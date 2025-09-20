Duramax MT5
- Experten
- Natalyia Nikitina
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 20 September 2025
- Aktivierungen: 10
Duramax MT5 — Automatisiertes Handelssystem
Duramax MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der Analysealgorithmen und adaptive Methoden verwendet, um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und arbeitet vollständig automatisch.
Der EA ist vollständig automatisiert und erfordert nur minimale Eingriffe. Zum Start genügt es, ihn auf das Währungspaar AUDCAD_e zu installieren — alle weiteren Parameter werden automatisch aktiviert.
Kontobedingungen
- Währungspaare: AUDCAD
- Kontoart: ECN
- Hebel: 1:500
- Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)
- Zeiteinheit: M15
- VPS: empfohlen für stabile Ausführung
- Empfohlener Broker: FreshForex
Eingabeparameter
- Handelskommentar: wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt
- Handelspaare M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)
- Magic: eindeutige Positionskennung
- Lot-Berechnungsmethode: basierend auf Risikoniveau
- Kontobelastung %: Einstellung der anfänglichen Lotgröße
- Virtueller TP: false
- Sniper-Modus: true
- Risikoprozent: pro Trade
- Präzisions-Sniper: aktiv
Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.
Bei Fragen zur Installation und Einrichtung schreiben Sie mir bitte über private Nachrichten auf MQL5 oder per E‑Mail: 📧 mila88899sup99@yandex.ru