conseiller pour MT5, optimisé pour la réussite des défis de trading propriétaire. Présentation générale Cet algorithme de trading professionnel a été conçu pour aider les traders à réussir les évaluations de sociétés de financement telles que FTMO, FundedNext, The5ers et bien d’autres. Il fonctionne sur la base des impulsions de volatilité et d'un
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Beskar Sovereign EA MT5 , forget about stress and unpredictable results. This innovative automated trading system paves the way to steady income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Beskar Sovereign EA MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading using neural
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Solaris Imperium MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Solaris Imperium MT5? 1️⃣ Artificial Intelligence on Your Side: 24/7 automated tradi
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and recommendations! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Force Strategy MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable profit source! Why Choose Force Strategy MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading powered by neural network
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed instructions and guidance! Welcome to a new level of Forex trading! Tired of constant risks and uncertainty? With Divine Duality MT5 , forget about stress and unpredictable outcomes. This innovative automated trading system paves the way to stable income, turning your investment into a reliable source of profit! Why Choose Divine Duality MT5? 1️⃣ AI on Your Side: 24/7 automated trading using neural networks and int
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! Velvet Ace EA — L’intelligence qui trade pour vous Bienvenue dans une nouvelle dimension du trading Forex ! Vous en avez assez des risques permanents et de l’incertitude ? Avec Velvet Ace EA MT5 , dites adieu au stress et aux résultats imprévisibles. Ce système de trading automatisé innovant vous ouvre la voie à des revenus réguliers en transformant votre investis
Filtrer:
lisi
1445
lisi 2025.07.01 09:38 
 

Советник установил на реал. Тесты отличные. Сделки редкие но на 100% то что надо.

Natalyia Nikitina
4227
Réponse du développeur Natalyia Nikitina 2025.07.01 09:48
✨ Благодарим за ваш отзыв! Рады узнать, что вы уже используете советника на реальном счёте и довольны результатами! Мы стремимся создавать решения, которые обеспечивают стабильность и точность — пусть сделки нечастые, но именно такие приносят уверенность в завтрашнем дне. 💼📈 Ваш успех вдохновляет нас продолжать развиваться и помогает другим трейдерам понять, насколько важно доверять качественным стратегиям. С уважением, Наталья
Répondre à l'avis