Duramax MT5 — Automatisiertes Handelssystem

Duramax MT5 ist ein Expert Advisor (EA), der Analysealgorithmen und adaptive Methoden verwendet, um sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Er wurde entwickelt, um Korrekturen nach starken Preisbewegungen zu handeln und arbeitet vollständig automatisch.

Der EA ist vollständig automatisiert und erfordert nur minimale Eingriffe. Zum Start genügt es, ihn auf das Währungspaar AUDCAD_e zu installieren — alle weiteren Parameter werden automatisch aktiviert.

Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um die Einrichtungshinweise zu erhalten!

Kontobedingungen

Währungspaare: AUDCAD

AUDCAD Kontoart: ECN

ECN Hebel: 1:500

1:500 Mindestdeposit: ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus)

ab $1000 (empfohlen für korrekte Funktionsweise des Algorithmus) Zeiteinheit: M15

M15 VPS: empfohlen für stabile Ausführung

empfohlen für stabile Ausführung Empfohlener Broker: FreshForex

Eingabeparameter

Handelskommentar: wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt

wird im Journal und in der Kontohistorie angezeigt Handelspaare M15: Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix)

Liste der aktiven Paare (abhängig vom Suffix) Magic: eindeutige Positionskennung

eindeutige Positionskennung Lot-Berechnungsmethode: basierend auf Risikoniveau

basierend auf Risikoniveau Kontobelastung %: Einstellung der anfänglichen Lotgröße

Einstellung der anfänglichen Lotgröße Virtueller TP: false

false Sniper-Modus: true

true Risikoprozent: pro Trade

pro Trade Präzisions-Sniper: aktiv

Haftungsausschluss: Der Handel an Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können. Der Autor übernimmt keine Verantwortung für mögliche Verluste. Alle Beispiele und Testergebnisse dienen ausschließlich Demonstrationszwecken und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Alle Produkte sind ausschließlich auf der offiziellen MQL5-Website verfügbar: Verkäuferprofil.